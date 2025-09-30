×

02:32, 30 сентября 2025

Дискуссия о переименовании городов Чечни

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инициатива властей Чечни по переименованию трех городов была принята в первом чтении Госдумой, но вызвала критику некоторых депутатов, что вылилось дискуссию с участием блогеров и националистической организации. 

Инициатива и рассмотрение

В мае 2025 года правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала переименование трех чеченских городов, подготовленные республиканским парламентом. В июне 2025 года парламент Чечни внес в Госдуму три законопроекта о переименовании населенных пунктов - город Серноводское предложено переименовать в Серноводск, город Наурская - в Невре, а Шелковскую - в Терек. 

В сентябре 2025 года комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении все три законопроекта о переименовании городов в Чечне. Как отмечалось в документах, по вопросу переименования городов был проведен опрос жителей и предложение о переименовании получило их поддержку.

25 сентября 2025 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев представил законопроекты о переименовании чеченских городов. "Название "Невре" в переводе с чеченского языка означает "север" и отражает географическое положение города в северной части республики. "Терек" напрямую связан с расположением населенного пункта на левом берегу одноименной реки. "Серноводск" соответствует правилам русского языка и гармонично вписывается в современную орфографию", - заявил Кадыров 1.

Госдума в первом чтении поддержала переименование Г 2.

Критика решения о переименовании

2Владимир Шаманов и Анжелика Глазкова. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/bloodysx/48228 6 сентября 2025 года два депутата Госдумы во время заседания раскритиковали переименования городов в Чечне.

Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население.

"В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!" — заявил он 3.

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова указала, что переименование в глубоко дотационной Чечне будет проводиться за счет не только жителей самой республики, "но и налогоплательщиков РФ”, процитировала парламентария в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Шамсаил Саралиев назвал расходы на переименование "незначительными", следует из трансляции заседания Госдумы. "Вы знаете прекрасно, что Ельцин организовал там cвободу, ― “Берите независимость столько, сколько хотите”, — позволил свергнуть законную власть, которая там была на тот момент, привел туда  Дудаева, которого восхваляет сегодня Пугачева", — заявил парламентарий. Он отметил, что в Чечне существует терское казачество, у представителей которого есть "свой город Терек", а Наурский район сохранит свое название и "остается, с прекрасными русскими станицами, которых там десятки".

В этот же день "Русская община" заявила в своем Telegram-канале, что «дерусификация русской топонимики в России - прямой путь к сепаратизму и распаду страны». В организации отметили, что в Чечне "решили переименовать станицы исконно русских казачьих регионов, подаренных большевиками Чечне в результате политики расказачивания и дерусификации Северного Кавказа". "Эти станицы исторически никогда не были частью Чечни, там всегда жили русские, а не вайнахи", - говорится в сообщении.  "Почему мы активно возмущаемся дерусификацией топонимики в бывших странах Советского Союза, на Украине, в Прибалтике, Средней Азии. При этом подобное допускаем у нас в России?" - возмутились авторы сообщения 4.

Власти Чечни предъявили критикам русскоязычных жителей

Жители Шелковского района обратились к Шаманову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Тут Чечня" от 28.09.25, https://t.me/tutchechnya/693128 сентября 2025 года в Telegram-канале "Тут Чечня", на который подписаны 52 тысячи человек, был опубликован видеоролик, в котором русскоязычные жители Шелковской и Наурской заявили, что всецело поддерживают названия городов Терек и Невре. Жители заявили на камеру, что использование чеченских топонимов в названиях населенных пунктов — это их желание, и призвали не вмешиваться в их дела.

Выступавшие подчеркнули, что русскоязычное население живет "с чеченцами в мире и согласии", что «для русского народа делается все: строятся церкви, всегда устраиваем разные праздники – как религиозные, так и обычные», строятся дороги и создаются рабочие места. Кадры видео сопровождаются записями казачьих праздников, выступлений музыкальных и танцевальных коллективов 5. За первые сутки ролик посмотрел 6121 человек, запись набрала шесть комментариев.

На ролик отреагировал оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*. Он считает, что эти видео появились потому, что Кадыров и его окружение не осмелились ответить Шаманову напрямую 6.

Из истории станицы Наурской

Ранее, 2 октября 2024 года, решение о переименовании станицы Наурская в город Невре было принято советом депутатов Наурского муниципального района. О том, что такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики. В Чечне пытаются убрать упоминания о терских казаках, заявляли тогда пользователи соцсети.

Российский историк на условиях анонимности пояснял, что в Чечне имеется тенденция к смене топонимов и переименование Наурской продолжает её. По его словам, название Невре  для станицы Наурской является чеченским вариантом исторического названия сёл на правом берегу Терека.

"В Надтеречном районе было два села, Верхний и Нижний Наур. Они основаны были князьями Турловыми, это ветвь аварских нуцалов”, - пояснил историк. Эти же данные приводит картограф Иоганн Бларамберг в рукописи 7. “В источниках название "Наур" объясняется от усечения наименования "Науруз-аул". Население было смешанное: чечено-аваро-кумыкское. Разговаривали на чеченском и кумыкском.

Станица Наурская находится через реку. Она была основана в 1770-х годах. И названа станица была казаками по этим двум селам. Если в селах чеченцы жили вместе с другими, то на левом берегу Терека они появились позже казаков, - пояснял историк “Кавказскому узлу”.  

О населении станицы казаками писал военный историк, генерал русской армии Василий Потто в своей книге "Два века Терского казачества". "Весной 1770 года прибыли 517 семей Волжского войска, которые поселились в одну линию по левому берегу Терека пятью станицами между Гребенским войском и крепостью Моздоком на протяжении 80 верст. Это были станицы: Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекенская и Калиновская. <...> Это новое поселение сохранило внутренний уклад и общественное управление своей метрополии Волжского казачьего войска и образовало из себя самостоятельную казачью часть – Моздокский полк, во главе которого был поставлен вместо атамана полковой командир полковник Савельев".  О сражении населения станицы он писал в главе «Геройская оборона Наурской станицы в 1774 году» пятитомного издания «Кавказская война» 8

“На левом берегу до русских были кочевые пути ногайцев, кабардинцев, калмыков, но постоянного населения практически не было, места были негостеприимные. Некоторые станицы, которые ближе к горам, на Сунже, были основаны на месте чеченских или ингушских сел, к примеру, Акборза-юрт снесли и поставили Ассиновскую. Но на месте Наурской никакого стационарного населенного пункта не было", – рассказал историк «Кавказском узлу».

Генерал-лейтенант Русской армии и начальник Корпуса военных топографов  Иоганн Бларамберг в рукописи «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа» в 1836 году  писал: “Чеченцы, или как их называют соседи — мычкизы, отграничены от русских владений на севере Тереком и Сунжей, на востоке их соседи — ингуши и карабулахи, на юге — галгаевцы, цоринцы, акинцы, кистины — с высокогорья, а также несколько племен лезгинских и андийских. Хребет Гумик-Лама отделяет их от этих последних народов, и, наконец, на востоке их соседями являются гумбетовцы, ауховцы, кумыки и аксайцы. Их территория зажата между Сунжей, Тереком, изгибом Аксая” 9.

Существует и другая версия, согласно которой станица была основана на месте бывшего чеченского аула, но названа казаками. В частности, при этом ссылаются на слова некоего учителя Елизаветпольского городского училища П. А. Вострикова, который писал: “Выражение „бросимся на ура!“ было постоянно произносимо казаками при появлении враждебной шайки; поэтому вновь основанный казачий стан и чеченцами и казаками единодушно был назван „Науром“: станица стала носить название той местности, на которой расположилась. Но больше вероятия заслуживает предположение, что свое название станица получила от чеченского аула, который находился в этом месте до прихода казаков» 10.

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, в декабре 2020 года власти организовали опрос грозненцев об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Соленая балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

Ленинский район Грозного было предложено переименовать в Ахматовский (в честь отца Рамзана Кадырова), Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. 29 декабря 2020 года Рамзан Кадыров сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей, которые поддержали предложение, - в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных.

* внесены в реестр иноагентов.

Примечания

  1. Кадыров поздравил жителей Серноводска, Терека и Невре с переименованием их городов // ИА «Чечня сегодня», 25.09.2025.
  2. осдума приняла проекты о переименовании трех чеченских городов // РИА «Новости», 25.09.2025.
  3. Генерал Шаманов раскритиковал переименование казачьих станиц в Чечне // Коммерсант, 25.09.2025.
  4. https://t.me/obshina_ru/26657
  5. https://t.me/tutchechnya/6931
  6. Молчание ягнят: Шаманов наехал — кадыровцы притихли https://youtu.be/yiGIonjc__g?feature=shared
  7. «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», 1836 г. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Blaramberg_3/text31.htm
  8. В.А. Потто.  Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. — 2-е изд. — СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. — Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова
  9. «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», 1836 г. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Blaramberg_3/text31.htm
  10. П. А. Востриков. Станица Наурская, Терской области // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Издание Управления Кавказского Учебного Округа. Выпуск 33. Тифлис: Типография Канцелярии Главноначальствующего гражд. частью на Кавказе г. К. Козловского, 1904. Отдел II, с. 115
