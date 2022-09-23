Кадыров отменил мобилизацию в Чечне

23 сентября 2022, 00:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет, следует из сюжета ГТРК "Грозный". Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Днем ранее среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. Силовики в Грозном пресекли акцию, а женщин, ехавших на акцию из Шалинского района, задержали в пути, рассказали местные жительницы. Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном на митинг против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину.

Кадыров ранее неоднократно отчитывался в своем Telegram-канале об отправке бойцов в зону спецоперации, последний отчет был опубликован 19 сентября.

Состоялось совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции, главной темой которого стала частичная мобилизация, заявил диктор в телеэфире ЧГТРК "Грозный", который 22 сентября опубликовал в своем Telegram-канале блогер Тумсо Абдурахманов. Глава Чечни заявил, что в республике набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет, так как за время военной операции субъект перевыполнил план в три раза. Отметим, что весь текст на видео озвучивает диктор.

Рамзан Кадыров также опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен. При этом глава Чечни не сообщает о том, что частичной мобилизации в республике не будет.

"Кавказский узел" ранее писал, что Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Минобороны России. Так, 11 сентября он упрекнул ведомство в ошибках, допущенных в Харьковской области, и выразил готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, если не будет изменена стратегия военной операции. 15 сентября Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, заявил 15 сентября глава Чечни. Он предложил главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Заявлениями о необходимости самомобилизации Кадыров пытается примерить на себя функции министра обороны и в очередной раз продемонстрировать лояльность Путину, однако "бежит впереди паровоза", предположили Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.

За что критикует Министерство обороны Рамзан Кадыров, как встречают его инициативу о самомобилизации и что по этим поводам думает Кремль, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.