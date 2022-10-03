Кадыров пообещал отправить детей на Украину

03 октября 2022, 12:47

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Трое несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова готовятся к отправке на Украину, где будут находиться на самых сложных участках линии боевых действий, заявил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 23 сентября назвал тех, кто не желает отправляться на Украину по мобилизации, "трусами, предателями и людьми второго сорта". При этом днем ранее он заявил, что Чечня уже перевыполнила план по мобилизации, а 24 сентября предложил мобилизовать в России половину сотрудников МЧС, прокуратуры, следкома, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона мобилизованных. Предложение Кадырова, как и его отказ от мобилизации в Чечне, озвучено лишь для успокоения жителей республики, указали политологи.

О готовности отправить на Украину своих сыновей Ахмата, Эли и Адама, которым соответственно 16, 15 и 14 лет, Рамзан Кадыров заявил сегодня в своем Telegram-канале. Он пояснил, что на базе Российского университета спецназа "их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам".

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - пообещал Рамзан Кадыров.

Он также обратился "к пустословам", которые утверждали, что его близкие не принимают участия в военной операции. "В ближайшее время у вас будет возможнось выйти на позиции к парням и лично убедиться, что Ахмат - это сила!", - написал он, пообещав, что "даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить в пух и прах" противников.

Напомним, сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

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