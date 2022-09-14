Военные аналитики поспорили о лидерстве Чечни по числу отправляемых на Украину бойцов

14 сентября 2022, 22:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, заявил Александр Храмчихин. Чечня стала главным поставщиком бойцов на Украину, считает Василий Дандыкин. С ним согласился Геннадий Гудков, связавший эту тенденцию с низким уровнем жизни в республике.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров.

Сотрудников силовых ведомств заявляют отправляться на Украину, заявил автор комментария на "Кавказском узле". "Родственник хорошего товарища на днях жаловался, что его, офицера полиции с многолетним стажем, отца несовершеннолетних детей, принудительно перевели из МВД в одно из новых подразделений Минобороны, и вынуждают ехать на Украину. В другом случае парня, проработавшего несколько лет в одном из отделов полиций, перевели в ОМОН, и на днях также отправили на Украину, помимо его желания. И подобных случаев - десятки. Так что утверждения Кадырова относительно "очереди желающих служить", и, тем более поучаствовать в "спецоперации", мягко говоря немного преувеличены. В своей речи Кадыров также указал на то, что на днях на Украину отправились 1 500 бойцов из Чечни, а до этого тысяча человек, в дополнение к тем "нескольким" тысячам, что уже находятся там. Фактически выдал военную тайну, но, думается, за этого его не накажут", - говорится в комментарии пользователя под ником karima_kilback.

Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, заявил "Кавказскому узлу" военный эксперт Александр Храмчихин. "Сейчас много регионов отправляют добровольческие батальоны на Украину. Объемы не всегда известны. Но это происходит в половине регионов как минимум. Стоит отметить, что это однозначно добровольческие отряды", - сказал Храмчихин. По его словам, на военную операцию добровольно готовы ехать не только проживающие в Чечне граждане, но и чеченцы из других регионов.

17 марта Рамзан Кадыров отрапортовал, что тысяча добровольцев из Чечни отправилась участвовать в спецоперации на Украине. 3 мая глава Чечни сообщил, что "каждую неделю отсюда выдвигается на борьбу с врагами человечества 200 воинов доброй воли". 29 мая Кадыров заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе для отправки на Украину. 23 апреля, 6 и 28 мая, 6 и 25 июня, 2 и 25 июля, 8, 14, 29 и 31 августа Кадыров отчитался об отправке добровольцев, не называя число людей, которые поехали на Украину. 6 июня председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни. С начала военной операции на Украине из Чечни туда направлены более пяти тысяч добровольцев, заявил Даудов 31 августа.

Батальоны, формирующиеся Кадыровым, состоят из чеченцев, проживающих по всей России, согласен с Храмчихиным военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. "Был сформирован полк в составе 41-й дивизии. Но на фоне всей Российской Федерации Кадыров является безусловным лидером [по отправке военных на Украину]. Кадыров сам был на Украине. Чеченские военные показали себя [в спецоперации] с хорошей стороны", - рассказал Дандыкин корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что мобилизация не объявлена и поэтому военные силы формируются на добровольной основе. "Силы формируются теми, кто хочет идти. Кто не хочет, тот не идет", - указал он.

13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд". 22 августа Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

Он не согласился с Храмичхиным, что Чечня – один из многих регионов России, откуда едут на Украину, отметив, что "Чечня сейчас поставляет больше всего добровольцев на спецоперацию".

Чечня, по мнению полковника ФСБ в запасе, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, является главным поставщиком солдат на Украину. "Массово едут жители самых нищих, обездоленных регионов. Чечня, к сожалению, в их числе. С учетом традиционно высокого уровня рождаемости, Чечня, думаю, - регион, который может поставлять много солдат", - указал он.

По данным Росстата на начало 2022 года, 297,9 тысячи жителей Чечни (19,5% населения республики) жили за чертой бедности. По данным Чеченстата на 1 июня, в Чечне жили 1 523 509 человек. Из 652 тысяч человек работоспособного возраста 71,7 тысячи (11%) – безработные, говорится в докладе о социально-экономическом положении в республике от 4 августа.

По мнению Гудкова, говоря о численности чеченских бойцов на Украине, Кадыров имеет ввиду только тех людей, кто проживает в возглавляемой им республике. "Думаю, что Кадыров может говорить только за чеченцев, которые находятся в Чечне", - сказал Гудков.

Гудков отметил, что во время его работы в органах переводы из одной структуры в другую "были крайне затруднены и происходили только по неотложному, очень сильному желанию" самих бойцов. "Никогда не любили обмениваться кадрами. Это не было широкой практикой", - сказал Гудков.

Переподготовка спецназовца в солдаты не занимает никакого времени, потому что его квалификация куда выше, указал военный эксперт. "Подготовка солдата занимает два-три месяца. Подготовка офицера, командира звена, возможна за полгода – в случае экстренной ситуации. Но на подготовку спецназовца потребуются годы – и далее до бесконечности. Спецназ – это точечная, штучная работа, не массовая подготовка. В противном случае будет спецназ, который не очень отличается от обычной пехоты. В спецназ отбирают людей, которые обладают определенными навыками – спортивными, стрелковыми, психологической подготовкой, знаниями, в частности, минного дела. Если спецназовец не стоит десятерых [солдат], то это не боец спецназа", - рассказал Гудков.

Озвучивание Кадыровым количества, названий и численности отправляемых на Украину подразделений вполне можно интерпретировать, как раскрытие гостайны, считает Гудков, отмечая, что это лишь вопрос отношения органов к конкретному человеку. "Сейчас все гостайна. Если надо посадить, то придерутся даже к столбу", - сказал Гудков.

Жительница Сочи Оксана Севастиди получила в марте 2016 года семь лет колонии за SMS о том, что она была очевидцем перевозки военной техники в сторону Абхазии за несколько дней до начала Пятидневной войны в августе 2008 года. Ранее, в ноябре 2014 года продавец сочинского рынка Екатерина Харебава была осуждена на шесть лет за то, что сообщила по SMS об увиденном ей передвижении военной техники.

Озвучивание Кадыровым количества, названий и численности отправляемых на Украину подразделений не подпадает под категорию «гостайна», заявил Храмчихин. "Части и соединения всем известны. Это давно прекратило быть закрытой информацией", - сказал эксперт.

Вспоминая историю судебного преследования женщины, сфотографировавшей бронетехнику, направленную в Грузию во время войны, Храмчихин отмечает нюанс - тогда снимок был переслан в Грузию. В связи с этим, параллели некорректны, несмотря на то, что переброска войск – открытая информация. "В данном случае информация слишком открытая, чтобы считать ее тайной", - добавил Храмчихин.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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