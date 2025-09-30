Дискуссия о переименовании городов Чечни
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Инициатива властей Чечни по переименованию трех городов была принята в первом чтении Госдумой, но вызвала критику некоторых депутатов, что вылилось дискуссию с участием блогеров и националистической организации.
Инициатива и рассмотрение
В мае 2025 года правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала переименование трех чеченских городов, подготовленные республиканским парламентом. В июне 2025 года парламент Чечни внес в Госдуму три законопроекта о переименовании населенных пунктов - город Серноводское предложено переименовать в Серноводск, город Наурская - в Невре, а Шелковскую - в Терек.
В сентябре 2025 года комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении все три законопроекта о переименовании городов в Чечне. Как отмечалось в документах, по вопросу переименования городов был проведен опрос жителей и предложение о переименовании получило их поддержку.
25 сентября 2025 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев представил законопроекты о переименовании чеченских городов. "Название "Невре" в переводе с чеченского языка означает "север" и отражает географическое положение города в северной части республики. "Терек" напрямую связан с расположением населенного пункта на левом берегу одноименной реки. "Серноводск" соответствует правилам русского языка и гармонично вписывается в современную орфографию", - заявил Кадыров 1.
Госдума в первом чтении поддержала переименование Г 2.
Критика решения о переименовании
26 сентября 2025 года два депутата Госдумы во время заседания раскритиковали переименования городов в Чечне.
Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население.
"В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!" — заявил он 3.
Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова указала, что переименование в глубоко дотационной Чечне будет проводиться за счет не только жителей самой республики, "но и налогоплательщиков РФ”, процитировала парламентария в своем Telegram-канале Ксения Собчак.
Шамсаил Саралиев назвал расходы на переименование "незначительными", следует из трансляции заседания Госдумы. "Вы знаете прекрасно, что Ельцин организовал там cвободу, ― “Берите независимость столько, сколько хотите”, — позволил свергнуть законную власть, которая там была на тот момент, привел туда Дудаева, которого восхваляет сегодня Пугачева", — заявил парламентарий. Он отметил, что в Чечне существует терское казачество, у представителей которого есть "свой город Терек", а Наурский район сохранит свое название и "остается, с прекрасными русскими станицами, которых там десятки".
В этот же день "Русская община" заявила в своем Telegram-канале, что «дерусификация русской топонимики в России - прямой путь к сепаратизму и распаду страны». В организации отметили, что в Чечне "решили переименовать станицы исконно русских казачьих регионов, подаренных большевиками Чечне в результате политики расказачивания и дерусификации Северного Кавказа". "Эти станицы исторически никогда не были частью Чечни, там всегда жили русские, а не вайнахи", - говорится в сообщении. "Почему мы активно возмущаемся дерусификацией топонимики в бывших странах Советского Союза, на Украине, в Прибалтике, Средней Азии. При этом подобное допускаем у нас в России?" - возмутились авторы сообщения 4.
Власти Чечни предъявили критикам русскоязычных жителей
28 сентября 2025 года в Telegram-канале "Тут Чечня", на который подписаны 52 тысячи человек, был опубликован видеоролик, в котором русскоязычные жители Шелковской и Наурской заявили, что всецело поддерживают названия городов Терек и Невре. Жители заявили на камеру, что использование чеченских топонимов в названиях населенных пунктов — это их желание, и призвали не вмешиваться в их дела.
Выступавшие подчеркнули, что русскоязычное население живет "с чеченцами в мире и согласии", что «для русского народа делается все: строятся церкви, всегда устраиваем разные праздники – как религиозные, так и обычные», строятся дороги и создаются рабочие места. Кадры видео сопровождаются записями казачьих праздников, выступлений музыкальных и танцевальных коллективов 5. За первые сутки ролик посмотрел 6121 человек, запись набрала шесть комментариев.
На ролик отреагировал оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*. Он считает, что эти видео появились потому, что Кадыров и его окружение не осмелились ответить Шаманову напрямую 6.
Из истории станицы Наурской
Ранее, 2 октября 2024 года, решение о переименовании станицы Наурская в город Невре было принято советом депутатов Наурского муниципального района. О том, что такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики. В Чечне пытаются убрать упоминания о терских казаках, заявляли тогда пользователи соцсети.
Российский историк на условиях анонимности пояснял, что в Чечне имеется тенденция к смене топонимов и переименование Наурской продолжает её. По его словам, название Невре для станицы Наурской является чеченским вариантом исторического названия сёл на правом берегу Терека.
"В Надтеречном районе было два села, Верхний и Нижний Наур. Они основаны были князьями Турловыми, это ветвь аварских нуцалов”, - пояснил историк. Эти же данные приводит картограф Иоганн Бларамберг в рукописи 7. “В источниках название "Наур" объясняется от усечения наименования "Науруз-аул". Население было смешанное: чечено-аваро-кумыкское. Разговаривали на чеченском и кумыкском.
Станица Наурская находится через реку. Она была основана в 1770-х годах. И названа станица была казаками по этим двум селам. Если в селах чеченцы жили вместе с другими, то на левом берегу Терека они появились позже казаков, - пояснял историк “Кавказскому узлу”.
О населении станицы казаками писал военный историк, генерал русской армии Василий Потто в своей книге "Два века Терского казачества". "Весной 1770 года прибыли 517 семей Волжского войска, которые поселились в одну линию по левому берегу Терека пятью станицами между Гребенским войском и крепостью Моздоком на протяжении 80 верст. Это были станицы: Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекенская и Калиновская. <...> Это новое поселение сохранило внутренний уклад и общественное управление своей метрополии Волжского казачьего войска и образовало из себя самостоятельную казачью часть – Моздокский полк, во главе которого был поставлен вместо атамана полковой командир полковник Савельев". О сражении населения станицы он писал в главе «Геройская оборона Наурской станицы в 1774 году» пятитомного издания «Кавказская война» 8.
“На левом берегу до русских были кочевые пути ногайцев, кабардинцев, калмыков, но постоянного населения практически не было, места были негостеприимные. Некоторые станицы, которые ближе к горам, на Сунже, были основаны на месте чеченских или ингушских сел, к примеру, Акборза-юрт снесли и поставили Ассиновскую. Но на месте Наурской никакого стационарного населенного пункта не было", – рассказал историк «Кавказском узлу».
Генерал-лейтенант Русской армии и начальник Корпуса военных топографов Иоганн Бларамберг в рукописи «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа» в 1836 году писал: “Чеченцы, или как их называют соседи — мычкизы, отграничены от русских владений на севере Тереком и Сунжей, на востоке их соседи — ингуши и карабулахи, на юге — галгаевцы, цоринцы, акинцы, кистины — с высокогорья, а также несколько племен лезгинских и андийских. Хребет Гумик-Лама отделяет их от этих последних народов, и, наконец, на востоке их соседями являются гумбетовцы, ауховцы, кумыки и аксайцы. Их территория зажата между Сунжей, Тереком, изгибом Аксая” 9.
Существует и другая версия, согласно которой станица была основана на месте бывшего чеченского аула, но названа казаками. В частности, при этом ссылаются на слова некоего учителя Елизаветпольского городского училища П. А. Вострикова, который писал: “Выражение „бросимся на ура!“ было постоянно произносимо казаками при появлении враждебной шайки; поэтому вновь основанный казачий стан и чеченцами и казаками единодушно был назван „Науром“: станица стала носить название той местности, на которой расположилась. Но больше вероятия заслуживает предположение, что свое название станица получила от чеченского аула, который находился в этом месте до прихода казаков» 10.
Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, в декабре 2020 года власти организовали опрос грозненцев об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Соленая балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.
Ленинский район Грозного было предложено переименовать в Ахматовский (в честь отца Рамзана Кадырова), Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. 29 декабря 2020 года Рамзан Кадыров сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей, которые поддержали предложение, - в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных.
* внесены в реестр иноагентов.
Примечания
- Кадыров поздравил жителей Серноводска, Терека и Невре с переименованием их городов // ИА «Чечня сегодня», 25.09.2025.
- осдума приняла проекты о переименовании трех чеченских городов // РИА «Новости», 25.09.2025.
- Генерал Шаманов раскритиковал переименование казачьих станиц в Чечне // Коммерсант, 25.09.2025.
- https://t.me/obshina_ru/26657
- https://t.me/tutchechnya/6931
- Молчание ягнят: Шаманов наехал — кадыровцы притихли https://youtu.be/yiGIonjc__g?feature=shared
- «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», 1836 г. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Blaramberg_3/text31.htm
- В.А. Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. — 2-е изд. — СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. — Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова
- «Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», 1836 г. https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Blaramberg_3/text31.htm
- П. А. Востриков. Станица Наурская, Терской области // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Издание Управления Кавказского Учебного Округа. Выпуск 33. Тифлис: Типография Канцелярии Главноначальствующего гражд. частью на Кавказе г. К. Козловского, 1904. Отдел II, с. 115