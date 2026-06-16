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11:39, 16 июня 2026

Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза

Обвиняемые (в бейсболках) в убийстве Исраилова во время посещения места преступления в Вене, 25 января 2011 года. Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни. Так, в Катаре был убит бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах) Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев, около 10 оппозиционеров – в Турции. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. «Кавказский узел» напоминает историю устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС.  

Семен Скрепецкий (Роберт Кузовков)

Роберт Кузовков (Семен Скрепецкий). Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=D880rSRjRvw (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)15 июня 2026 года в польской Бяле‑Подляске застрелен российский художник Роберт Кузовков, работавши под псевдонимом Семен Скрепецкий, известный резкими карикатурами на Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Следствие рассматривает версию «казни»: по данным полиции, убийство было совершено несколькими людьми, один из предполагаемых участников – гражданин Белоруссии был задержан 1.

Накануне смерти Скрепецкий публиковал карикатуры на Рамзана Кадырова, его сына Адама Апти Алаудинова. За день до убийства он рассказывал о поступающих  в соцсетях угрозах, включая сообщения от имени Кадырова и Путина. Художник ранее заявлял о риске преследования в России и получил в Польше статус беженца в 2021 году.

Мамихан Умаров

Мамихан Умаров, он же "Анзор из Вены". Фото: скриншот с Youtube-канала "Свободный" https://www.youtube.com/watch?v=um5yvcA3SgIВ пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, жесткий критик главы Чечни Рамзана Кадырова. Родился в 1977 году в городе Аргун Шалинского района ЧИАССР. В Чечне работал в структурах МВД с 1998 года в статусе следователя. С 2005 года проживал в Австрии по документам на имя Beck Martin. В 2007 году получил статус беженца.

Впервые о Мамихане Умарове заговорили, когда в 2018 году он связался с украинским депутатом Игорем Мосийчуком и рассказал ему, что получил заказ от Шаа Турлаева на три убийства: чеченца Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука.

Автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла, а Осмаев был ранен. Адам Осмаев был известным оппонентом Рамзана Кадырова, говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова».

Умаров вел в YouTube канал Anzor Tscharto Beck Martin. Первое видео канала датировано 9 апреля 2020 года, а последнее — 3 июля. Всего там опубликовано 30 видео. На 5 июля 2020 года у канала более 12 тысяч подписчиков. Популярность роликов Умарова колеблется от 100 до 500 тысяч просмотров. Последнее видео на его канале «Anzor Tscharto Beck Martin» было опубликовано 3 июля. За два дня оно набрало 153 108 просмотров и 1214 комментариев.

В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Есть также ролик с критикой и оскорблениями в адрес бывшего лидера чеченских сепаратистов Шаа Турлаева, ставшего советником Рамзана Кадырова.  Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый.

На 6 июля известно, что подозреваемый был остановлен в Линце, не оказывал сопротивления и был задержан после обыска. Позже задержали еще одного чеченца, сначала допрашиваемого как свидетеля.

Имран Алиев

1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам.

Имран Алиев. Кадр видео "Мансур Старый, он же Имран Алиев, обнаружен мертвым во Франции", опубликованного на YouTube-канале "KYFiK OLEG - ПРАЙМ-ШОУ" https://www.youtube.com/channel/UCNfz5rSvhXDkZO9ZJjNpmlwАлиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина «усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом», - сообщил Абдурахманов.

Французские СМИ подчеркивают, что убитый был резким критиком режима Кадырова и что в одном из своих видео, размещенных на канале в YouTube, Алиев заявлял, что его уже пытались убить минувшим летом 2.

При этом 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором блогер приносит присягу Рамзану Кадырову. «Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни», - говорит на видео Имран Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Зелимхан Хангошвили

Зелимхан Хангошвили. Фото: пресс-служба ПЦ ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) https://memohrc.org/.

Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Возвращаясь из мечети, он шел по лесной тропинке парка, когда киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил сначала в спину, потом добил контрольным в голову и поехал дальше 3.

Президент России Владимир Путин объявил убитого одним из организаторов взрывов в метро Москвы. 23 декабря его поддержал и Кадыров: «Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало. Для нас это хорошо», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова главы Чечни, сказанные на пресс-конференции в эфире ЧГТРК «Грозный».

Уроженец Панкиси Хангошвили не был публичным человеком, не был замечен в критике кадыровского режима. Угрозы, которые он получал, покушение в 2015 году и само убийство представители чеченской диаспоры в Европе связали с его авторитетом среди чеченцев.

Европейская диаспора чеченцев, по разным оценкам, насчитывает от 150 тысяч до 300 тысяч человек. Массовая миграция чеченцев в страны Европы началась во второй половине 1990-х годов, в разгар первой, а затем второй чеченских военных кампаний. Одной из самых крупных чеченских общин в Европе считается община во Франции, где проживает около 60 тысяч выходцев из Чечни. В Германии, Австрии и Бельгии, по официальным данным, проживает по 30-45 тысяч чеченцев 4.

Умар Исраилов

Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в ЕС стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова.

Отец Умара Исраилова - Али Исраилов. Фото: HELSINGFORSKOMITEEN, http://www.aftenposten.noИсраилов называл себя "жертвой режима Кадырова" и свидетелем преступлений, к которым, по его данным, был причастен глава Чечни и его приближенные с 2003 по 2005 годы. В конце 2006 года Исраилов даже подал в Европейский суд по правам человека соответствующий иск к властям России 5.

Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Европу Кадыров 10 месяцев удерживал под стражей его отца и оказывал на него физическое воздействие, пытаясь таким образом заставить своего бывшего телохранителя вернуться в Чечню 6. После убийства  Умара Исраилова его отец это подтвердил.

Бывший охранник Кадырова был ключевым свидетелем на судебном процессе в отношении президента Чечни о пытках, который инициировала расположенная в Берлине правозащитная организация Европейский центр за конституционные права и права человека (European Center for constitutional and human rights - ECCHR).

1 июня 2011 года австрийский суд вынес приговор за убийство Исраилова трем проживавшим в Австрии чеченцам: Отто Кальтенбруннеру (урожденный Руслан Эдилов), Муслиму Дадаеву и Турпал-Али Ешуркаеву. Кальтенбруннера суд счел организатором убийства, он был приговорён к пожизненному заключению, Дадаев — к 19 годам, Ешуркаев — к 16. А чеченец Леча Богатырев, которого австрийские следователи считали исполнителем убийства, успел вернуться из Австрии в Чечню и был объявлен в розыск.

Австрийская прокуратура пыталась проверить на причастность к убийству Исраилова Рамзана Кадырова и его подчиненных, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России Юрию Чайке не получила 7.

Примечания

  1. https://wpolsce24.tv/polska/krwawe-porachunki-w-bialy-dzien-strzelanina-na-osiedlu,82415
  2. Убийство чеченца Имрана Алиева во Франции // Новая газета, 4 февраля 2020 года
  3. Выстрелы в центре Берлина. История жизни и смерти чеченского полевого командира // Русская служба Би-би-си, 19 сентября 2019 года
  4. Чеченская головоломка для Европы // Коммерсант, 15 января 2018 года
  5. Копия иска находится по адресу - http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/chechnya/Umar-Israilov-application-to-ECtHR.pdf
  6. В Вене убит бывший телохранитель Рамзана Кадырова // Lenta.ru, 14 января 2009 года
  7. Без Чечни виноватые // Коммерсант, 2 июня 2011 года

Автор: Кавказский Узел

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