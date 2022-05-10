Чеченские силовики во время церемонии награждения не назвали имена убитых на Украине

10 мая 2022, 17:30

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В Чечне вручили награды росгвардейцам, участникам военной операции на Украине. Как следует из сюжета ЧГТРК "Грозный", на церемонии были переданы награды и родным погибших на Украине, однако их имена не были названы.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений чеченских силовиков, находящихся там. Об отправке очередного отряда из 200 бойцов он отчитался 5 мая. Каждый из добровольцев, среди которых жители и других регионов страны, прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, где профессиональные инструкторы обучили их азам военного искусства, заявил ранее глава Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки для участия в спецоперации.

С начала военной операции на Украине глава Чечни лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев республики на Украине - Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева.

Награды чеченским сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе военной операции на Украине, вручены 9 мая, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

Участие в торжественной церемонии приняли командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаров, Депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов, запред правительства Чечни Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов и начальник Главного Управления регионального МЧС генерал-майор внутренней службы Алихан Цакаев. Росгвардейцев наградили орденами Мужества, медалями "За отвагу" и орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, говорится в сообщении в Instagram* телекомпании.

Войска округа выполняют задачи по участию с специальной военной операции, которая, к сожалению, не обходится без потерь, заявил Сергей Захаров. "То, что сделали ваши сыновья, ваши братья, наши братья, оно навсегда останется в наших сердцах. Их имена навечно будут вписаны в списки личного состава и мы сделаем все, чтобы память о них была увековечена", - заявил он.

В видеоролике лишь мельком показали момент, когда Захаров и Делимханов подошли к двум женщинам в темных одеяниях и пожилому мужчине. У молодой женщины в руках были цветы. Захаров приобнял пожилого мужчину. При в этом видеоролике не названы имена награжденных и погибших.

Ранее, 7 апреля, МВД Чечни на своем сайте отчиталось, что орденов Мужества удостоены пять погибших росгвардейцев и военнослужащих, их имена не были указаны.

Имена семи погибших, родным которых были переданы награды 7 апреля, были приведены в сообщении агентства "Чечня сегодня". "На основании Указа Президента России высоких наград удостоены старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов", - указано в сообщении от 7 апреля.

С начала специальной военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее девяти уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь при спецоперации на Украине невозможно оценить до ее окончания, заявил главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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