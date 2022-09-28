Политологи назвали уловкой призыв Кадырова мобилизовать половину российских силовиков

28 сентября 2022, 12:54

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Кремль не пойдет на сокращение штата силовиков для их отправки на Украину, а предложение Рамзана Кадырова, как и его отказ от мобилизации в Чечне, озвучено для успокоения жителей республики, указали Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко. Отправка силовиков на Украину возможна лишь при критической ситуации на фронте, подтвердил председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров предложил мобилизовать половину штата российских силовых структур: прокуратуры, СКР, МЧС, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона человек для отправки на Украину. Руководителям этих структур Кадыров посоветовал уже сейчас приступить к "оптимизации рабочего процесса".

22 сентября ГТРК "Грозный" сообщила в телесюжете о совещании Рамзана Кадырова с оперштабом, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет, так как, по словам Кадырова, за время военной операции регион перевыполнил план в три раза. Сам Кадыров в своем Telegram-канале написал, что план призыва в Чечне перевыполнен, но не сообщил о том, что частичной мобилизации в республике не будет.

Предложение Кадырова мобилизовать половину штата силовых ведомств России не будет одобрено Кремлем, уверен политолог Дмитрий Орешкин. "Кадыров прекрасно понимает, что система внутренней безопасности для Кремля не менее актуальна, чем система внешней безопасности. Тем более сейчас, когда идут протесты из-за частичной мобилизации. Это видно хотя бы из того плана бюджета, который 26 сентября был опубликован министерством обороны на 2023-2025 года. Там на следующий год ожидаются траты на 5 триллионов рублей на внешнюю безопасность, а на внешнюю - это полиция, ФСБ, Росгвардия - 4,5 триллиона. То есть их значимость для государства сопоставима. Для сравнения: на здравоохранение будет выделено 0,9 триллиона… Кремль не согласится с предложением Кадырова. Тем более, когда идут протестные движения, и их надо гасить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

Кадыров тоже понимает это, но выступает с таким предложением для достижения своих целей, объяснил политолог. "Он, конечно, прекрасно знает, что Кремль не сократит штат силовиков. Но глава Чечни делает такой кульбит, показывая жителям Чечни, что он якобы своих не сдает и делает все, чтобы избежать мобилизации. Тем более, что, по его мнению, они план перевыполнили и не должны больше призывать людей. Таким образом он себя защищает себя от претензий своих граждан, а на федеральном уровне выставляет себя как человека, который занимается и думает о мобилизации почти на уровне [министра обороны Сергея] Шойгу", - отметил Орешкин.

За что Рамзан Кадыров критикует министерство обороны, как встречают его инициативу о самомобилизации и что по этим поводам думает Кремль, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Пример Чечни неприменим в других регионах России, подчеркнул Дмитрий Орешкин. "Это совершенно точно. У Кадырова специфические отношения с Путиным, который использует классическую модель формирования личной гвардии тех, кто точно не может формировать альтернативную политическую повестку... А Кадыров, в свою очередь, понимает, что его благополучие всецело зависит от Путина, и он будет его защищать. Таким образом то, что позволено Кадырову, не позволено больше ни одному руководителю региона. Поэтому в других регионах пример Чечни неприменим", - подчеркнул политолог.

Аналогичное мнение высказал сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. Предложение Кадырова является продолжением его инициативы с фактической отменой мобилизации в Чечне, указал эксперт.

"Он пытается как-то рационализировать процесс мобилизации, предлагая отправить туда не военнообязанных, а сотрудников силовых ведомств. Он гнет свою линию. Сначала говорил о необходимости мобилизации, потом инициировал самомобилизацию, а сейчас вдруг придумал новое предложение – не отправлять военнообязанных, поскольку оказалось, что есть много сотрудников силовых ведомств, которые могут воевать. Это очередная его игра, часть которой направлена на внутреннюю аудиторию. Он показывает, что не отправляет туда неподготовленных жителей Чечни, то есть не рискует жизнями своих людей. Какие-то политические очки, думаю, он заработает. Но сами силовики, которые и так его не особо принимают, будут недовольны таким предложением", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров по своему значению для Кремля и влиянию отличается от других глав регионов, подтвердил Алексей Малашенко. "Поэтому ему позволено намного больше, чем другим главам. Он может делать и говорить то, о чем не могут даже подумать другие главы. Поэтому никто, кроме него, не может заявить, что план перевыполнен, и не проводить частичную мобилизацию", - сказал он.

Кремль не пойдет на сокращение штата силовых ведомств, указал и председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов. "Ни одно силовое ведомство не получит разрешение от Кремля сокращать свой штат ради отправки своих сотрудников на спецоперацию. Сейчас по всей стране могут быть протесты, много недовольных, надо мобилизовать граждан, возбуждать уголовные дела против отказников, сажать их, обеспечивать внутреннюю безопасность в стране и многое другое. В таких условиях Кремль не даст согласия на такое предложение и не позволит силовикам рисковать безопасностью внутри страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При других обстоятельствах предложение Кадырова было бы реалистичным, добавил Шамилов. "Вообще именно их и надо было отправлять туда, поскольку они обучены, подготовлены, постоянно тренируются и знают тонкости военного дела. Но вместо этого отправляют обычных людей. Если ситуация будет критической, то, по моему мнению, около 80 процентов штата силовых ведомств можно будет отправить туда. Все ведомства могут работать в таких условиях, пока не наберут новый штат", - сказал он.

Напомним, 18 сентября, перед объявлением мобилизации, на фоне массовой отправки из Чечни на Украину добровольцев чеченские силовые структуры обнародовали данные о том, что в управлениях и отделах МВД по Чечне свободны 414 мест, а местное управление Росгвардии набирает 2000 человек.

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил, что с начала военной операции из Чечни на Украину направлено более 5000 добровольцев. После этого Кадыров несколько раз сообщал об отправке добровольцев, не указывая их число. К середине сентября Чечня стала главным поставщиком бойцов на Украину, указали военные эксперты Василий Дандыкин и Геннадий Гудков. Военный эксперт Александр Храмчихин возразил, что Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности отправленных бойцов.

В июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. В частности, 16 июня было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти замену им. Желающим было предложено обратиться лично к имаму, поскольку он получил указание подготовить 30 новобранцев в полицию из числа жителей района.

Участие чеченских имамов в рекрутинге силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Ранее жителям Чечни было сложно устроиться на работу в силовые структуры, отметил, в частности, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

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