Кадыров отчитался об отправке на Украину нового отряда добровольцев

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Чеченские добровольцы, среди которых и представители рода Кадыровых, выехали на Украину, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров заявил, что тысяча добровольцев из Чечни отправилась участвовать в спецоперации на Украине, а возглавил их помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов, бывший начальник полиции республики. Алаудинов – "опытный боец, отличный координатор действий", пояснил глава Чечни. Некоторые из чеченских силовиков, которых Рамзан Кадыров объявил добровольными участниками спецоперации на Украине, согласились на это под давлением, предположили правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Руслан Кутаев.

Об отправке новой партии добровольцев для участия в военной операции на Украине сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. "Очередной контингент добровольцев из Чеченской Республики выехал на решение боевых задач на Украину", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, в состав этой группы вошли и его близкие родственники, представители рода Кадыровых. Дату выезда новой группы добровольцев, их число, а также пункт назначения Кадыров не назвал.

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Глава Чечни также опубликовал видео отправки добровольцев. Они собрались на площади, по краям которой стояли десятки машин с флагами Чечни и России, а также с символикой спецоперации российских войск на Украине. Передвыступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, после чего была совершена коллективная молитва, а затем силовики стали рассаживаться по машинам. Трое из них произнесли на камеру слова на чеченском языке, среди которых напрозвучали лозунги "Ахмат - сила". После этого колонна выехала из ворот с надписью "Полк ППСП" и отправилась в путь. В колонне, которая отправилась в сопровождении машин полиции, насчитывалось несколько десятков автомобилей, следует из видео.

16 марта командир батальона "Восток" МВД Донецкой народной республики Александр Ходаковский раскритиковал чеченских силовиков за плохую подготовку. По его словам, они прибыли из подразделений вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы, и степень их готовности очень невысокая. Однако после встречи с депутатом Адамом Делимхановым он заявил, что первое впечатление об уровне подготовки чеченских силовиков было ошибочным. Делимханов мягко отреагировал на критику Ходаковского в связи с союзничеством чеченских силовиков и подразделения ДНР, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

С начала военной операции глава Чечни Кадыров регулярно публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.

"Кавказский узел" также писал, что 3 марта Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские силовики изучают на Украине у беженцев содержимое смартфонов, отчитался один из них на видео. Проверка фото и переписки для Чечни привычная практика, и кадыровцы применили ее на Украине, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко.

С проверки телефона, в частности, началось преследование братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Так, Кризисная группа "СК SОS" сообщила, что Исмаил Исаев первый раз был задержан в августе 2019 года на улице в Грозном, когда при проверке телефона, полицейский обнаружил там флаг ЛГБТК+. После этого его удерживали в ОВД на протяжении 10 суток и требовали с матери "выкуп" в 300 тысяч рублей. После этого внимание силовиков закрепилось за юношей. 22 февраля суд в Чечне приговорил Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исаева - к шести годам по обвинению в пособничестве боевику. По версии обвинения, братья передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка братьев.

В феврале на сайте Change.Org была опубликована петиция с требованием отставки Кадырова, которую разместил московский политики Илья Яшин. К 17.10 мск петиция набрала более 273 тысяч подписей. Одним из поводов для ее публикации стало дело Заремы Мусаевой, жены федерального судьи Сайди Янгулбаева, которую кадыровцы силой доставили из Нижнего Новгорода в Чечню как свидетеля, однако затем она была арестована. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей" и обвинил их в организации террористической сети и поддержке терроризма. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, а Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. к 23 марта члены семьи Янгулбаевых так и не получили ответа от следствия на свои заявления об угрозах, разжигании ненависти и клевете со стороны высших должностных лиц Чечни.

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Подробности о присутствии чеченских силовиков на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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