Юристы обсудили последствия переименований районов Грозного для его жителей

15 декабря 2020, 03:16

Обязанности менять документы при переименовании городов или поселков для граждан нет, главное, чтобы регистрация по месту жительства была правильной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя идею властей Чечни переименовать внутригородские поселки и районы Грозного.

Как писал "Кавказский узел", 26 января жители грозненского поселка, названного именем советского революционера Николая Гикало, предложили главе Чечни переименовать его в честь убитого боевиками главы поселковой администрации Джамлейла Элиханова. 29 января Рамзан Кадыров посетил поселок Гикало и пообещал местным жителям переименовать его. 10 декабря в Грозном начат опрос о переименовании внутригородских поселков и районов в честь национальных героев. Часть пользователей Instagram одобрили эту идею, их оппоненты предложили лучше обратить внимание на реальные проблемы жителей.

По мнению адвоката Евгения Черноусова, при переименовании региона или города, а также района или улицы в целом закон не предусматривает обязанности для жителей менять все документы. «Свидетельство о рождении менять не надо. А бумажные паспорта [...] я думаю, что практически никто не меняет. Почему? По одной простой причине - главное, чтобы стоял штамп и регистрация», – сказал он 14 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что граждане сейчас относятся в основном негативно к подобного рода переименованиям, и, согласно законодательству, среди жителей необходимо провести опрос, чтобы узнать общественное мнение относительно переименования. «Переименования создают некоторые неудобства. Поэтому я точно знаю: граждане крайне негативно относятся к тому, что улицу решили поменять. Они считают, что это лишние хлопоты, лишние деньги на смену вывесок и прочее. Поэтому хорошо бы проводить голосование, «хотите ли вы изменить название». Вот в Москве хотели станцию метро Войковскую поменять, потому что Войков был среди тех, которые царскую семью расстреляли. Анкетировали – большинство против, и она осталась», – рассказал Черноусов.

Адвокат Тимофей Широков также отметил, что обязательств менять все документы при изменении названия поселка или улицы нет. «Человек, например, родился в городе Орджоникидзе. Его переименовали во Владикавказ. В паспорте у тебя написано, что ты родился в Орджоникидзе - ничего менять не надо», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по словам адвоката, адрес регистрации нужно уточнять. «Регистрацию, конечно, надо уточнять. Регистрация подтверждает твое текущее положение, где ты именно в данный момент зарегистрирован. Ты не можешь быть в данный момент зарегистрирован в городе или на улице, которой не существует», - указал он, добавив, что сама по себе эта процедура гражданину ничего не стоит, потому регистрируют бесплатно.

По мнению адвоката, все коррективы в связи с изменением названия должны во все базы внести соответствующие государственные структуры. «Здесь особых проблем нет. В ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) и в другие базы изменения вносятся. Поэтому когда человек получает выписку о собственности, то там уже должно быть новое название зафиксировано. При продаже будет подтверждение о собственности с новым адресом. По идее, больше ничего не нужно. Правда, иногда в [полиции] могут что-то напутать, не понять. Например, при выдаче справок и т.д. За этим просто надо следить, чтобы не было ошибок», – сказал Широков.