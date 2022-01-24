Янгулбаев отверг причастность семьи к избиению чеченского силовика в Турции

24 января 2022, 07:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинением семьи Янгулбаевых в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции Рамзан Кадыров пытается оправдать похищение Заремы Мусаевой, предположил ее сын Абубакар Янгулбаев. Глава Чечни упомянул избиение силовика в контексте похищения Мусаевой, чтобы реабилитироваться перед Кремлем за высказывания в адрес властей Турции и обосновать давление на Янгулбаевых, считают в чеченской диаспоре Турции.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети, поддержке терроризма и организации избиения чеченского силовика в Турции. Он также призвал силовиков задержать и наказать всю семью или уничтожить, как пособников террористов. На фоне угроз судья Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну.

22 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал заявление, где обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и призвал их "уничтожить". "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети", – заявил Кадыров.

Семья Янгулбаевых усмотрела в заявлениях Кадырова угрозу расправой

Заявления Рамзана Кадырова не соответствуют действительности и имеют целью дезавуировать действия чеченских силовиков, взявших в заложники супругу федерального судьи, после чего последовало серьезное возмущение в обществе, считает бывший юрист "Комитета против пыток"* и сын Заремы Мусаевой (в СМИ также упоминается как Янгулбаева, – Прим. "Кавказского узла") Абубакар Янгулбаев.

"К избиению сотрудника [чеченских силовых структур] в Турции мы не имеем отношения и никто из нас в нем не участвовал. Полагаю, что в "1Аdat"**, авторство которого Кадыров приписывает моей семье, описывали и обозревали эту ситуацию в своем саркастическом стиле, как и многие другие информресурсы. Но это мое понимание того, как происходило. Определенно, Кадыров сейчас развивает всю эту историю, чтобы увести внимание от того, что взял в заложники мать и хочет трагедию перевести в политическую полемику, через обвинения в инакомыслии, называя это терроризмом. Кадыров сейчас занимается травлей нашей семьи и открыто разжигает ненависть", – заявил Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Отъезд своего отца и сестры из страны он связал с угрозами главы Чечни, высказанными им публично и никак иначе, кроме как готовящейся расправы не интерпретируемыми. "Заявление в той части, где Кадыров угрожал нас похоронить, найти нам место под землей, либо посадить, либо уничтожить как террористов. Это серьезные заявления и угроза", – сказал Янгулбаев.

"Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Мусаева доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 21 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Заремой Янгулбаевой, и в подтверждение своих слов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись беседы с ней. На видео Зарема Янгулбаева заявляет, что с ней обращаются хорошо, и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил Абубакар Янгулбаев, комментируя видео.

Риторика Рамзана Кадырова имеет целью настроить общественное мнение в Чечне против семьи Янгулбаева, полагает Абубакар.

"Это типичная, натренированная тактика Кадырова, когда он своих критиков, диссидентов обвиняет в экстремизме, терроризме, называет их шайтанами, чтобы легализовать свои действия и настроить людей против своих оппонентов", – полагает Янгулбаев.

Он заявил также о беспочвенности утверждений Кадырова о том, что чеченское общество будет мстить Янгулбаевым за оскорбления, кроме того, сообщил, что все эти дни не останавливается поток сообщений от чеченцев со словами поддержки.

"Я лично чеченцев не оскорблял, могу рассказать о тех, кого я смог спасти, эвакуировать, заниматься ими, о них я могу говорить. Об оскорблениях я ничего не знаю. Я мог оскорблять кадыровцев, которые травят чеченцев и стравливают друг с другом и сейчас Кадыров, используя весь свой властный ресурс, занимается травлей конкретной семьи, будучи высшим государственным лицом. Я получаю много сообщений и не успеваю даже отвечать на них, со словами сожаления, поддержки от чеченцев, все понимают ситуацию", – заключил Янгулбаев.

В "Комитете против пыток"* опасения Янгулбаевых за жизни членов их семьи разделяют, поскольку на такие угрозы указывают не только заявления Рамзана Кадырова но и ситуация вокруг их матери, рассказала пресс-секретарь организации Наталья Курекина.

"Отъезд семьи Янгулбаевых связан не только с тем, что сказал Рамзан Кадыров, но и с тем, что происходит с Заремой Мусаевой, мамой Абубакара и супругой Сайди, потому что это не поддается ни логике, ни действующему законодательству. Отъезд связан с тем, что они воспринимают слова главы Чеченской Республики как угрозу, потому что это очень громкие заявления, они не подкреплены никакими фактами и это выглядит как акт немотивированной агрессии. А мы довольно часто были свидетелями, к чему такие высказывания могут привести. Потому семья приняла решение покинуть Россию", – сказала Курекина корреспонденту "Кавказского узла".

Она полагает, что статус, влияние и бэкграунд главы Чечни не позволяют интерпретировать его высказывания в адрес Янгулбаевых как-то иначе. "Высказывая свое личное мнение скажу, что когда один человек, на очень большую аудиторию, имея очень сильное влияние, находясь во власти, говорит о том, что каких-то других людей ждет либо место в тюрьме, либо под землей – то воспринимать это ни как шутку, ни как метафору, или оговорку — невозможно. Тем более, что это говорит глава Чечни, и мы понимаем, какие последствия могут быть, когда он говорит такие слова, тем более, он говорит апеллируя не к личному мнению, а говорит якобы от лица чеченского народа", – сказала собеседница.

Решение о выезде за пределы страны было принято семьей самостоятельно, отметила Курекина. "Когда Сайди и Алия принимали решение о выезде, они поставили нас в известность, и вся наша помощь заключалась лишь в том, что два наших сотрудника помогли занести чемоданы. Они просто пошли, купили билеты и улетели, говорить, о том, что это была операция по эвакуации – неправильно. Я подозреваю, что в этой ситуации они боялись, что это может быть небезопасно. Говорить о том, что им позволили уехать в обход мнения главы Чечни я тоже не могу, я не представляю себе, как принимаются такого рода решения на верхних эшелонах власти. Подозреваю, что о том, что они купили билеты и выезжают – было известно и ни для кого сюрпризом не стало. Но стоит напомнить, что эти люди не являются беглыми преступниками, они не убегают от правосудия, а "Комитет против пыток"* не занимается тем, что помогает человеку спрятаться от уголовного преследования, если он совершил преступление. У нас другая задача – мы занимаемся расследованием фактов пыток и они приняли решение, что их жизни угрожает опасность и они уехали. У них для этого были гражданские права, как граждан России", – подчеркнула Курекина.

Она также отметила, что никаких юридических оснований для воспрепятствования Янгулбаевым в выезде из страны на этот момент не было. "Обвинения, которые им предъявил в Telegram-канале глава Чечни, выглядит сейчас совершенно бездоказательно, и я не вижу никакую правовую основу этих слов, в отличие от действий чеченских силовиков. Когда они врываются в квартиру федерального судьи, применяют немотивированную и излишнюю силу по отношению к пожилой женщине, которая не сопротивлялась, не совершала преступления, зачем ее босиком, полуживую, без лекарств надо было тащить в машину? У нас есть видео, мы видим, что был нарушен закон. Сказать о том, что был нарушен закон из слов Кадырова – мы не можем, это звучит, как прямая угроза и просто оскорбление чести и достоинства. Но не думаю, что кто-то из российских властей будет обращаться к Рамзану Кадырову [с требованием] извиниться перед семьей Янгулбаевых", – сказала Курекина.

Она назвала неясной ситуацию и с задержанной Заремой Мусаевой. "Совершенно неясно и то, как сейчас будет развиваться ситуация. Согласно документу, который был предъявлен Зареме Мусевой, завтра у нее должен быть привод на допрос в Грозном и я подозреваю, что с юридической точки зрения завтра нам все станет ясно. Самое страшное, что мы не знаем, где ее держат. Это не сообщают и семье, адвоката не допустили к ней, мы ничего об этом не знаем, у нас нет информации. Семья Янгулбаевых связывалась с теми родными, кто остался в Чечне, и ни у кого из них нет информации", – сказала она.

"Комитет против пыток"* инициировал сбор подписей под петицией на платформе Change.org с требованием освободить Зарему Мусаеву. На 07.20 мск 24 января ее подписали 38 450 человек.

"Мы сделали все, что можно, обратились в невероятное количество органов, на всех уровнях власти, в том числе наднациональные, ЕСПЧ, ООН и т.д, и мы не можем сидеть сложа люди, мы опасаемся за жизнь Заремы Мусаевой, потому призываем всех поставить подпись под петицией в ее защиту", – сказала Наталья Курекина.

В диаспоре назвали "связь Янгулбаевых с Турцией" попыткой Кадырова реабилитироваться

Обвинения Янгулбаевых в связях с турецкой разведкой и поддержке терроризма – это попытка оправдаться перед Кремлем и МИД России за дипломатический скандал вызванный заявлениями Кадырова в адрес Турции и ее президента Реджепа Эрдогана, считает один из участников чеченской общественной организации Турции, на условиях анонимности.

"Заявления пропагандиста Кадырова Чингиза Ахмадова, где он указывал, что Янгулбаевы были связаны с Турцией и турецкими спецслужбами – это чушь и неправда. Но это все связано между собой. Я думаю, после истории с открытием парка [в Турции в честь Дудаева], они пытались оказать давление на Турцию, хотят иметь возможность обвинить кого-то [из диаспоры], забирать их родных, оказывать давление на блогеров, активистов, общественников через их родственников. Обвинение Янгулбаевых в связях с избиением чеченского силовика, в авторстве Telegram-канала 1Аdat"** и обвинение их в пособничестве терроризму связано исключительно с теми заявлениями, которое Кадыров делал раньше против Турции, и которые очевидно вызвали напряжение в его отношениях с президентом и МИДом. Потому сейчас ему нужно доказать, что его бестактные, противоречащие дипломатическому языку заявления обоснованы и связаны с защитой страны от готовящейся в недрах спецслужб соседней страны "террористической агрессией", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

20 октября 2021 года суд в Стамбуле заключил под стражу шесть человек, задержанных 8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталье по обвинению в политическом и военном шпионаже. Задержанные – граждане России, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана. Шпионский скандал нанес удар по интересам властей Чечни в Турции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Активист отметил, что история Янгулбаевых не единична и ранее аналогичные репрессии коснулись и других критиков Рамзана Кадырова. "У Янгулбаевых есть связи, потому эта история получила больший резонанс. Любой [критик] режима Чечни – его ожидает та же участь и это не первый случай. Для борьбы с Янгулбаевыми история с избиением бывшего силовика в Турции лишь повод. Кадыров впервые высказывается по этой теме, ранее мы не заметили ни одного заявления об этом избиении. По моей информации, этот человек являлся представителем Кадырова, осуществлял разведку, должен был внедриться в среду диаспоры, перед ним были поставлены серьезные задачи и так как это не получилось – они "точат зуб", это причина. Основа претензий к Янгулбаевым – это их оппозиционная деятельность", – считает активист.

Он также отметил, что в диаспоре лишь незначительная часть чеченцев придает значение так называемым "фактам", которые были высказаны директором ЧГТРК "Грозный" Чингизом Ахмадовым. "Он не добился ничего, это пропаганда. Будут люди, у кого возникнут вопросы, "неужели", "на самом ли деле", это естественно, но сама эта пропаганда всем ясна, она нацелена не только против Янгулбаевых, но это сеет семена, чтобы в дальнейшем провести по этой легенде свои операции в Турции, добиться экстрадиции людей. Вся эта пропаганда направлена лишь на то, чтобы обосновать некорректные и вызывающие напряжение в отношениях с Турцией высказывания. Кадыров не мог себе позволить такого рода заявления в адрес Эрдогана, в атмосфере, когда у Турции и России отношения внатяжку по многим вопросам, и, естественно, они должны теперь как-то оправдать его высказывания. Теперь у него будет повод говорить, что он не был голословен", – заключил собеседник.

Видеозапись избиения человека размещена 6 сентября 2021 года в Instagram-паблике "Слово Чечни". Видео сопровождается заголовком "В Турции избили чеченского сотрудника МВД". "Некоторые интернет-ресурсы распространяют это видео, утверждая, что на видео избивают бывшего сотрудника МВД России, проживающего в Турции", – говорится в аннотации к ролику. На кадрах виден лежащий на тротуаре мужчина, которого держат и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере два человека. Участники избиения говорят не по-русски, но несколько раз произносят "Ахмат – сила".

Из истории с семьей Янгулбаевых и обвинениями их в причастности к Telegram-каналу 1Аdat"**, причастности к избиению силовиков и поддержке террористов следует ряд выводов, свидетельствующих о болевых точках не только главы Чечни, но и его окружения, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Я не знаю, имеют или нет отношение Янгулбаевы к Telegram-каналу 1Аdat"** и избиению людей, но здесь можно сделать три вывода. Во-первых, Янгулбаев некогда был федеральным судьей в Чечне, это говорит о том, что вчера он выносил приговоры, <…> и он никогда не думал, что окажется в роли жертвы. Он выносил решения, а теперь преследуется теми же людьми, во благо которых он выносил решения. Потому, это урок, будь ты прокурор, судья, следователь – это все к ним вернется. Во-вторых, является ли это [история с избиением силовика в Турции] поводом или нет, не могу сказать, но их [Янгулбаевых] связывают, что они имеют отношение к этому", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одним выводом, который следует из последних историй, Кутаев назвал надлом чеченских табу, когда против оппонентов власти используются методы во все времена осуждавшиеся обычаями.

"В-третьих, в преследовании подозреваемых за посягательство на целостность режима, выбранных в качестве жертвы, средства не выбираются. Любой, и женщины и дети, и кто угодно могут ими стать. Если раньше говорили, что "чеченцы, чеченские законы, порядок не позволяют такого" и, на самом деле, чеченцы не позволяют, то теперь все рамки ограничений, рамки общественного, ментального суда, нравов, обычаев, чем это ограничивалось – теперь это все нарушено. С людьми поступают как в обществах, где нет ни совести, ни чести, поступают также, под каток преследований попадают и жены, и матери, и дети. Это очень опасно, страшно и я не представляю, почему они столь безрассудны. Да, с каждым днем их положение становится все хуже. У них задача остановить всплеск возмущения, но как это обернется, и никакими рамками ограничены будут те люди, которые сегодня жестоко наказаны этой властью и этими силовыми структурами?" – задался вопросом Кутаев.

Избиение бывшего силовика в Турции вызывает беспокойство в рядах чеченских правоохранителей и связанных с чеченскими властями функционерами, считает он.

"То, что в Турции избили человека, который когда-то состоял на службе в силовых структурах Чеченской Республики и он подвергся избиению именно по этой причине – это посыл [со стороны избивших] тем людям, которые служат, что наступит расплата, и то, что они сейчас делают – также временно и, конечно, это знаковое событие для других людей [связанных с силовыми структурами]. Люди каким-то образом себя обманывают и ублажают, что эти их преступления останутся безнаказанными. И люди в силовых структурах напряглись, и это напряжение надо снять, и потому этот эпизод [с избиением в Турции] не был забыт и еще ни один случай будет, когда какое-то наказание, преследование будут связывать с этим случаем. Это не намек, а открытый посыл, что любое посягательство на действующих и бывших сотрудников не останется без наказания и в методах ограничивать себя они не будут, ни в похищении женщин, ни мужчин", – заключил Кутаев.

Избитый в Турции 42-летний Абдурахман Ибрагимов работал в полку имени Ахмата Кадырова с 2004 года по 1 октября 2019 года, как сам он рассказывает о себе в аудиозаписи, распространенной 5 сентября в блоге Хасана Халитова. Он сообщает, что "работал на правительство [Чечни] 17 лет" и "ни за что в своей жизни не сожалеет". Он также заявил, что в Чечне у него есть люди в правительстве и предлагает решить любой вопрос, даже если вопрос касается убийства. Ибрагимов переехал в Турцию, где находился, как минимум, до момента его избиения.

Чеченский блогер рассказал о продолжающемся преследовании его родственников

Оппоненты Рамзана Кадырова в чеченской диаспоре Турции считают не заслуживающими доверия выводы официальной пропаганды, которая пытается сформировать к Telegram-каналу 1Аdat"** критическое отношение в чеченском обществе, заявил блогер Хасан Халитов, проживающий в Турции. "Кадыров, как всегда, апеллирует стереотипами. То, что записи Янгулбаевых попали в руки, так называемых правоохранителей – они высказывали свое мнение, и понятия не имеют, что тут, в Турции происходит и все их [Янгулбаевых] высказывания основаны на домыслах. А Кадырову, конечно, надо сейчас вешать что-то на них. Они всех "иностранных агентов" обвиняют в терроризме, ничего нового. Старая песня, просто издалека она "красивее слышится", – сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что до настоящего времени чеченские власти не прекратили репрессии в отношении его родных. "Моих родственников до сих пор забирают, пытают, женщин насилуют. Мы живем в абсолютном беззаконии", – подчеркнул Халитов.

5 сентября 2021 в Чечне и Москве были похищены родственники живущего в Турции критика властей Чечни Хасана Халитова, а также близкие Ильмана Мамакаева, проживающего в Европе, рассказали Халитов и Мамакаев, связав похищение с избиением в Стамбуле сторонника Кадырова. 9 сентября 2021 года Халитов сообщил об их освобождении. В декабре 2021 года юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** – В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat" экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat".