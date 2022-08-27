Угрозы лишением соцпомощи стали методом рекрутинга в Чечне

27 августа 2022, 15:51

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Чиновники воспримут слова Кадырова о лишении соцпомощи семей тех, кто отказался отправиться на службу в силовые структуры, как руководство к действию, такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", Кадыров 22 августа заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое.

В июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. Участие чеченских имамов в компании по рекрутингу жителей для работы в силовых структурах говорит о том, что она стала непопулярной из-за спецоперации на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Слова Кадырова о необходимости лишить соцпомощи семьи отказавшихся от службы звучат как руководство к действию для чиновников, уверена председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Конечно, они получили четкий приказ о том, чтобы лишить их помощи государства. Один человек решает там все. И чиновники не могут не выполнять его приказы. И вот они получили возможность вести себя более свободно и агрессивно с людьми, которые не хотят служить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она полагает, что у отказавшихся от службы и их семей могут возникнуть проблемы. "Да, у них вдруг могут появится проблема и не одна. Они (чиновники) могут оказать давление, чтобы те в итоге испугались и согласились. Возможно, кто-то в итоге не сможет устоять и придется отправиться туда (на службу)", - отметила она.

26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы, как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона". 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса, 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Рамзан Кадыров.

Ганнушкина также предположила, что в Чечне существует проблема с набором людей в создаваемые подразделения в республике. "Конечно, люди не хотят [идти на военную операцию]. Они жить хотят. Уже проверено, что там происходит, как чеченцы выступают друг против друга с двух сторон. Люди это видят и не хотят быть соучастниками", - подчеркнула она.

С ней согласен президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Без сомнения, это проблема с набором людей на службу. Они выразили свою позицию и не хотят взять в руки оружие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, семьи отказников могут оказаться под давлением после слов Рамзана Кадырова. "Их могут убрать из списка получающих пособие по безработице. Мне кажется, это и есть список малоимущих. Понятно, что этих людей не запишут в список каких-то преференций в последующем. Давление может быть, угрозы, что надо обязательно согласиться. Не исключено, что кто-то передумает", - отметил он.

Кутаев также добавил, что слова Кадырова станут руководством к действию для чиновников. "Они будут выполнять его приказ. Сейчас чиновники мобилизованы, чтобы рекрутировать население на службу", - подчеркнул он.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – информировал "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев рассказал в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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