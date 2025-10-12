×

Кавказский узел

Лента новостей
19:35, 12 октября 2025

Банк России отменил итоги голосования за символы на 500-рублевой купюре

Скриншот итогов голосования от 12.10.25 из Telegram-канала КМВ.ru https://t.me/KMV_RU/18040

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При голосовании за объекты, которые будут изображены на 500-рублевой купюре использовались накрутки, заявил Банк России, отменив итоги. Голосование будет проведено позднее с более жесткими условиями. Сегодня по результатам онлайн-голосования Эльбрус значительно обгонял "Грозный-Сити".

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне 500-рублевой купюры и сообщит об этом в соцсетях. Обещание Кадырова стало инструментом воздействия, аналогичным применению админресурса на выборах в Чечне. Вечером 10 октября Банк России оставил возможность голосования лишь при авторизации через "Госуслуги".  Чеченский министр Ахмед Дудаев обвинил Центробанк, что он поменял правила игры в тот момент, когда лидером голосования стал "Грозный-Сити".

По данным на 02.30 мск 11 октября, в онлайн-голосовании на сайте Центробанка за "Грозный-Сити" проголосовали 1 047 058 человек, за гору Эльбрус - 1 127 484 человека. Среди символов лицевой стороны, как и ранее, лидирует Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, набравшая 1 114 613 голосов.

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, говорится в Telegram-канале Банка России.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования. Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится. По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - проинформировал регулятор.

 Голосование на сайте Центробанка началось 1 октября и должно было завершиться в 12.00 мск 14 октября. Его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

На сайте Банка России итоги голосования больше недоступны. Как следует из скриншотов в соцсетях, сегодня  в голосовании за изображение на оборотной стороне купюры у Эльбруса были голоса 1265 тысяч человек, у "Грозного-Сити" - 1078 тысяч, следует из скриншота опубликованного КМВ.ру.

На момент поста ЦБ "Эльбрус" обгонял "Грозный-Сити" практически на 200 тыс. голосов, пишет "Осторожно, новости".

Минтуризма Дагестана объявило 10 октября о розыгрыше квартиры, машины и 10 iPhone среди тех, кто проголосует за изображение Дербентской крепости на оборотной стороне 500-рублевой купюры. К голосованию привлечены бюджетники.

Напомним, идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре раскритиковала "Русская община", назвав это "идеологической диверсией". Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

При этом главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, а пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством.

Новости, посвященные голосованию за изображение на 500-рублейвой банкноте, "Кавказский узел" собирает в подшивке "Борьба за 500 рублей на Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
