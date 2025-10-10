"Грозный-сити" стал лидером голосования после объявления Кадыровым лотереи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза проголосует за изображение "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре и сообщит об этом в соцсетях. В онлайн-голосовании на сайте Центробанка "Грозный-Сити" обогнал Эльбрус на 17 тысяч голосов.

Как писал "Кавказский узел", "Русская община" объявила "идеологической диверсией" идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре. Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного. Главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России. Рамзан Кадыров призвал жителей республики активнее поддерживать "Грозный-Сити", за сутки отставание этого символа от Эльбруса сократилось втрое.

Голосование началось 1 октября. Оно продлится две недели и завершится 14 октября в 12.00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс среди тех, кто проголосует за изображение «Грозный-Сити» на оборотной стороне 500-рублевой купюры.

"Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику. В связи с этим я объявляю масштабный конкурс среди жителей Чеченской Республики и всех желающих! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, для участия в розыгрыше необходимо проголосовать за "Грозный-Сити" "со всех 4 платформ (ВКонтакте, Одноклассники, электронная почта и Госуслуги)" и опубликовать скриншоты голосования в соцсети со специальным хэштегом. Лотерея продлится до 12.00 11 октября.

По данным на 11.30 мск "Грозный-Сити" обогнал Эльбрус в онлайн-голосовании за изображение на оборотной стороне купюры. За столицу Чечни проголосовали 689 тысяч человек, за Эльбрус - 672 тысяч. Еще вечером 9 октября у Эльбруса было 607 тысяч голосов, у "Грозного-Сити" - 595 тысяч.

В голосовании за изображение на лицевой стороне 500-рублевой купюры со значительным отрывом лидирует Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, за нее проголосовало более 774 тысяч человек.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством, указали аналитики.

