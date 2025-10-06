×

Кавказский узел

22:54, 6 октября 2025

Шаманов заручился поддержкой главы ФАДН после гнева Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральное агентство по делам национальностей не поддерживает переименование станиц Наурской и Шелковской в Чечне, заявил глава агентства, отвечая на вопрос депутата Шаманова. Сам Шаманов отказался публично реагировать на высказывания руководства Чечни. 

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября в Госдуме обсуждались законопроекты о переименовании трех чеченских городов, депутаты одобрили их в первом чтении. Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население. Власти Чечни непосредственно отреагировали на его выступление только 2 октября - Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом. Кадыров обратился к генералу, предложив ему отправиться "на передовую в зону СВО"; в то же время он пообещал Шаманову, что они "встретятся в суде”. Первоначально власти Чечни использовали жителей, чтобы возразить депутату Шаманову. 

 Законопроект о переименовании Наурской в Невре указывает, что новое название, - "север" в переводе с чеченского, - отражает "наиболее характерные признаки" географического объекта. Город Шелковская на левом берегу Терека власти Чечни решили переименовать в честь реки - в Терек. Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории. Подробнее о переименованиях и критикой в связи с ними рассказывает справка "Кавказского узла" "Дискуссия о переименовании городов Чечни". 

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов прокомментировал сегодня переименования в Чечне, выступая на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Вопрос о переименованиях Наурской и Шелковской ему задал депутат Владимир Шаманов. 

Отвечая на вопрос парламентария, Баринов заявил, что считает несвоевременной инициативу с переименованиями. Он также подчеркнул, что агентство "не было вовлечено в процедуру подготовки переименования этих казачьих станиц". "Наша позиция была, конечно, отрицательная, что это не время, не место для того, чтобы сейчас (обсуждать этот вопрос)", - цитирует его слова РИА "Новости".  

Сам Шаманов, задавая вопрос Баринову, отметил, что ему "все выходные не давали покоя" в связи с темой переименований в Чечне. При этом он заявил, что не собирается публично комментировать критику в свой адрес, высказанную главой Чечни Рамзаном Кадыровым и коллегой по Госдуме Адамом Делимхановым. 

"Я ничего не комментирую. Моя позиция неизменна. Я свою позицию обозначил, она понятная", - заявил Шаманов RTVI.

Слова Шаманова о Чечне не имеют признаков преступления, а преследование генерала за действия во время чеченских кампаний не в интересах Кремля. Выпады чеченских властей в его адрес можно квалифицировать как оскорбление или клевету, но власти России постараются замять конфликт, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя судебные перспективы конфликта Кадырова и Шаманова. 

