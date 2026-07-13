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Кавказский узел

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20:40, 13 июля 2026

Центробанк посвятил Ахмату Кадырову двухрублевую монету

Оборотная и лицевая стороны новой двухрублевой монеты. Фото: пресс-служба ЦБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Банк России выпустил памятную серебряную монету с портретом первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Монета номиналом 2 рубля стала частью серии “Выдающиеся личности России”. 

Отец нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах)*, а в 2000 году был назначен главой временной администрации Чеченской Республики. Первый президент Чеченской Республики (2003-2004), был убит 9 мая 2004 года в результате террористического акта на стадионе в Грозном. Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Банк России с 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету в 2 рубля, выпущенную к 75-летию со дня рождения Ахмата Кадырова. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, ее тираж - три тысячи экземпляров. 

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, на оборотной - рельефные портрет Ахмата Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. По нижнему краю выполнена надпись: полное имя Кадырова-старшего, слева от нее год его рождения (1951), справа - год смерти (2004). 

Монета является законным платежным средством на территории России и обязательна к приему по номиналу, подчеркнула в сегодняшнем сообщении пресс-служба регулятора.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2025 года 12 октября Банк России досрочно остановил голосование за символы для новой 500-рублевой купюры, заявив, что при голосовании наблюдалось множество попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Перед этим Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне купюры и сообщит об этом в соцсетях.

В ответ на объявленную Кадыровым лотерею Центробанк изменил условия голосования, оставив возможность отдать голос только через "Госуслуги". Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Центробанк поменял правила игры в тот момент, когда лидером голосования стал "Грозный-Сити". Когда голосование было досрочно остановлено, Дудаев объявил это  победой.

Новости, посвященные голосованию за изображение на 500-рублевой банкноте, "Кавказский узел" собрал в подшивке "Борьба за 500 рублей на Кавказе".

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* суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия (суд Грозного вынес решение о признании террористической и запрете на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах)» («ЧРИ») и 29 ее подразделений в 14 европейских странах.

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Автор: "Кавказский узел"

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