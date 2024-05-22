22 мая 2024, 23:57
Ахмат Рамзанович Кадыров
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Ахмат Рамзанович Кадыров – старший из шести детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Занимал посты первого заместителя министра по физкультуре и спорту, министра по делам молодежи, а 21 мая 2024 года назначен министром спорта Чечни.
Ахмат Кадыров родился 8 ноября 2005 года в Чечне.
Отец - Рамзан Кадыров, мать - Медни Кадырова.
Назван в честь отца Рамзана Кадырова Ахмада-Хаджи Кадырова.
Учился в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова, с раннего детства занимался боями без правил и боксом.
Спортивная карьера
В возрасте 10 лет Ахмат Кадыров дебютировал на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat-2016, организованном бойцовским клубом "Ахмат". В показательных выступлениях детей приняли участие и победили своих соперников трое сыновей Рамзана Кадырова, которым было на тот момент 10, 9 и 8 лет. Ахмат Кадыров отправил в нокаут своего соперника из Сочи на 14-й секунде. Оказалось, что юные бойцы участвовали в соревнованиях без специальной защиты и шлемов, наносили друг другу удары, не всегда придерживаясь правил. Бои с участием сыновей Кадырова транслировались на чеченском телевидении 1.
Ряд бойцов ММА, в том числе Федор Емельяненко, выступали с критикой практики детских поединков, отмечая, что по правилам турнира бойцы должны быть старше 14 лет 2.
В декабре 2020 года в честь 15-летнего Ахмата Кадырова был назван спортивный комплекс в селе Бачи-Юрт. Открытие спорткомплекса имени Ахмата Рамзановича Кадырова напоминает реалии Северной Кореи, указали комментаторы в соцсетях, отметив отсутствие у несовершеннолетнего сына главы Чечни значительных спортивных достижений. Присвоение имени одного из детей Рамзана Кадырова архитектурному объекту противоречит чеченской культуре и напоминает традиции средневековых монархий, отметили кавказоведы.
О том, как Рамзан Кадыров делает себя и своих родных культовыми личностями, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".
Начало карьеры чиновника
В сентябре 2022 года 16-летний Ахмат Кадыров возглавил все детские и молодежные организации республики. Получив эту должность, он встретился в Москве с министром образования России Сергеем Кравцовым 3. Министр высказался за то, чтобы младший Кадыров стал представителем республики в общероссийском общественно-государственном детско-юношеском движении «Движение первых», отметив его "хорошие результаты по строительству школ, ликвидации третьей смены (...) очень много наработок в части патриотического воспитания" 4.
"Командировка" на Украину
В октябре 2022 года три старших сына Кадырова были «командированы» на Украину 5. По утверждению чеченского лидера, в ходе этой поездки его сыновья взяли в плен украинских солдат и доставили их в Грозный «в подарок» отцу. Это вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни сочли слова Кадырова пиаром, а другие указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Юристы, опрошенные “Кавказским узлом”, подтвердили, что российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних.
Встреча с Путиным
В марте 2023 года 17-летний Ахмат Кадыров встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По словам Рамзана Кадырова, предлогом для встречи было обсуждение политической активности молодежи. Но, помимо этого, согласно сообщению в его Telegram-канале, разговор на встрече шел об Ахмате Кадырове-старшем. Путин рассказал Ахмату, «какими принципами руководствовался [его дед] и как он видел будущую мирную жизнь, о чем он мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи”, Путин дал “много напутствий молодому Ахмату, отметив, что третье поколение Ахмата-Хаджи должно не только гордиться своим дедушкой, но и продолжить начатый им Путь и приумножить успехи”, – написал глава Чечни 6.
Свадьба
На следующий день после встречи с Путиным, 4 марта 2023 года, несовершеннолетний старший сын Кадыровых женился. Имя его супруги не раскрывается, но свадьба стала масштабным событием в Чечне: города республики были украшены плакатами, футболисты клуба «Ахмат» посвятили жениху свою победу, в Грозном прошли приуроченные к бракосочетанию скачки. Другие чеченские пары, зарегистрировавшие брак в тот же день, получили по 100 тысяч рублей из республиканского бюджета 7.
Съёмка этого торжества была категорически запрещена. Тем не менее, некоторые ролики попали в интернет. Певец Тимати выложил видеозапись из села Алды с видом свадебного кортежа, состоявшего из 87 элитных автомобилей в сопровождении 11 полицейских автомобилей 8.
Работа в Фонде Кадырова
Старший сын главы Чечни курирует некоторые направления деятельности Фонда имени Ахмата Кадырова. Так, 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен его сын в международном аэропорту Грозного, помогающий грузить в самолет гуманитарную помощь для Сирии, пострадавшей после землетрясения. В ролике Ахмат показан в окружении министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, министра по физической культуре, спорту и делам молодежи Исы Ибрагимова и командира полка полиции имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева 9 .
23 марта 2023 года Ахмат Кадыров в окружении высокопоставленных чиновников от имени Фонда передавал материальную помощь почти двум тысячам семей сотрудников МВД и Росгравдии, “погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики” 10.
27 марта 2023 года Ахмата Кадырова наградили нагрудным знаком МВД «За отличие в борьбе против терроризма» 11.
Визит в Азербайджан
В конце марта 2023 года Ахмат Кадыров отправился в официальную поездку в Азербайджан, где встретился с министрами экологии и природных ресурсов 12 и экономики 13, посетил свободную экономическую зону Алят (AСЭЗ). Ахмат также встречался с муфтием Азербайджана, председателем Духовного управления мусульман Кавказа (ДУМК) Шейх уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде, получил приглашение на ифтар от председателя правления Азербайджано-российского делового совета 14.
Сообщения о встречах Ахмата Кадырова-младшего с азербайджанскими чиновниками совпали по времени с выходом в "Новой газете" статьи журналистки Елены Милашиной о предполагаемом заболевании Рамзана Кадырова 15. Милашина предположила, что частое появление в медиа Ахмата Кадырова объясняется признаком расположения к нему Путина, и это должно стать гарантией его безопасности.
О версиях насчет состояния здоровья Рамзана Кадырова в 2023 году рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти".
На следующий день после возвращения из Азербайджана Ахмат Кадыров сопровождал своего отца во время встречи прилетевшего в Грозный председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. 16.
Карьерный взлет
В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что должность такого уровня не может занимать человек без полного высшего образования, такое ограничение установлено республиканским законом.
В феврале 2024 года Ахмат Кадыров стал министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики – орден Кадырова 17.
В марте 2024 года Кадыров-младший, как министр по делам молодёжи, дал поручение сотрудникам министерства выявлять в Чечне пользователей соцсетей, "чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету". Чиновники должны мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей. Со всеми нарушителями намерены проводить воспитательную работу 18.
21 мая 2024 года Ахмат Кадыров возглавил министерство по делам физкультуры и спорта 19.
Примечания
- https://www.stav.kp.ru/daily/27473.5/4729239/
- Сыновья Кадырова дерутся и никогда не проигрывают. 13-летнему Адаму отдали победу, когда соперник начал его бить // Sports.ru, 21.04.2021
- https://www.youtube.com/watch?v=9_cYehHZ6Cs
- Сын Кадырова получил пост в 16 лет // Lenta.ru, 14.09.2022
- https://t.me/RKadyrov_95/2921
- https://t.me/RKadyrov_95/3412
- 4 марта Фонд Кадырова покроет свадебные расходы 100 парам // Грозный Информ, 03.03.2023
- https://capost.media/news/obshchestvo/17-letniy-syn-glavy-chechni-akhmat-kadyrov-zhenilsya/
- https://t.me/RKadyrov_95/3435
- https://t.me/RKadyrov_95/3471
- https://t.me/akhmeddudaev/1633?single
- В Баку прошла встреча Ахмата Кадырова и главы Минприроды Азербайджана // ИА “Чечня сегодня”, 30.03.2023
- Старший сын Кадырова встретился с министром экономики Азербайджана // РИА “Новости”, 31.03.2023
- Ахмат Кадыров младший — в Баку у главы мусульман Кавказа // Институт религии и политики irp.news, 31.03.2023
- “Представим: Кадырова нет” // “Новая газета”, 31.03.2023
- https://t.me/RKadyrov_95/3489
- Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность // РИА Новости, 17.02.2024
- В Чечне будут выявлять случаи неподобающего поведения пользователей соцсетей Bigo Live и Likee // ИА “Чечня Сегодня”, 20.03.2024
- https://t.me/RKadyrov_95/4792