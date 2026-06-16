Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза

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Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни. Так, в Катаре был убит бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах) Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев, около 10 оппозиционеров – в Турции. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. «Кавказский узел» напоминает историю устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС.

Семен Скрепецкий (Роберт Кузовков)

15 июня 2026 года в польской Бяле‑Подляске застрелен российский художник Роберт Кузовков, работавши под псевдонимом Семен Скрепецкий, известный резкими карикатурами на Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Следствие рассматривает версию «казни»: по данным полиции, убийство было совершено несколькими людьми, один из предполагаемых участников – гражданин Белоруссии был задержан .

Накануне смерти Скрепецкий публиковал карикатуры на Рамзана Кадырова, его сына Адама Апти Алаудинова. За день до убийства он рассказывал о поступающих в соцсетях угрозах, включая сообщения от имени Кадырова и Путина. Художник ранее заявлял о риске преследования в России и получил в Польше статус беженца в 2021 году.

Мамихан Умаров

В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, жесткий критик главы Чечни Рамзана Кадырова. Родился в 1977 году в городе Аргун Шалинского района ЧИАССР. В Чечне работал в структурах МВД с 1998 года в статусе следователя. С 2005 года проживал в Австрии по документам на имя Beck Martin. В 2007 году получил статус беженца.

Впервые о Мамихане Умарове заговорили, когда в 2018 году он связался с украинским депутатом Игорем Мосийчуком и рассказал ему, что получил заказ от Шаа Турлаева на три убийства: чеченца Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука.

Автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла, а Осмаев был ранен. Адам Осмаев был известным оппонентом Рамзана Кадырова, говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова».

Умаров вел в YouTube канал Anzor Tscharto Beck Martin. Первое видео канала датировано 9 апреля 2020 года, а последнее — 3 июля. Всего там опубликовано 30 видео. На 5 июля 2020 года у канала более 12 тысяч подписчиков. Популярность роликов Умарова колеблется от 100 до 500 тысяч просмотров. Последнее видео на его канале «Anzor Tscharto Beck Martin» было опубликовано 3 июля. За два дня оно набрало 153 108 просмотров и 1214 комментариев.

В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Есть также ролик с критикой и оскорблениями в адрес бывшего лидера чеченских сепаратистов Шаа Турлаева, ставшего советником Рамзана Кадырова. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый.

На 6 июля известно, что подозреваемый был остановлен в Линце, не оказывал сопротивления и был задержан после обыска. Позже задержали еще одного чеченца, сначала допрашиваемого как свидетеля.

Имран Алиев

1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам.

Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника, и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина «усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом», - сообщил Абдурахманов.

Французские СМИ подчеркивают, что убитый был резким критиком режима Кадырова и что в одном из своих видео, размещенных на канале в YouTube, Алиев заявлял, что его уже пытались убить минувшим летом .

При этом 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором блогер приносит присягу Рамзану Кадырову. «Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни», - говорит на видео Имран Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Зелимхан Хангошвили

Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Возвращаясь из мечети, он шел по лесной тропинке парка, когда киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил сначала в спину, потом добил контрольным в голову и поехал дальше .

Президент России Владимир Путин объявил убитого одним из организаторов взрывов в метро Москвы. 23 декабря его поддержал и Кадыров: «Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало. Для нас это хорошо», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова главы Чечни, сказанные на пресс-конференции в эфире ЧГТРК «Грозный».

Уроженец Панкиси Хангошвили не был публичным человеком, не был замечен в критике кадыровского режима. Угрозы, которые он получал, покушение в 2015 году и само убийство представители чеченской диаспоры в Европе связали с его авторитетом среди чеченцев.

Европейская диаспора чеченцев, по разным оценкам, насчитывает от 150 тысяч до 300 тысяч человек. Массовая миграция чеченцев в страны Европы началась во второй половине 1990-х годов, в разгар первой, а затем второй чеченских военных кампаний. Одной из самых крупных чеченских общин в Европе считается община во Франции, где проживает около 60 тысяч выходцев из Чечни. В Германии, Австрии и Бельгии, по официальным данным, проживает по 30-45 тысяч чеченцев .

Умар Исраилов

Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в ЕС стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова.

Исраилов называл себя "жертвой режима Кадырова" и свидетелем преступлений, к которым, по его данным, был причастен глава Чечни и его приближенные с 2003 по 2005 годы. В конце 2006 года Исраилов даже подал в Европейский суд по правам человека соответствующий иск к властям России .

Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Европу Кадыров 10 месяцев удерживал под стражей его отца и оказывал на него физическое воздействие, пытаясь таким образом заставить своего бывшего телохранителя вернуться в Чечню . После убийства Умара Исраилова его отец это подтвердил.

Бывший охранник Кадырова был ключевым свидетелем на судебном процессе в отношении президента Чечни о пытках, который инициировала расположенная в Берлине правозащитная организация Европейский центр за конституционные права и права человека (European Center for constitutional and human rights - ECCHR).

1 июня 2011 года австрийский суд вынес приговор за убийство Исраилова трем проживавшим в Австрии чеченцам: Отто Кальтенбруннеру (урожденный Руслан Эдилов), Муслиму Дадаеву и Турпал-Али Ешуркаеву. Кальтенбруннера суд счел организатором убийства, он был приговорён к пожизненному заключению, Дадаев — к 19 годам, Ешуркаев — к 16. А чеченец Леча Богатырев, которого австрийские следователи считали исполнителем убийства, успел вернуться из Австрии в Чечню и был объявлен в розыск.

Австрийская прокуратура пыталась проверить на причастность к убийству Исраилова Рамзана Кадырова и его подчиненных, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России Юрию Чайке не получила .

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