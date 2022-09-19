Кадыров рапортовал об отправке новой группы добровольцев на Украину

19 сентября 2022, 22:14

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После подготовки на базе Российского университета спецназа в зону спецоперации на Украине из Грозного отправилась очередная группа бойцов, сообщил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября Кадыров отчитался об отправке в зону спецоперации очередной группы бойцов. Особая роль Чечни в отправке добровольцев на Украину обусловлена тем, что в республике они получают все необходимое "без лишней бюрократии и заморочек", заявил он.

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы "элитных специальных подразделений", а именно полка "Север" и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. 16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

Из Грозного в зону спецоперации отправилась очередная группа добровольцев, написал сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что бойцы предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Кадыров написал, что вместе с чеченскими бойцами на Украину отправляются добровольцы их разных регионов России. Он заверил, что "контингент желающих вступить в ряды отрядов неуклонно растет".

Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, заявил "Кавказскому узлу" военный эксперт Александр Храмчихин 14 сентября. Чечня стала главным поставщиком бойцов на Украину, возразили Василий Дандыкин и Геннадий Гудков, связав эту тенденцию с низким уровнем жизни в республике.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне массовой отправки бойцов на Украину в управлениях и отделах МВД по Чечне появились 414 вакансий. Кроме того, местное управление Росгвардии объявило о наборе 2000 человек.

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