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14:38, 14 июля 2026

Дончане потребовали от властей дополнительных мер для сокращения очередей на заправках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Юрий Слюсарь поручил привлечь волонтеров и казаков к дежурству на АЗС, а также организовать информирование водителей о наличии топлива и режиме работы заправок. Жители Ростовской области, комментируя его поручения в Telegram, предложили ввести электронную очередь, отказаться от ночного закрытия АЗС, а также открыть дополнительные кассы.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках. Частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался в своем Telegram-канале, что поручил привлечь волонтёров и казаков к дежурству на АЗС для обеспечения порядка. Также он поручил отрегулировать камеры фотовидеофиксации перед заправками, чтобы людям не приходили штрафы, пока они стоят в очередях, а также организовать на самих АЗС информирование людей о наличии топлива и интервалах работы.

Этот пост в Telegram-канале Юрия Слюсаря, на который подписаны более 166 тысяч пользователей, на 14.35 мск набрал 402 отметки с реакцией пользователей и 239 комментариев.

Часть их авторов потребовала принять действенные меры для сокращения очередей на заправках. "Сделайте возможность заправляться по номерным знакам... Масса вариантов", – написал Игорь.

"Электронная очередь – и тогда не будет споров на этих заправках", – считает Ekaterina.

"Договоритесь, чтобы разрешили АЗС наливать на выбор или в канистру 20-30 литров, или в бак машины", – предложил Спартак.

В комментариях неоднократно прозвучали просьбы отказаться от ночного закрытия АЗС. "Что делается для того, чтобы АЗС работали ночью? Почему их закрывают?" – написал пользователь ec_ten.

"Я не могу понять, почему прекратили ночные продажи бензина", – отметил Юрий.

"Не закрывайте АЗС на ночь, и очереди станут меньше", – считает Вячеслав.

Многие пользователи отметили, что именно отсутствие информации создает дополнительные очереди. "Первоочередное – это информировать людей о наличии вида топлива и графике работы АЗС", – подчеркнул Texas.

"На табло горят все виды топлива, а по факту есть только ДТ", – написала Галина.

"Роснефть" на табло показывает все виды топлива с ценами, а по факту только ДТ", – отметил пользователь с ником BPL.

Пользователи также поспорили о причинах образования очередей на АЗС. "Очередь создается в самой кассе. Почему-то не открывают две-три кассы", – считает Paul.

"Почему на работающих АЗС работают только по одному кассиру?" – спросил Павел.

"Некоторым приходится два раза оплачивать из-за лимита в 20 литров", – указала Галина в другом комментарии.

Напомним, проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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