Власти Дагестана активизировали борьбу за Дербентскую крепость на 500-рублевой купюре

Минтуризма Дагестана объявило сегодня о розыгрыше квартиры, машины и 10 iPhone среди тех, кто проголосует за изображение Дербентской крепости на оборотной стороне 500-рублевой купюры. К голосованию привлечены бюджетники.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне 500-рублевой купюры и сообщит об этом в соцсетях. Озвученное Рамзаном Кадыровым обещание призов участникам голосования за изображение "Грозного-Сити" на 500-рублевой купюре стало инструментом воздействия, аналогичным применению админресурса на выборах в Чечне, указали аналитики.

По данным на 23.27 мск 11 октября в онлайн-голосовании на сайте Центробанка за Эльбрус проголосовали 1102 тысяч человек, за "Грозный-Сити" -1042 тысяч человек. Дербентская крепость со значительным отрывом занимает третье место - за него отдано 126 тысяч голосов. .

В борьбу за изображение на купюре включились власти Дагестана. 11 октября Минтуризма республики в своем Telegram-канале опубликовало пост с призывом к жителям проголосовать за Дербентскую крепость - один из главных символов Дагестана, представленных в голосовании.

«Она хранит более 5 тысяч лет истории, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является древнейшим архитектурным памятником

России и объектом внимания всего мира. Совсем недавно её посетил Президент России Владимир Владимирович Путин - и это ещё раз

подтвердило её значимость для всей страны. Этот символ достоин быть на банкноте, которую будут держать в руках миллионы людей. Каждый голос может стать началом большого будущего - и вашей личной удачи», - говорится в публикации.

Минтуризма республики совместно с Министерством цифрового развития Дагестана "по инициативе застройщика" объявило о розыгрыше призов среди тех, кто проголосует за изображение крепости на купюре. «Главный приз - роскошная квартира на берегу Каспийского моря в

современном жилом комплексе «Derbent Sport Resort», с стильный автомобиль Changan X5 Plus, десять iPhone 17», - сказано в публикации,

которую перепостила администрация главы и правительства Дагестана.

"К участию в розыгрыше допускаются только скриншоты, на которых видно ФИО и голос за Дербентскую крепость!", - говорится в сообщении Минтуризма.

Житель Махачкалы Расул рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ему все равно, что будет изображено на купюре, а гонка за голосами у регионов у него вызывает негативные эмоции. «Смешно смотреть, как главы регионов, как дети, соревнуются, кто туда попадет. Простым людям до этого нет дела», - говорит он.

В Дагестане, после инициативы Кадырова подключить голоса за "Грозный-Сити" в Дагестане решили активизироваться, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник одного из министерств Рагим. «Поднялась суета, «сверху» дали указание голосовать за Дербентскую крепость, подключили всех бюджетников", - рассказал махачкалинец.

Напомним, идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре раскритиковала "Русская община", назвав это "идеологической диверсией". Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

При этом главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, а пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством.

Голосование на сайте Центробанка началось 1 октября и завершится в 12.00 мск 14 октября. Его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.