Уроженцы Чечни сообщили о похищениях близких после избиения силовика в Турции

07 сентября 2021, 13:37

В Чечне и Москве похищены родственники живущего в Турции критика властей Чечни Хасана Халитова, а также близкие Ильмана Мамакаева, проживающего в Европе, рассказали Халитов и Мамакаев, связав похищение с избиением в Стамбуле сторонника Кадырова.

В Ачхой-Мартановском районе похищены отец и брат живущего в Турции уроженца Чечни Хасана Халитова, рассказал сам Халитов. По его словам, 75-летнего отца Гани Халитова и 46-летнего брата Рамзана Халитова увезли накануне вечером из собственного дома, а в Москве был похищен и вывезен в Чечню брат-близнец Хасана, Хусейн Халитов.

Хасан Халитов подчеркнул, что семья не общается с ним из-за его "оппозиционной общественной деятельности и регулярных выступлений в соцсетях против Кадырова", поэтому о похищении родственников он узнал от односельчан и анонимных блогеров.

Уроженец Чечни связал похищение родных с избиением в Стамбуле сторонника Кадырова, которое произошло 5 сентября. "Я отправил в группу Security Turkey в Telegram фото нескольких, по моей информации, кадыровцев, которых видел в своем районе. [...] И после моей публикации ребята нашли этого кадыровца, поговорили с ним. Он сказал, что ни о чем не жалеет, говоря о своей работе в силовом ведомстве. И тогда его избили", - приводит сегодня слова Халитова "Кавказ. Реалии"*.

Видеозапись избиения человека размещена, в частности, 6 сентября в Instagram-паблике "Слово Чечни", насчитывающем 36 тысяч подписчиков. Видео сопровождается заголовком "В Турции избили чеченского сотрудника МВД". "Некоторые интернет-ресурсы распространяют данное видео, утверждая, что на видео избивают бывшего сотрудника МВД России, проживающего в Турции", - говорится в аннотации к ролику. На кадрах виден лежащий на тротуаре мужчина, которого держат и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере два человека. Участники избиения говорят не по-русски, но несколько раз произносят "Ахмат – сила".

При этом Хасан Халитов заверил, что не имеет отношения к Telegram-каналу Security Turkey и не знаком с теми, кто его ведёт, а просто прислал материалы через форму обратной связи. По его сведениям, родственников держат в отделе силовой структуры. "Им ничего не предъявляют, их изолировали от всех. Через них хотят надавить на меня, испугать. Но я от своих слов не отказываюсь. [...] Меня преследуйте, оставьте родственников. Они не одобряют мою деятельность", - сказал Халитов.

По его словам, он обратился в правозащитную организацию "Комитет против пыток"** с жалобой на похищение родственников, к которому, как считает Халитов, могут быть причастны некоторые из его односельчан.

О похищении своих родственников в селе Самашки - отца и трех братьев, в том числе несовершеннолетнего - сообщил и проживающий в Европе Ильман Мамакаев. Он рассказал, что его 73-летнего отца освободили, предварительно сбрив ему усы "в знак унижения", а остальные члены семьи содержатся в силовой структуре.

"Родственники избитого человека пришли в нашу семью. ЧГТРК ["Грозный"] включили камеры, привели Хамзата и Имрана, младших моих братьев, и отца и заставили говорить, что они отказываются от Али, ещё одного брата, живущего в Турции. Сам он говорит, что не имеет отношения к нападению", - рассказал Мамакаев.

О похищениях родственников Халитова и Мамакаева сообщил сегодня и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, не указав источник своих сведений. Он также связал это с избиением уроженца Чечни в Турции. "В ответ на избиение своего коллеги в Турции, кадыровцы устроили репрессии родственникам Хасана Халитова и Али Мамакаева, которые проживают в Чечне. Похитили их отцов и братьев, отцу Мамакаева сбрили усы (какой-то новый вид наказания от кадыровцев, что по их меркам, видимо, является актом унижения), устроили шоу перед камерами ЧГТРК (отснятое мы скорее всего увидим в ближайшем репортаже)", - написал сегодня блогер в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" писал также, что критиков чеченских властей находят и убивают даже за пределами России. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский союз, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

** организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.