Кадыров сообщил о доставке пленных в Грозный по решению детей

20 октября 2022, 18:24

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Трое украинских военнопленных доставлены в Грозный по решению несовершеннолетних детей главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова показаны в окопе. Комментаторы отнеслись к этому с иронией, многие из них сочли ролик элементом политического пиара главы Чечни. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой.

Рамзан Кадыров 3 октября сообщил о том, что его трое сыновей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Это вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Они указали, что детям рано отправляться в зону боевых действий. Российское законодательство не позволяет отправлять в зону боевых действий несовершеннолетних, подтвердили юристы.

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам - решили доставить в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, во время нахождения на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы "вместе с бойцами приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона". "Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих", - отчитался Кадыров, добавив, что его дети "внесли весомый вклад в успех спецоперации". "Что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный", - написал глава Чечни.

К записи приложено видео, на котором чеченский силовик называет пленных "подарком" для Кадырова. "Ахмат, Эли, Адам сказали, что тоже пойдут, и пошли на передовую с нами. Мы на этой спецоперации поймали шестерых зайцев. Вот здесь трое зайцев. Остальных троих Адам в подарок должен донести, подарок уже должно быть дошёл", - перевел на русский язык слова силовика, сказанные по-чеченски, "Кавказский узел".

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