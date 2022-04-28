Отчет об отправке добровольцев подчеркнул лояльность Кадырова Путину

28 апреля 2022, 14:50

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Десятидневный курс подготовки перед отправкой на Украину достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал военный эксперт Александр Храмчихин после отчета Кадырова об отправке очередного отряда добровольцев. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. Властям Чечни важно демонстрировать президенту Путину деятельное участие в военной операции, пояснил кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Так, 23 апреля Кадыров отчитался об отправке из Чечни нескольких сотен добровольцев, в том числе жителей и других регионов страны. Каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, где профессиональные инструкторы обучили их азам военного искусства, заявил глава Чечни.

По данным мэрии Грозного, в добровольцы принимают только мужчин в возрасте 23-40 лет с гражданством России. Проезд или перелет, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона, представители которой находятся в грозненской мэрии. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на два месяца на Украину вместе с бойцами чеченского батальона, сообщило 25 апреля ИА "Чечня Сегодня".

Десяти дней переподготовки может быть достаточно для людей, уже имеющих военный опыт, считает военный эксперт Александр Храмчихин. "Скорее всего, переподготовку проходят люди, которые владели военной специальностью и в ходе тренировок и обучения вспоминают навыки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, желающих отправиться добровольцами на Украину "более чем достаточно" по всем регионам России. "Но во многих регионах очень сложно записаться в добровольцы. Мешает военная бюрократия. А в Чечне она отсутствует, и поэтому немало добровольцев из других регионов идут […] через Чечню. Это отнюдь не только чеченцы", - отметил Храмчихин.

Добровольцы, набираемые в Чечне через структуры Росгвардии, необходимы, прежде всего, для охраны тыла армии, предположил он. "Силовики Росгвардии будут решать задачи обороны тыла, в том числе на занятых уже территориях Украины", - пояснил Храмчихин.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Умереть на пути Всевышнего является честью для каждого мусульманина, заявил 29 марта Рамзан Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками.

В течение первых дней можно лишь проверить качества и опыт добровольца, считает военный эксперт Андрей Кошкин. "Сначала идёт сертифицирование тех опций, какими он обладает и может применить в бою. Неизвестно, что за добровольцы набираются и каков их уровень подготовки. Лишь затем, исходя в том числе из опыта добровольцев, идёт формирование подразделения. И это чрезвычайно важно. Уже когда подразделение сформировано, то потом и происходит осуществление программы подготовки", - пояснил Кошкин корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт затруднился сказать, достаточно ли 10 дней для подготовки к участию в спецоперации на Украине. "В период Великой Отечественной войны подразделения приводились в готовность в столь короткие сроки. А по опыту [боевых действий советской армии] в Афганистане первоначальное обучение призывников в лагерях в Термезе, прежде чем забросить их «за речку» (в зону боевых действий. – Прим. "Кавказского узла"), длилось шесть месяцев. Новобранец за это время получал необходимые навыки до того, как он оказывался в боевой обстановке", - рассказал Андрей Кошкин.

В отряд добровольцев, о котором 23 апреля отчитался Рамзан Кадыров, вошли "чеченцы, русские, аварцы, башкиры и десятки других представителей различных народов", сообщила в тот же день в своем репортаже телекомпания "Грозный". Три добровольца, показанных в телерепортаже, представились жителями Карачаево-Черкесии, Саратова и Казани.

Для властей Чечни спецоперация на Украине намного более значимое событие, чем для руководства других регионов, отметил корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Оно более значимо для них, чем для руководителей, например, Дагестана или Карачаево-Черкесии, или даже приграничной с Украиной Брянской области. Чеченские власти военизированы сами по себе. Председатель парламента Чечни [Магомед Даудов] ходит в военной форме. [Советник Кадырова и депутат Госдумы Адам] Делимханов получил Героя России. Покажите другого депутата Госдумы, который находился бы [в зоне боевых действий]. Всё это говорит о том, что чеченские власти прямо связаны с перспективой российской федеральной власти [в спецоперации на Украине]", - сказал он.

Набор добровольцев "находится именно в этом русле", так как благополучие чеченской власти зависит от успехов Путина, пояснил Руслан Кутаев. "То, что в Чеченской Республике власти обеспечивают формирование добровольческих отрядов - эти старания направлены на то, чтобы Россия победила [в спецоперации]", - сказал он, добавив, что иначе "власть себя дискредитирует в глазах русского населения", и это сопряжено "с тяжелейшими последствиями для тех, кто находился во власти, и особенно в Чечне".

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