Заявление Кадырова об отправке сыновей на Украину удивило юристов

05 октября 2022, 03:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российское законодательство не позволяет отправить в зону боевых действий несовершеннолетних граждан, даже если они получают военное образование, отметили юристы Наталия Секретарева и Тамилла Иманова, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об отправке на Украину своих несовершеннолетних детей.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 3 октября заявил, что трое его несовершеннолетних детей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. Заявление Кадырова вызвало недоумение пользователей Instragram* и Telegram.

И.о. главы юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталия Секретарева, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об отправке в зону боевых действий на Украине несовершеннолетних сыновей, сообщила, что в международном уголовном праве существует запрет набора или вербовки детей в возрасте до пятнадцати лет в состав вооружённых сил или групп или использование их для активного участия в боевых действиях.

"Соответственно, если подростку до 15 лет, то это при любом раскладе военное преступление", - сказала она 4 октября корреспонденту "Кавказского узла".

В сообщении в Telegram-канале Рамзан Кадыров сообщил, что "внукам первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно" и они "свои навыки <...> готовы применить в зоне СВО".

Адвокат также сообщила, что в 2008 году Россия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. "Он запрещает лицам, не достигшим 18 лет, участвовать в боевых действиях. Лица до 18 лет не должны подлежать обязательному призыву в вооруженные силы. И российский закон тоже это предусматривает. Если говорить о мобилизации, то ей тоже не должны подлежать подростки до 18 лет", - заявила Секретарева.

По её словам, с добровольным участием подростков в боевых действиях немного сложнее. "Аналогичного запрета для лиц с 15 до 18 лет нет. Но, как мне кажется, российский закон не позволяет брать детей в вооружённые силы. Закон "О воинской обязанности и военной службе" говорит о том, что в добровольном порядке (по контракту) проходят военную службу лица старше 18 лет", - подчеркнула Секретарева.

За военные преступления ответственность несут непосредственные исполнители (те, кто взяли и отправили детей воевать) и руководство, если оно знало или распорядилось это сделать, указала также она.

В то же время, адвокат уточнила, что военное обучение могут проходить подростки и до 18 лет. "Например, в статье 35 Закона "О воинской обязанности и военной службе" указано, что в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования могут поступать с 16 лет. При этом в части 2 этой статьи написано, что граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования приобретают статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о прохождении военной службы по достижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения в указанных образовательных организациях. То есть контракт заключить могут только с 18", - пояснила Секретарева.

Адвокат Тамилла Иманова отметила, что даже в случае, если юноша, не достигший 18-летия, получает военную специальность, он все еще не является находящимся в запасе.

"Студенты что кадетских учреждений, что высших военных учреждений ещё не находятся в запасе и призваны быть не могут. Тем более несовершеннолетние. У несовершеннолетних, как и у всех выпускников кадетских учреждений, ещё нет ни звания, ни военной подготовки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она указала, что запрет на участие несовершеннолетних в боевых действиях регулируют две нормы. "Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе (пункт 2 статьи 17 ФЗ о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ). А несовершеннолетние в запасе никак оказаться не могут. Кого зачисляют в запас - можно детально посмотреть в статье 52 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Это прошедшие срочную, не прошедшие срочную в связи с освобождением от призыва по здоровью, не прошедшие по разным причинам срочную по достижении ими 27 лет и т.д.)", - пояснила Иманова.

Там же, в Федеральном законе о воинской обязанности и военной службе написано, что решение о призыве граждан на военную службу может быть принятое только после достижения ими возраста 18 лет (статья 22 ФЗ о воинской обязанности и военной службе), добавила она. "Статья 50 ФЗ о воинской обязанности и военной службе гласит: "Военнослужащие увольняются с военной службы в запас - за исключением военнослужащих мужского пола, отчисленных из военных образовательных организаций, не достигших возраста 18 лет". То есть несовершеннолетний, как следует из статей 50, 22 и 52, в запасе оказаться никак не может. Людей не в запасе не призывают по мобилизации", - подытожила Иманова.

Напомним, сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

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