Пользователи Telegram призвали Кадырова раскрыть число погибших на Украине

15 мая 2022, 13:33

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Множество добровольцев отправлены из Чечни на Украину, но данные о числе погибших в спецоперации власти республики не озвучивают, указали авторы комментариев к очередному отчету Рамзана Кадырова об отправке на Украину 600 добровольцев.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее девяти уроженцев Чечни. 10 мая ЧГТРК "Грозный" показала телесюжет о церемонии передачи наград родственникам погибших на Украине, однако их имена не были названы.

Дефицит информации жителях южных регионов России, погибших в спецоперации, связан с тем, что истинные масштабы потерь невозможно оценить до окончания спецоперации, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Об отправке группы из более 600 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 14 мая в своем Telegram-канале. "Среди них не только представители силовых структур Чеченской Республики и её жители, но также и добровольцы из других регионов России", - написал он, пояснив, что "добровольческое движение […] с каждым разом набирает обороты".

Сюжет об отправке 600 добровольцев опубликовала также ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*. "В зону проведения спецоперации на Украине отправилась очередная группа из числа военных и добровольцев. Более 600 бойцов в полной экипировке собрались в международном аэропорту Грозный", - говорится в публикации.

К 13.25 мск публикация набрала 6,6 тысячи просмотров, под ней размещено 12 комментариев. На один из них, опубликованный на чеченском языке, обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником ellis. Согласно приведенному им переводу на русский язык, пользователь соцсети указал на риск гибели добровольцев.

"Замечание достаточно актуальное. Официальные власти Чечни до сих пор не называют точного количества убитых, раненных и пропавших без вести на Украине представителей силовых структур республики, хотя систематически из различных населенных пунктов региона приходят сообщения о прошедших похоронах погибших в зоне "военной операции" бойцов. У близких знакомых, уроженцев Курчалоевского района, в семье трагедия. С марта месяца не имеют никакой информации о своем сыне, что был отправлен на Украину в числе первых", - написал читатель в комментарии к материалу "Кавказского узла".

После начала военной операции глава Чечни лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев республики - Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева. Имена еще семи погибших опубликовало 7 апреля госурадственное информагентство "Чечня сегодня".

Упреки в адрес властей опубликовали в комментариях к посту Кадырова и некоторые пользователи Telegram. "Недоверие к власти продолжает расти, нам не говорят о наших потерях", - написал, в частности, пользователь Ryslan.

"Есть ли статистика, сколько военных уже отправили? И сколько уже не вернутся?" – написал Yerbolat Utebaliyev, к 13.25 мск не получив на свой вопрос ответа. "Есть убитые, и вы молчите", - посетовал Caster. "Если у вас все хорошо, зачем ещё отправляете народу?" - поинтересовался ZBS.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. По данным на 13.25 мск 15 мая, официально числятся погибшими 220 уроженцев СКФО и 87 уроженцев ЮФО.

Напомним, Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны, и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Об отправке очередного отряда из 200 добровольцев он сообщил, в частности, 5 мая. Людей привлекли обещанием крупных выплат или принуждением, предположили тогда некоторые пользователи Instagram*.

В видеоролике, опубликованном Кадыровым 5 мая, утверждалось, что добровольцы прошли обучение в Гудермесе "с лучшими инструкторами", а еженедельно из Чечни отправляется 200 добровольцев. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

При этом 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", - заявил "Вайфонд".

Добровольцами нельзя считать всех жителей Чечни, уехавших на Украину, рассказал ранее "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он пояснил, что получал информацию о давлении на тех, кто затем отправился в зону спецоперации.

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