Слова Кадырова об отправке сыновей на фронт вызвали недоумение пользователей соцсетей

04 октября 2022, 04:11

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Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности отправить на Украину своих несовершеннолетних сыновей Ахмата, Эли и Адама вызвало недоумение у пользователей соцсетей. Одни из них сочли слова Кадырова элементом пиара, другие отметили, что детям пока рано отправляться в зону боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 3 октября заявил, что трое его несовершеннолетних детей готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По данным на 04.00 мск сегодня, 4 октября публикация Кадырова в Telegram набрала 1,7 миллиона просмотров и 10,5 тысячи комментариев главным образом комплиментарного характера. У некоторых пользователей, впрочем, новость вызвала недоумение.

"Не разрешено в РФ участие несовершеннолетних в боевых действиях. Чечня - тоже РФ. Зачем перегибать?" - задается вопросом Татьяна.

"Все-таки это лишнее. Ситуация не настолько критична, чтоб детей <...> отправлять", - считает А А.

"На передовую их не надо, рано. Пусть вырастут и будут достойные защитники", - предлагает Лидия Подгузова.

"Согласна, вы мужественные воины, но ребенка на передовую не надо", - считает Елена.

"Всему свое время. У детей должно быть детство. Взрослая жизнь к ним еще придет", - также отмечает Т.

Некоторые пользователи Instagram*-паблика "ЧП Чечня" также скептически восприняли слова Кадырова об отправке на передовую его несовершеннолетних сыновей.

"С трудом верится", - отметила nargila93.

"Вернутся, получат звание Героя России. Будут в истории России как самые молодые добровольцы СВО. И жизнь обеспечена до конца своих дней", - предположил dag.suleymanov.

"На один день, тик-ток снимут и уедут", - считает akcmmmmkmkm.

"И мы типа поверили?" - задается вопросом samira_batukaeva.

"Ждем голливудской съемки с их участием", - иронизирует your__brother.

Напомним, сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

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