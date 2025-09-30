Дискуссия о переименовании городов Чечни

Инициатива властей Чечни по переименованию трех городов была принята в первом чтении Госдумой, но вызвала критику некоторых депутатов, что вылилось дискуссию с участием блогеров и националистической организации.

Инициатива и рассмотрение

В мае 2025 года правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала переименование трех чеченских городов, подготовленные республиканским парламентом. В июне 2025 года парламент Чечни внес в Госдуму три законопроекта о переименовании населенных пунктов - город Серноводское предложено переименовать в Серноводск, город Наурская - в Невре, а Шелковскую - в Терек.

В сентябре 2025 года комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении все три законопроекта о переименовании городов в Чечне. Как отмечалось в документах, по вопросу переименования городов был проведен опрос жителей и предложение о переименовании получило их поддержку.

25 сентября 2025 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев представил законопроекты о переименовании чеченских городов. "Название "Невре" в переводе с чеченского языка означает "север" и отражает географическое положение города в северной части республики. "Терек" напрямую связан с расположением населенного пункта на левом берегу одноименной реки. "Серноводск" соответствует правилам русского языка и гармонично вписывается в современную орфографию", - заявил Кадыров .

Госдума в первом чтении поддержала переименование Г .

Критика решения о переименовании

2 6 сентября 2025 года два депутата Госдумы во время заседания раскритиковали переименования городов в Чечне.

Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население.

"В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!" — заявил он .

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова указала, что переименование в глубоко дотационной Чечне будет проводиться за счет не только жителей самой республики, "но и налогоплательщиков РФ”, процитировала парламентария в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Шамсаил Саралиев назвал расходы на переименование "незначительными", следует из трансляции заседания Госдумы. "Вы знаете прекрасно, что Ельцин организовал там cвободу, ― “Берите независимость столько, сколько хотите”, — позволил свергнуть законную власть, которая там была на тот момент, привел туда Дудаева, которого восхваляет сегодня Пугачева", — заявил парламентарий. Он отметил, что в Чечне существует терское казачество, у представителей которого есть "свой город Терек", а Наурский район сохранит свое название и "остается, с прекрасными русскими станицами, которых там десятки".

В этот же день "Русская община" заявила в своем Telegram-канале, что «дерусификация русской топонимики в России - прямой путь к сепаратизму и распаду страны». В организации отметили, что в Чечне "решили переименовать станицы исконно русских казачьих регионов, подаренных большевиками Чечне в результате политики расказачивания и дерусификации Северного Кавказа". "Эти станицы исторически никогда не были частью Чечни, там всегда жили русские, а не вайнахи", - говорится в сообщении. "Почему мы активно возмущаемся дерусификацией топонимики в бывших странах Советского Союза, на Украине, в Прибалтике, Средней Азии. При этом подобное допускаем у нас в России?" - возмутились авторы сообщения .

Власти Чечни предъявили критикам русскоязычных жителей

28 сентября 2025 года в Telegram-канале "Тут Чечня", на который подписаны 52 тысячи человек, был опубликован видеоролик, в котором русскоязычные жители Шелковской и Наурской заявили, что всецело поддерживают названия городов Терек и Невре. Жители заявили на камеру, что использование чеченских топонимов в названиях населенных пунктов — это их желание, и призвали не вмешиваться в их дела.

Выступавшие подчеркнули, что русскоязычное население живет "с чеченцами в мире и согласии", что «для русского народа делается все: строятся церкви, всегда устраиваем разные праздники – как религиозные, так и обычные», строятся дороги и создаются рабочие места. Кадры видео сопровождаются записями казачьих праздников, выступлений музыкальных и танцевальных коллективов . За первые сутки ролик посмотрел 6121 человек, запись набрала шесть комментариев.

На ролик отреагировал оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*. Он считает, что эти видео появились потому, что Кадыров и его окружение не осмелились ответить Шаманову напрямую .

Из истории станицы Наурской

Ранее, 2 октября 2024 года, решение о переименовании станицы Наурская в город Невре было принято советом депутатов Наурского муниципального района. О том, что такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики. В Чечне пытаются убрать упоминания о терских казаках, заявляли тогда пользователи соцсети.

Российский историк на условиях анонимности пояснял, что в Чечне имеется тенденция к смене топонимов и переименование Наурской продолжает её. По его словам, название Невре для станицы Наурской является чеченским вариантом исторического названия сёл на правом берегу Терека.

"В Надтеречном районе было два села, Верхний и Нижний Наур. Они основаны были князьями Турловыми, это ветвь аварских нуцалов”, - пояснил историк. Эти же данные приводит картограф Иоганн Бларамберг в рукописи . “В источниках название "Наур" объясняется от усечения наименования "Науруз-аул". Население было смешанное: чечено-аваро-кумыкское. Разговаривали на чеченском и кумыкском.

Станица Наурская находится через реку. Она была основана в 1770-х годах. И названа станица была казаками по этим двум селам. Если в селах чеченцы жили вместе с другими, то на левом берегу Терека они появились позже казаков, - пояснял историк “Кавказскому узлу”.

О населении станицы казаками писал военный историк, генерал русской армии Василий Потто в своей книге "Два века Терского казачества". "Весной 1770 года прибыли 517 семей Волжского войска, которые поселились в одну линию по левому берегу Терека пятью станицами между Гребенским войском и крепостью Моздоком на протяжении 80 верст. Это были станицы: Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекенская и Калиновская. <...> Это новое поселение сохранило внутренний уклад и общественное управление своей метрополии Волжского казачьего войска и образовало из себя самостоятельную казачью часть – Моздокский полк, во главе которого был поставлен вместо атамана полковой командир полковник Савельев". О сражении населения станицы он писал в главе «Геройская оборона Наурской станицы в 1774 году» пятитомного издания «Кавказская война» .

“На левом берегу до русских были кочевые пути ногайцев, кабардинцев, калмыков, но постоянного населения практически не было, места были негостеприимные. Некоторые станицы, которые ближе к горам, на Сунже, были основаны на месте чеченских или ингушских сел, к примеру, Акборза-юрт снесли и поставили Ассиновскую. Но на месте Наурской никакого стационарного населенного пункта не было", – рассказал историк «Кавказском узлу».

Генерал-лейтенант Русской армии и начальник Корпуса военных топографов Иоганн Бларамберг в рукописи «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа» в 1836 году писал: “Чеченцы, или как их называют соседи — мычкизы, отграничены от русских владений на севере Тереком и Сунжей, на востоке их соседи — ингуши и карабулахи, на юге — галгаевцы, цоринцы, акинцы, кистины — с высокогорья, а также несколько племен лезгинских и андийских. Хребет Гумик-Лама отделяет их от этих последних народов, и, наконец, на востоке их соседями являются гумбетовцы, ауховцы, кумыки и аксайцы. Их территория зажата между Сунжей, Тереком, изгибом Аксая” .

Существует и другая версия, согласно которой станица была основана на месте бывшего чеченского аула, но названа казаками. В частности, при этом ссылаются на слова некоего учителя Елизаветпольского городского училища П. А. Вострикова, который писал: “Выражение „бросимся на ура!“ было постоянно произносимо казаками при появлении враждебной шайки; поэтому вновь основанный казачий стан и чеченцами и казаками единодушно был назван „Науром“: станица стала носить название той местности, на которой расположилась. Но больше вероятия заслуживает предположение, что свое название станица получила от чеченского аула, который находился в этом месте до прихода казаков» .

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, в декабре 2020 года власти организовали опрос грозненцев об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Соленая балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

Ленинский район Грозного было предложено переименовать в Ахматовский (в честь отца Рамзана Кадырова), Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. 29 декабря 2020 года Рамзан Кадыров сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей, которые поддержали предложение, - в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных.

