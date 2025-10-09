×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:58, 9 октября 2025

Голосование за рисунок на рублевой купюре продемонстрировало изъяны в идеологии Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством. 

Как писал "Кавказский узел", “Русская община” объявила “идеологической диверсией” идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре. Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с “Ахматом”, призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного. Главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной

Голосование началось 1 октября. Оно продлится две недели и завершится 14 октября в 12.00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Борьба против помещения этого изображения на купюре привела к консолидации разных групп русских националистов на протестном фоне, указал глава исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский. «Вообще для них по такому случаю грех не объединиться», – подчеркнул он. При этом, он оценил их взгляды не  столько как антикавказские, так как «Эльбрус тоже вполне себе кавказский символ», сколько как антикадыровские.

Употребление же членами «Русской общины» слов о «панисламистском лобби» и «идеологической диверсии» эксперт счел попыткой «повысить градус» напряженности. «Они любят при каждом публичном заявлении добавить что-то острое», – заявил Верховский.

При этом он не исключил, что борющиеся против этого варианта пятисотрублевой купюры националисты всерьез опасаются роста узнаваемости Чечни. «Те, кто  доставая деньги, смотрит, что на них изображено, действительно будут видеть "Грозный-Сити" и это будет увеличение визуального присутствия Чечни в общероссийском масштабе», - отметил эксперт. Участие в конфликте борца Макса Дивнича, по его мнению, лишь продолжает серию его пикировок с чеченскими функционерами.

Говоря о причинах, по которым Кадыров  настаивает на помещении на купюру Грозного,  Верховский выделил две мотивации. "Для чеченцев, и шире, кавказцев, это демонстрация: смотрите, какой я крутой, я добился размещения символа Чечни на деньгах. Для всех остальных это напоминание о том, что Кадыров – политик федерального масштаба", – отметил Верховский.

Он также подчеркнул, что Кадыров действительно превратил голосование за купюру в символ  престижа чеченских властей. «В принципе мы помним, что власти, и не только чеченские, уже неоднократно использовали голосования по разным символическим вопросам для подъема своего престижа», - заметил Верховский.

Политолог Руслан Кутаев*, напротив, счел происходящее результатом интриги, задуманной в Кремле. «Это игра. Помещение "Грозного-Сити" на купюру – это демонстрация того, что Россия победила чеченцев. Поэтому чеченцам как раз крайне неприятно то, что что-то связанное с республикой  будет помещено на российских деньгах. Власти пытаются представить так, что это прославит чеченцев, но это ложный посыл. Это холодный расчет Кремля – показать, что мы победили чеченцев, Чечня один из наших регионов, и потому его символы помещены на наших деньгах», – заявил он.

Что касается агитации Рамзана Кадырова за помещение "Грозного-Сити" на купюру,  Кутаев* подчеркнул, что тот может понимать суть этой затеи, но для него это изображение – «символ утверждения своей власти в Чечне».

Историк и социолог Николай Митрохин* не считает очевидной консолидацию националистических групп на почве борьбы с перспективой изображения "Грозного-Сити" на купюре. “Хотя очевидно, что русским националистам вообще, а не только "Русской общине", подобное вряд ли нравится, особенно на фоне переименований станиц в Чечне на чеченский лад”, - отметил он.

Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов на заседании в Госдуме 25 сентября назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население. Власти Чечни непосредственно отреагировали на его выступление только 2 октября - Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом. Кадыров обратился к генералу, предложив ему отправиться "на передовую в зону СВО"; в то же время он пообещал Шаманову, что они "встретятся в суде”. Первоначально власти Чечни использовали жителей, чтобы возразить депутату Шаманову. 6 октября Шаманов заручился поддержкой главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова в вопросе переименований, публично комментировать нападки Кадырова и Делимханова он отказался

Население России в целом, воспринимает усиление Чечни, и особенно беспардонные действия “кадыровцев” в масштабе всей страны, как угрозу, подчеркнул Митрохин*. “Их боятся и ненавидят как опричников Путина, поэтому непонятно, кто за пределами Чечни такое мог бы поддержать. Другой вопрос, кто сейчас рискнет об этом сказать”, - заявил он.

Говоря об участии в конфликте Макса Дивнича, Митрохин заметил*, что история с банкнотой является только частью комплексного конфликта. Для Кадырова, по его мнению, это стало поводом самоутвердиться и укрепить свой престиж как главного чеченца, способного диктовать всей России свою волю. “Это демонстрация его возможностей влияния”, - заключил он.  

Разные консервативные и националистические силы объединяет нежелание видеть на купюре что-то кавказское, а тем более чеченское, против этого высказывалась и РПЦ, обратила внимание экспертка АДЦ “Мемориал”* Стефания Кулаева

“Риторика националистов, как обычно, выдает их фобии: да, страх роста влияния любых “нерусских” (так было и с борьбой за картинку на купюре в 1000 рублей, когда сопротивлялись Казани), ну и с кавказцами, особенно чеченцами, у радикальных националистов всегда были напряг, страхи, вражда”, - подчеркнула она.

В выступлениях Дивнича, по мнению Кулаевой, играет повод его личный конфликт с “Ахматом” и Апти Алаудиновым. “Но конфликт, конечно, шире - и да, используется любой повод”, - считает она. 

В июле глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной вражды. После этого Дивнич и Алаудинов продолжили публичную полемику, регулярно критикуя друг друга в своих Telegram-постах. 

Мотивация Кадырова в борьбе за изображение на купюре является, по словам Кулаевой, более многослойной. “Понятно, конечно, что он хочет престижа своего детища (Грозного-Сити) и себя лично, но вот что из этого получается, любопытно. Риторика Кадырова: де, наш "Грозный-Сити" - символ победы и консолидации, защиты от развала страны, то есть как бы символ успеха имперской политики РФ. Но на самом деле даже вот этой агитацией по пустяковому поводу Кадыров в очередной раз показывает слабость имперского проекта - никакой консолидации, наоборот, все тянут в разные стороны,

агрессивно и нервно. Взаимная ненависть подогревается политиками, от низовых (“Русская община” и другие) до главного по Чечне начальника. Конфликты Кадырова по любому поводу, обиды и наезды звучат постоянно в последнее время -то Шаманова клеймит и угрожает, то с Колокольцевым и Бастрыкиным на тему чеченского подростка, арестованного за хулиганство, публично ругается. Он, видимо, сознательно все время раздувает эту тему о притеснении чеченцев, что совсем не говорит об успехе “спасения от распада” и “пути всестороннего укрепления” государственного единства. Наоборот, видна постоянная свара с уклоном в национальный вопрос. В этом деле они вполне зеркально себя ведут с русскими националистами, которые тоже вроде как хотят “защитить от распада”, но по сути не поддерживают попыток объединить страну хоть вот этими бумажными денежными знаками и изображениями на них, - для них всюду должно быть православие и русские памятники. Да, все хотят престижа и успеха - но не единства”, - заключила она.

По данным на 23.30 мск 8 октября в онлайн-голосовании за изображение на оборотной стороне купюры лидирует гора Эльбрус, за нее проголосовали более 551 тысячи человек, на втором месте "Грозный-Сити" - более 508 тысяч человек. В голосовании за изображение на лицевой стороне 500-рублевой купюры со значительным отрывом лидирует  Академическая (Елизаветинская) галерея в Петербурге, за нее проголосовали более 685 тысяч человек. Второе место занимает скульптурное изображение орла, терзающего змею, набравшее более 208 тысяч голосов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Эльбрус на 500-рублевой купюре. Фото: https://news.ru/society/groznyj-siti-ili-elbrus-konflikt-vokrug-dizajna-500-rublevoj-kupyury
01:45, 7 октября 2025
Дивнич и "Русская община" призвали голосовать против Грозного на 500-рублевой купюре
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
Возможный вариант дизайна 500-рублевой купюры с символикой "Грозный-Сити". Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 04.10.25, https://t.me/RKadyrov_95/6058.
23:16, 5 октября 2025
Главы регионов СКФО вступили в борьбу за изображение на 500-рублевой купюре
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны https://contract.mil.ru
10:44, 28 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7500
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Последние записи в блогах
Фото
14:27, 8 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Наследственное дело. Справедливость торжествовала недолго
Фото
09:24, 6 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Бесследное исчезновение. Почему не искали пропавшего бизнесмена
Фото
09:28, 3 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Послесловие к задержанию главы МЧС по Кабардино-Балкарии
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Пожилой человек в больнице. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
08 октября 2025, 18:21
Состояние пенсионера из Динской ухудшилось после экспертизы

Иван Гель. Фото: администрация Иловлинского района
08 октября 2025, 17:45
Суд отправил дело Ивана Геля на новое рассмотрение

Машины правоохранительных органов во время акции протеста. Октябрь 2025 г. Фото: IPN https://t.me/Tbilisi_life
08 октября 2025, 10:28
Три задержанных в Тбилиси активиста заявили о невиновности

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 октября 2025, 07:31
Пожар произошел в Ростовской области после атаки беспилотников

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше