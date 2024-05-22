Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/

22 мая 2024, 23:57

Ахмат Рамзанович Кадыров

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Ахмат Рамзанович Кадыров – старший из шести детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Занимал посты первого заместителя министра по физкультуре и спорту, министра по делам молодежи, а 21 мая 2024 года назначен министром спорта Чечни.

Ахмат и Рамзан Кадыровы. Фото https://m.vk.com/ramzanАхмат Кадыров родился 8 ноября 2005 года в Чечне. 

Отец - Рамзан Кадыров, мать - Медни Кадырова. 

Назван в честь отца Рамзана Кадырова Ахмада-Хаджи Кадырова.

Учился в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова, с раннего детства занимался боями без правил и боксом. 

Спортивная карьера

В возрасте 10 лет Ахмат Кадыров дебютировал на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat-2016, организованном бойцовским клубом "Ахмат". В показательных выступлениях детей приняли участие и победили своих соперников трое сыновей Рамзана Кадырова, которым было на тот момент 10, 9 и 8 лет. Ахмат Кадыров отправил в нокаут своего соперника из Сочи на 14-й секунде. Оказалось, что юные бойцы участвовали в соревнованиях без специальной защиты и шлемов, наносили друг другу удары, не всегда придерживаясь правил. Бои с участием сыновей Кадырова транслировались на чеченском телевидении 1

Ряд бойцов ММА, в том числе Федор Емельяненко, выступали с критикой практики детских поединков, отмечая, что по правилам турнира бойцы должны быть старше 14 лет 2.

В декабре 2020 года в честь 15-летнего Ахмата Кадырова был назван спортивный комплекс в селе Бачи-Юрт. Открытие спорткомплекса имени Ахмата Рамзановича Кадырова напоминает реалии Северной Кореи, указали комментаторы в соцсетях, отметив отсутствие у несовершеннолетнего сына главы Чечни значительных спортивных достижений. Присвоение имени одного из детей Рамзана Кадырова архитектурному объекту противоречит чеченской культуре и напоминает традиции средневековых монархий, отметили кавказоведы. 

О том, как Рамзан Кадыров делает себя и своих родных культовыми личностями, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Начало карьеры чиновника

В сентябре 2022 года 16-летний Ахмат Кадыров возглавил все детские и молодежные организации республики. Получив эту должность, он встретился в Москве с министром образования России Сергеем Кравцовым 3. Министр высказался за то, чтобы младший Кадыров стал представителем республики в общероссийском общественно-государственном детско-юношеском движении «Движение первых», отметив его "хорошие результаты по строительству школ, ликвидации третьей смены (...) очень много наработок в части патриотического воспитания" 4.

"Командировка" на Украину

В октябре 2022 года три старших сына Кадырова были «командированы» на Украину 5. По утверждению чеченского лидера, в ходе этой поездки его сыновья взяли в плен украинских солдат и доставили их в Грозный «в подарок» отцу.  Это вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни сочли слова Кадырова пиаром, а другие указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Юристы, опрошенные “Кавказским узлом”, подтвердили, что российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних.

Встреча с Путиным

Ахмат Кадыров (cлева) и Владимир Путин. Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/3410В марте 2023 года 17-летний Ахмат Кадыров встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По словам Рамзана Кадырова, предлогом для встречи было обсуждение политической активности молодежи. Но, помимо этого, согласно сообщению в его Telegram-канале, разговор на встрече шел об Ахмате Кадырове-старшем. Путин рассказал Ахмату, «какими принципами руководствовался [его дед] и как он видел будущую мирную жизнь, о чем он мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи”, Путин дал “много напутствий молодому Ахмату, отметив, что третье поколение Ахмата-Хаджи должно не только гордиться своим дедушкой, но и продолжить начатый им Путь и приумножить успехи”, – написал глава Чечни 6.

Свадьба

На следующий день после встречи с Путиным, 4 марта 2023 года, несовершеннолетний старший сын Кадыровых женился. Имя его супруги не раскрывается, но свадьба стала масштабным событием в Чечне: города республики были украшены плакатами, футболисты клуба «Ахмат» посвятили жениху свою победу, в Грозном прошли приуроченные к бракосочетанию скачки. Другие чеченские пары, зарегистрировавшие брак в тот же день, получили по 100 тысяч рублей из республиканского бюджета 7.

Съёмка этого торжества была категорически запрещена. Тем не менее, некоторые ролики попали в интернет. Певец Тимати выложил видеозапись из села Алды с видом свадебного кортежа, состоявшего из 87 элитных автомобилей в сопровождении 11 полицейских автомобилей 8.

Работа в Фонде Кадырова

Старший сын главы Чечни курирует некоторые направления деятельности Фонда имени Ахмата Кадырова. Так, 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен его сын в международном аэропорту Грозного, помогающий грузить в самолет гуманитарную помощь для Сирии, пострадавшей после землетрясения. В ролике Ахмат показан в окружении министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, министра по физической культуре, спорту и делам молодежи Исы Ибрагимова и командира полка полиции имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева 9 .

23 марта 2023 года Ахмат Кадыров в окружении высокопоставленных чиновников от имени Фонда передавал материальную помощь почти двум тысячам семей сотрудников МВД и Росгравдии, “погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики” 10

27 марта 2023 года Ахмата Кадырова наградили нагрудным знаком МВД «За отличие в борьбе против терроризма» 11.

Визит в Азербайджан

Ахмат Кадыров в Азербайджане. Фото https://grozny.tv/news/main/54155В конце марта 2023 года Ахмат Кадыров отправился в официальную поездку в Азербайджан, где встретился с министрами экологии и природных ресурсов 12 и  экономики 13, посетил свободную экономическую зону Алят (AСЭЗ). Ахмат также встречался с муфтием Азербайджана, председателем Духовного управления мусульман Кавказа (ДУМК) Шейх уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде, получил приглашение на ифтар от председателя правления Азербайджано-российского делового совета 14.

Сообщения о встречах Ахмата Кадырова-младшего с азербайджанскими чиновниками совпали по времени с выходом в "Новой газете" статьи журналистки Елены Милашиной о предполагаемом заболевании Рамзана Кадырова 15. Милашина предположила, что частое появление в медиа Ахмата Кадырова объясняется признаком расположения к нему Путина, и это должно стать гарантией его безопасности.

О версиях насчет состояния здоровья Рамзана Кадырова в 2023 году рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти".

На следующий день после возвращения из Азербайджана Ахмат Кадыров сопровождал своего отца во время встречи прилетевшего в Грозный председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. 16.

Карьерный взлет

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что должность такого уровня не может занимать человек без полного высшего образования, такое ограничение установлено республиканским законом. 

В феврале 2024 года Ахмат Кадыров стал министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики – орден Кадырова 17.

В марте 2024 года Кадыров-младший, как министр по делам молодёжи, дал поручение сотрудникам министерства выявлять в Чечне пользователей соцсетей, "чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету". Чиновники должны мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей. Со всеми нарушителями намерены проводить воспитательную работу 18

21 мая 2024 года Ахмат Кадыров возглавил министерство по делам физкультуры и спорта 19.

Примечания

  1. https://www.stav.kp.ru/daily/27473.5/4729239/
  2. Сыновья Кадырова дерутся и никогда не проигрывают. 13-летнему Адаму отдали победу, когда соперник начал его бить // Sports.ru, 21.04.2021
  3. https://www.youtube.com/watch?v=9_cYehHZ6Cs
  4. Сын Кадырова получил пост в 16 лет // Lenta.ru, 14.09.2022
  5. https://t.me/RKadyrov_95/2921
  6. https://t.me/RKadyrov_95/3412
  7. 4 марта Фонд Кадырова покроет свадебные расходы 100 парам // Грозный Информ, 03.03.2023
  8. https://capost.media/news/obshchestvo/17-letniy-syn-glavy-chechni-akhmat-kadyrov-zhenilsya/
  9. https://t.me/RKadyrov_95/3435
  10. https://t.me/RKadyrov_95/3471
  11. https://t.me/akhmeddudaev/1633?single
  12. В Баку прошла встреча Ахмата Кадырова и главы Минприроды Азербайджана // ИА “Чечня сегодня”, 30.03.2023
  13. Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана // РИА “Новости”, 31.03.2023
  14. Ахмат Кадыров младший — в Баку у главы мусульман Кавказа // Институт религии и политики irp.news, 31.03.2023
  15. “Представим: Кадырова нет” // “Новая газета”, 31.03.2023
  16. https://t.me/RKadyrov_95/3489
  17. Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность // РИА Новости, 17.02.2024
  18. В Чечне будут выявлять случаи неподобающего поведения пользователей соцсетей Bigo Live и Likee // ИА “Чечня Сегодня”, 20.03.2024
  19. https://t.me/RKadyrov_95/4792

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