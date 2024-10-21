Аналитики прокомментировали переименование станицы Наурской

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Смена наименования станицы Наурская на город Невре продолжила тренд на распространение чеченских топонимов. Эта инициатива властей наносит урон духовному наследию казаков, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что станица Наурская переименована в город Невре. В Чечне пытаются убрать упоминания о терских казаках, заявили пользователи соцсети.

Жители не обязаны менять документы при переименовании городов или поселков, главное, чтобы регистрация по месту жительства была правильной, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя смену топонимов в Чечне.

В Чечне имеется тенденция к смене топонимов и переименование Наурской продолжает её, заявил на условиях анонимности один из российских историков.

"Переделываются фронтально не только русские, но и тюркские топонимы. Например, историческое название селения Исти-су переименовано в Мелчу-хи. Оба названия значат "горячая вода". Но первое название кумыкское историческое, потому что до 19 века население было смешанное. Второе название чеченское и селение сейчас полностью чеченское. Также селение Ойсунгур стало называться Ойсха. При этом, второе название – это даже не перевод, а просто чеченское произношение. Имеется ещё ряд топонимов, переименованных таким образом", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается название Невре для станицы Наурской, то оно является чеченским вариантом исторического названия сёл на правом берегу Терека, продолжил он.

"В Надтеречном районе было два села Верхний и Нижний Наур. Они основаны были князьями Турловыми, это ветвь аварских нуцалов. В источниках название "Наур" объясняется от усечения наименования "Науруз-аул". Население было смешанное: чечено-аваро-кумыкское.

Разговаривали на чеченском и кумыкском. Станица Наурская находится через реку. Она была основана в 1770-х годах. И названа станица была казаками по этим двум сёлам. Если в сёлах чеченцы жили вместе с другими, то на левом берегу Терека они появились позже казаков. На этом берегу до русских были кочевые пути ногайцев, кабардинцев, калмыков, но постоянного населения практически не было, места были негостеприимные. Некоторые станицы, которые ближе к горам, на Сунже были основаны на месте чеченских или ингушских сёл, к примеру, Акборза-юрт снесли и поставили Асиновскую. Но на месте Наурской никакого стационарного населенного пункта не было", – рассказал историк

Атаман Кавказского линейного войска Сергей Попов заявил, что на левобережье Терека в момент основания станицы чеченцы не жили.

"Это потом уже заселение произошло. Для казаков – это сакральная станица. Поэтому и совет стариков Терского казачьего войска и Линейного войска, Национальный совет казаков сделали заявления по поводу переименования. И просили это заявление считать обращением в Генпрокуратуру", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Атаман напомнил, что казаки наряду с чеченцами тоже находятся в списке репрессированных народов.

"Это неправильно если один репрессированный народ репрессирует другой. Как следует из статьи 11 Федерального закона от 26 апреля 1991 г. N 1107-I "О реабилитации репрессированных народов", само историческое название населенных пунктов и местностей традиционного проживания казаков как репрессированного народа является его духовным наследием и относится к объектам культурной реабилитации, а значит сохранение исторического названия Наурская, является актом культурной реабилитации и защитой исторической правды", – отметил Попов.

В Наурском районе проживает около 10 тысяч казаков, а в Шелковском районе казаков почти не осталось, продолжил атаман. Также он обратил внимание, что местные кладбища приходят в запустение. "Кладбища никто не трогает. Но, представьте, что уже 20 и более лет туда никто не заходит и что там творится", – сказал Попов.

По его мнению, решение местных депутатов Наурской оформляет завершающую стадию вытеснения казачьего и русского народов из Чечни. "Происходит полная моноэтнизация республики, а это негативно скажется на отношении к чеченским землячествам в русских и казачьих регионах России", – считает Попов.

Согласно законам РФ, общественность может повлиять на принятие решение о наименовании того или иного населённого пункта, обратил внимание юрист Тимофей Широков.

"В обязательном порядке должны проводиться общественные слушания. Инициатором переименования может выступить как администрация населенного пункта, района, так и инициативные группы населения. Проводятся общественные слушания. На основании итогов слушаний подготавливаются документы административными органами и направляются для утверждения в законодательные собрания субъекта РФ. Это регулируют законы "О наименовании географических объектов" и "О местном самоуправлении", – сказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, авторы различных инициатив зачастую манипулируют общественным мнением. "Поэтому "протащить" через собрания общественности любые решения можно вполне", – сказал Широков.

Согласно данным Чеченстата, в республике всего 19 станиц, за всеми сохраняются казачьи названия.

Приблизительно в сотне километров от Грозного, в станице Старогладковская расположен литературно-этнографический музей Льва Толстого, в котором представлена экспозиция, посвященная терским казакам. Экспозиция музея – прижизненные издания Толстого, фотографии того времени, старинное оружие и предметы быта казаков и чеченцев, сообщило 31 июля 2013 года РИА "Новости".

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