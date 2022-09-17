Кадыров объявил об отправке бойцов на Украину "без бюрократии и заморочек"

17 сентября 2022, 14:50

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Особая роль Чечни в отправке добровольцев на Украину обусловлена тем, что в республике они получают все необходимое "без лишней бюрократии и заморочек", заявил сегодня глава республики Рамзан Кадыров, отчитавшись об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы "элитных специальных подразделений", а именно полка "Север" и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. "Кадыров предлагает начать альтернативный призыв, поскольку всеобщую мобилизацию федеральные власти не хотят объявлять" - указал политолог Алексей Малашенко, назвав это кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу.

Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону спецоперации на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Среди регионов России Чечня "занимает лидирующую позицию" в деле мобилизации добровольцев, поскольку "здесь любой доброволец может получить все необходимое, без лишней бюрократии и заморочек", объяснил Кадыров.

В поддержку инициативы Кадырова о самомобилизации в регионах уже высказались как минимум четыре губернатора: глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Магаданской области Сергей Носов и глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, заявил "Кавказскому узлу" военный эксперт Александр Храмчихин 14 сентября. Чечня стала главным поставщиком бойцов на Украину, возразили Василий Дандыкин и Геннадий Гудков, связав эту тенденцию с низким уровнем жизни в республике.

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