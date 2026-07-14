Замдиректора ростовского завода осужден за мошенничество

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Суд в Ростове-на-Дону признал бывшего заместителя гендиректора "Десятого подшипникового завода" Николая Борисова виновным в мошенничестве со средствами гособоронзаказа и приговорил к трем годам и десяти месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии за хищение имущества. В начале июня суд признал бывшего гендиректора завода Александра Дьяченко виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам и десяти месяцам лишения свободы.

Советский районный суд Ростова--на-Дону признал 13 июля бывшего директора по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" Николая Борисова виновным в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа с ущербом в 2,2 миллиарда рублей, пишет "Интерфакс".

По данным следствия, Борисов, а также ряд других руководителей предприятия, в 2020-2024 годах путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках подшипниковой продукции похитили деньги и нанесли государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант".

Суд признал Борисова виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к трем годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

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