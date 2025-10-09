Голосование за рисунок на рублевой купюре продемонстрировало изъяны в идеологии Кадырова

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством.

Как писал "Кавказский узел", “Русская община” объявила “идеологической диверсией” идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре. Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с “Ахматом”, призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного. Главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной.

Голосование началось 1 октября. Оно продлится две недели и завершится 14 октября в 12.00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Борьба против помещения этого изображения на купюре привела к консолидации разных групп русских националистов на протестном фоне, указал глава исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский. «Вообще для них по такому случаю грех не объединиться», – подчеркнул он. При этом, он оценил их взгляды не столько как антикавказские, так как «Эльбрус тоже вполне себе кавказский символ», сколько как антикадыровские.

Употребление же членами «Русской общины» слов о «панисламистском лобби» и «идеологической диверсии» эксперт счел попыткой «повысить градус» напряженности. «Они любят при каждом публичном заявлении добавить что-то острое», – заявил Верховский.

При этом он не исключил, что борющиеся против этого варианта пятисотрублевой купюры националисты всерьез опасаются роста узнаваемости Чечни. «Те, кто доставая деньги, смотрит, что на них изображено, действительно будут видеть "Грозный-Сити" и это будет увеличение визуального присутствия Чечни в общероссийском масштабе», - отметил эксперт. Участие в конфликте борца Макса Дивнича, по его мнению, лишь продолжает серию его пикировок с чеченскими функционерами.



Говоря о причинах, по которым Кадыров настаивает на помещении на купюру Грозного, Верховский выделил две мотивации. "Для чеченцев, и шире, кавказцев, это демонстрация: смотрите, какой я крутой, я добился размещения символа Чечни на деньгах. Для всех остальных это напоминание о том, что Кадыров – политик федерального масштаба", – отметил Верховский.

Он также подчеркнул, что Кадыров действительно превратил голосование за купюру в символ престижа чеченских властей. «В принципе мы помним, что власти, и не только чеченские, уже неоднократно использовали голосования по разным символическим вопросам для подъема своего престижа», - заметил Верховский.



Политолог Руслан Кутаев*, напротив, счел происходящее результатом интриги, задуманной в Кремле. «Это игра. Помещение "Грозного-Сити" на купюру – это демонстрация того, что Россия победила чеченцев. Поэтому чеченцам как раз крайне неприятно то, что что-то связанное с республикой будет помещено на российских деньгах. Власти пытаются представить так, что это прославит чеченцев, но это ложный посыл. Это холодный расчет Кремля – показать, что мы победили чеченцев, Чечня один из наших регионов, и потому его символы помещены на наших деньгах», – заявил он.



Что касается агитации Рамзана Кадырова за помещение "Грозного-Сити" на купюру, Кутаев* подчеркнул, что тот может понимать суть этой затеи, но для него это изображение – «символ утверждения своей власти в Чечне».

Историк и социолог Николай Митрохин* не считает очевидной консолидацию националистических групп на почве борьбы с перспективой изображения "Грозного-Сити" на купюре. “Хотя очевидно, что русским националистам вообще, а не только "Русской общине", подобное вряд ли нравится, особенно на фоне переименований станиц в Чечне на чеченский лад”, - отметил он.

Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов на заседании в Госдуме 25 сентября назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население. Власти Чечни непосредственно отреагировали на его выступление только 2 октября - Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом. Кадыров обратился к генералу, предложив ему отправиться "на передовую в зону СВО"; в то же время он пообещал Шаманову, что они "встретятся в суде”. Первоначально власти Чечни использовали жителей, чтобы возразить депутату Шаманову. 6 октября Шаманов заручился поддержкой главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова в вопросе переименований, публично комментировать нападки Кадырова и Делимханова он отказался.

Население России в целом, воспринимает усиление Чечни, и особенно беспардонные действия “кадыровцев” в масштабе всей страны, как угрозу, подчеркнул Митрохин*. “Их боятся и ненавидят как опричников Путина, поэтому непонятно, кто за пределами Чечни такое мог бы поддержать. Другой вопрос, кто сейчас рискнет об этом сказать”, - заявил он.

Говоря об участии в конфликте Макса Дивнича, Митрохин заметил*, что история с банкнотой является только частью комплексного конфликта. Для Кадырова, по его мнению, это стало поводом самоутвердиться и укрепить свой престиж как главного чеченца, способного диктовать всей России свою волю. “Это демонстрация его возможностей влияния”, - заключил он.

Разные консервативные и националистические силы объединяет нежелание видеть на купюре что-то кавказское, а тем более чеченское, против этого высказывалась и РПЦ, обратила внимание экспертка АДЦ “Мемориал”* Стефания Кулаева.

“Риторика националистов, как обычно, выдает их фобии: да, страх роста влияния любых “нерусских” (так было и с борьбой за картинку на купюре в 1000 рублей, когда сопротивлялись Казани), ну и с кавказцами, особенно чеченцами, у радикальных националистов всегда были напряг, страхи, вражда”, - подчеркнула она.

В выступлениях Дивнича, по мнению Кулаевой, играет повод его личный конфликт с “Ахматом” и Апти Алаудиновым. “Но конфликт, конечно, шире - и да, используется любой повод”, - считает она.

В июле глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной вражды. После этого Дивнич и Алаудинов продолжили публичную полемику, регулярно критикуя друг друга в своих Telegram-постах.

Мотивация Кадырова в борьбе за изображение на купюре является, по словам Кулаевой, более многослойной. “Понятно, конечно, что он хочет престижа своего детища (Грозного-Сити) и себя лично, но вот что из этого получается, любопытно. Риторика Кадырова: де, наш "Грозный-Сити" - символ победы и консолидации, защиты от развала страны, то есть как бы символ успеха имперской политики РФ. Но на самом деле даже вот этой агитацией по пустяковому поводу Кадыров в очередной раз показывает слабость имперского проекта - никакой консолидации, наоборот, все тянут в разные стороны,

агрессивно и нервно. Взаимная ненависть подогревается политиками, от низовых (“Русская община” и другие) до главного по Чечне начальника. Конфликты Кадырова по любому поводу, обиды и наезды звучат постоянно в последнее время -то Шаманова клеймит и угрожает, то с Колокольцевым и Бастрыкиным на тему чеченского подростка, арестованного за хулиганство, публично ругается. Он, видимо, сознательно все время раздувает эту тему о притеснении чеченцев, что совсем не говорит об успехе “спасения от распада” и “пути всестороннего укрепления” государственного единства. Наоборот, видна постоянная свара с уклоном в национальный вопрос. В этом деле они вполне зеркально себя ведут с русскими националистами, которые тоже вроде как хотят “защитить от распада”, но по сути не поддерживают попыток объединить страну хоть вот этими бумажными денежными знаками и изображениями на них, - для них всюду должно быть православие и русские памятники. Да, все хотят престижа и успеха - но не единства”, - заключила она.

По данным на 23.30 мск 8 октября в онлайн-голосовании за изображение на оборотной стороне купюры лидирует гора Эльбрус, за нее проголосовали более 551 тысячи человек, на втором месте "Грозный-Сити" - более 508 тысяч человек. В голосовании за изображение на лицевой стороне 500-рублевой купюры со значительным отрывом лидирует Академическая (Елизаветинская) галерея в Петербурге, за нее проголосовали более 685 тысяч человек. Второе место занимает скульптурное изображение орла, терзающего змею, набравшее более 208 тысяч голосов.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.