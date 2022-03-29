Кадыров призвал чеченских силовиков умирать на пути джихада

29 марта 2022, 20:00

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Умереть на пути Всевышнего является честью для каждого мусульманина, заявил в связи со спецоперацией на Украине Рамзан Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров заявил, что на Украину отправилась тысяча добровольцев из Чечни. 24 марта он сообщил, что для участия в спецоперации отправлен новый отряд добровольцев. Глава Чечни отметил, что среди них есть и представители его рода.

26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 1 марта Рамзан Кадыров сообщил, что два уроженца Чечни погибли на Украине, ещё шестеро получили ранения. Это "был их выбор профессии", уточнил он, добавив, что "эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран". В мечетях Чечни проходят коллективные молитвы за чеченских силовиков, уехавших на Украину, заявил Рамзан Кадыров 25 марта. Автор блога на "Кавказском узле "Чечня Инсайд" не исключил, что часть участников ночных собраний прибыла в мечеть недобровольно, для массовости ночных собраний к ним привлекают бюджетников. Это подтвердили авторы комментариев на "Кавказском узле".

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился сегодня к чеченским силовикам во время сбора в Грозном, на котором речь шла о спецоперации на Украине. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада.(...) Мы видим каждый день, как умирают молодые ребята на дорогах или в других обстоятельствах, а умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина. Поэтому я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться", – процитировала его слова "Чечня сегодня".

Говоря о спецоперации, Кадыров также заявил, что гордится чеченскими силовиками, которые "готовы защищать религию Ислам", указано в сообщении.

С начала военной операции на Украине глава Чечни Кадыров регулярно публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов в этих регионах – на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.