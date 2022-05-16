Правозащитники оценили риски принудительной отправки жителей Чечни на Украину

16 мая 2022, 19:40

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Принудительная отправка бюджетников из Чечни на Украину для участия в спецоперации вполне возможна, если того потребует Кремль, и у отказавшихся ехать туда будет риск остаться без работы, предположили кавказовед Руслан Кутаев и правозащитник Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Людей привлекают обещанием крупных выплат или принуждением, предположили пользователи Instagram*. Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о десятках сообщений от жителей Чечни с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. Кадыров 14 мая отчитался об отправке 600 добровольцев на Украину, пользователи Telegram призвали главу Чечни назвать число погибших.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев подтвердил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на спецоперацию. "Я слышал, что люди, работающие в правоохранительных структурах, принудительно отправляются в зону боевых действий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О случаях принудительной отправки на Украину работников бюджетной сферы, у которых "гражданские специальности", Кутаеву, с его слов, не известно, но такой возможности он не исключает. "Я не сомневаюсь, что если этого потребуют в Кремле, то власти Чечни начнут отправлять туда представителей гражданских специальностей. И сделают они это силой, если люди будут отказываться", - спрогнозировал Руслан Кутаев.

Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с разными трудностями. "Когда руководство республики поймет, что там будут большие потери, когда операция затянется, то на фронт отправят людей, которые в принципе не являются сторонникам идеологии "Ахмат - сила!". А представителей своего близкого круга они оставят в Чечне, чтобы защищали власть. На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", - считает он.

Правозащитник Оюб Титиев также не исключил возможность принудительной отправки жителей Чечни на Украину, но пока, по его словам, ему о таких случаях не известно. "Я этого не исключаю. Возможно все что угодно. Но у нас нет конкретных сведений, подтверждающих такие факты. Проблема в том, что к нам обращаться люди боятся, это опасно для них, поэтому нет подобных фактов от конкретных людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, регулярные отчеты о массовой отправке людей, которых называют добровольцами, указывают на то, что ведется такая добровольно-принудительная кампания. "Это тоже говорит о том, что принудительные отправки вполне возможны. Но вопрос в том, что у жителей Чечни есть четкий выбор. Например, если они отправляются на Украину, то их там, возможно, ждет смерть. Это один из возможных сценариев. А если они отказываются, то их ждет, например, увольнение с работы, увольнение с работы их родственников, какие-то давления на семью. И каждый человек выбирает с какими из этих трудностей ему лучше и легче столкнуться", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции глава Чечни лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев республики - Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева. Имена еще семи погибших опубликовало 7 апреля государственное информагентство "Чечня сегодня".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. По данным на 19.30 мск 16 мая, официально числятся погибшими 222 уроженцев СКФО и 90 уроженцев ЮФО.

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