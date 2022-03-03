Ибрагим Янгулбаев включен в список экстремистов и террористов

03 марта 2022, 15:57

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Росфинмониторинг включил Ибрагима Янгулбаева в реестр экстремистов и террористов. Сам Янгулбаев связал это с критикой в адрес властей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 31 января МВД Чечни сообщило, что сын Заремы Мусаевой Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по уголовному делу об оправдании терроризма.

В январе в соцсетях было опубликовано видео, в котором Ибрагим Янгулбаев говорит о своей причастности к движению 1Adat*. 9 февраля Ибрагим Янгулбаев в видеообращении заявил о непричастности своих родственников к этому движению, а свою роль пообещал "обозначить позже". Какую роль в конфликте Рамзана Кадырова и семьи Янгулбаевых сыграл оппозиционный Telegram-канал 1Adat*, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Росфинмониторинг включил Ибрагима Янгулбаева в реестр людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Сам Янгулбаев высказал мнение, что "любой человек, высказывающийся против действий властей, может оказаться в этом списке". Он добавил, что находится за рубежом. "На данный момент мне сложно сказать, буду ли оспаривать включение в список Росфинмониторинга в судебном порядке, необходимо изучить практику и проконсультироваться у юристов", - приводит его слова издание.

Ибрагим Янгулбаев значится под номером 11741 в "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, в декабре 2021 года после обыска и допроса правозащитника Абубакара Янгулбаева атаки на оппозиционный канал 1Adat* ужесточились. После слива правоохранительными органами переписки Абубакара Янгулбаева, Кадыров и его пропагандисты обвинили в создании и администрировании канала всю семью Янгулбаевых. Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. После этого Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Зарема Мусаева содержится под стражей до 1 апреля по обвинению в нападении на силовика.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* в июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.

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