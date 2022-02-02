Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова

02 февраля 2022, 17:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его приближенные обрушились с угрозами на семью Янгулбаевых, а 2 февраля в центре Грозного организовали и провели митинг с проклятиями в их адрес. С чего начинался конфликт, каковы обвинения Кадырова и что отвечают Янгулбаевы, а также причем тут оппозиционный Telegram-канал, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Массовые проклятья в адрес Янгулбаевых

2 февраля в центре Грозного прошел массовый митинг, где выступил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев, объявивший собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Провластными медиа митинг назван «несанкционированным, стихийным», а количество участников определено в 400 тысяч человек. На опубликованных фото и видео можно заметить, что в медицинских масках стоят лишь единицы. Участники акции принесли с собой плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых с надписями «позор нации», растоптали их, а позже публично сожгли.

Чеченские чиновники грозят расправой

1 февраля 2022 года депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семья Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод его слов на русский язык. В частности, звучали угрозы «оторвать головы» 1 . Угрозы Делимханова должны проверять правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратура, - заявили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Арефьев и Вячеслав Мархаев. Впрочем, с угрозами на следующий день выступили и представители федеральных ведомств, в частности руководители управлений МВД, МЧС и Росгвардии по Чечне.

Почему Кадыров невзлюбил Янгулбаева

Преследование семьи Янгулбаевых началось со среднего сына Ибрагима за деятельность группы "ВКонтакте". В ноябре 2015 года его вместе с отцом и братом привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где избили, а глава Чечни объявил ему кровную месть. Отца, Сейди Янгулбаева, под угрозой смерти Ибрагима, вынудили уйти в отставку с должности федерального судьи Верховного суда Чечни. Сам Ибрагим оказался в секретной тюрьме.

Сам глава Чечни не отрицает, что Янгулбаевых привозили к нему в резиденцию. Но, по его версии, Ибрагима избивали не чиновники, а его собственный отец, который якобы говорил, что сын опозорил его перед народом. Сайди Янгулбаев несколько раз ударил сына, утверждает Кадыров, а он сам просил судью сына не бить .

"В тюрьме или под землей"

В мае 2016 года Ибрагима выпустили, а через год снова задержали за ту же группу в соцсети. Формально – по статье 282 УК РФ в возбуждении ненависти по отношению к социальной группе «русские военные», а по сути – за критику чеченских властей. По словам Ибрагима, его неоднократно пытали. В январе 2019 года, из-за частичной декриминализации 282 статьи, уголовное преследование прекратили, а Ибрагим Янгулбаев вышел на свободу .

После этих событий судья в отставке с женой Заремой Мусаевой и дочерью Алией уехали в Нижний Новгород. Старший сын Абубакар переехал в Пятигорск, где начал работу в «Комитете против пыток»***. Другие сыновья, Ибрагим и Байсангур, уехали в Европу.

Всех Янгулбаевых глава Чечни называет «пособниками терроризма». Кадыров утверждает, что, согласно «слитой в сеть третьими лицами переписке», Янгулбаевы организовали нападение на бывшего чеченского силовика в Турции. Также, по его словам, все члены семьи «однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети» и Янгулбаевых ждет место «в тюрьме или под землей».

31 января 2022 года МВД Чечни сообщило, что Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). После угроз Кадырова Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию.

Опальный Telegram-канал

Сами братья Янгулбаевы отрицают причастность к избиению бывшего силовика, а обвинения Кадырова в поддержке терроризма связывают с убеждением главы Чечни, что семья Янгулбаевых стоит за администрированием оппозиционного властям Чечни Telegram-канала 1Аdat**. «Это типичная, натренированная тактика Кадырова, когда он своих критиков, диссидентов обвиняет в экстремизме, терроризме, называет их шайтанами, чтобы легализовать свои действия и настроить людей против своих оппонентов», – сказал Абубакар Янгулбаев.

Авторы паблика, ряд материалов которого признаны судом экстремистскими, 2 публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников .

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный модератор чата "1Аdat"** Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом. Тепсуркаев был похищен из Краснодарского края и где он находится до сих пор неизвестно. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке «Кавказского узла» «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

О чем допрашивали Абубакара Янгулбаева

Утром 28 декабря 2021 года у Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника, а его самого увезли в отдел полиции в Пятигорске. По его словам, во время допроса ему задавали вопросы по поводу его деятельности в «Комитете против пыток»*** и причастности к Telegram-каналу 1Adat**.

«Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сказали, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую или пишу для Telegram-канала все эти тексты... Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю», - рассказал правозащитник.

Зарема Мусаева - задержанная или похищенная?

Зарема Мусаева 20 января 2022 года была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню якобы в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. При задержании к больной диабетом Мусаевой применили насилие, затем вывели в тапочках и без верхней одежды на улицу, затолкали в машину и увезли.

21 января Зарема Мусаева была арестована Ленинским судом Грозного на 15 суток «за мелкое хулиганство». В тот же день уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Мусаевой, и в подтверждение своих слов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись беседы с ней. На видео Зарема Мусаева заявляет, что с ней обращаются хорошо, и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил Абубакар Янгулбаев, комментируя видео. 2 февраля Мусаеву арестовали на 2 месяца уже по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Что говорит Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала назвал историю в Нижнем Новгороде фантастикой, а затем и вовсе исключил вмешательство Кремля в ситуацию с Кадыровым и Янгулбаевыми. Угрозы Кадырова он назвал «личным мнением» и переадресовал всех в правоохранительные органы, которые «выполняют свои функции и делают это весьма четко».

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне». Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Инакомыслие в Чечне». Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны на странице «Борьба Кадырова с Янгулбаевыми».

* Организация внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющим функции иностранного агента

** Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.

*** НКО «Комитет против пыток» был внесен в реестр иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — «Комитет по предотвращению пыток», который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. Сейчас «Комитет против пыток» работает как незарегистрированное общественное объединение.

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