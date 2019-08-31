Суворовскому училищу в Грозном официально присвоено имя Ахмата Кадырова

31 августа 2019, 12:48

Министр МВД России распорядился назвать грозненское суворовское училище именем первого президента Чечни. Это сделано по согласованию с Рамзаном Кадыровым, сообщил начальник училища.

Как писал "Кавказский узел", вскоре после 68-й годовщины со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова, отмечавшейся в республике 23 августа, председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил переименование родного села Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе в Ахмат-Юрт. 29 августа группа альпинистов установила флаги на пике высочайшей горы в Чечне, предложив назвать его в честь Ахмата Кадырова. Эта инициатива продолжила тенденцию "ахматизации" Чечни, констатировали жители республики.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики. Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей, обратил ранее внимание старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету, указал "Кавказскому узлу" руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

29 августа грозненскому суворовскому училищу приказом министра МВД России присвоено имя Ахмата Кадырова, сообщили в новостях государственной телекомпании "Грозный" 30 августа. "Для нас это очень знаменательное событие. Но прежде всего хотим выразить благодарность главе Чеченской Республики за то, что он разрешил нам присвоить имя своего отца, легендарной личности, который имеет историческое и политическое значение в становлении и развитии современной России", - заявил в эфире телекомпании начальник училища подполковник полиции Лом-Али Бахаев.

В МВД республики корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в соответствии с приказом министра МВД России генерала Владимира Колокольцева от 29 августа 2019 года, учебное заведение будет называться "Грозненское суворовское училище МВД Российской Федерации имени Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова".

При этом грозненское суворовское училище называлось именем Кадырова и ранее. Как "Суворовское военное училище имени Ахмата Кадырова" оно обозначено еще в материале об открытии училища, опубликованном на сайте МВД России 3 сентября 2008 года. А 24 июня 2019 года в сообщении на сайте училища было сказано, что "в Грозненском суворовском военном училище МВД России имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова состоялось праздничное мероприятие, посвященное девятому выпуску суворовцев". Сообщения о приказе Колокольцева на этих сайтах по состоянию на 12.40 мск 31 августа нет.

"Может быть, я чего-то не понимаю, но вроде бы это училище изначально так и называлось. Получается, что все это время название было неофициальным, и только теперь его почему-то вдруг решили утвердить?" - выразил корреспонденту "Кавказского узла" свое удивление грозненец Докка.

"Мой племянник окончил грозненское суворовское училище, это еще в 2012 году было. Но еще тогда полное названием было Грозненское суворовское училище имени Ахмата Кадырова. Так что приказ министра МВД России - это лишь официальное подтверждение фактического названия училища", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой грозненец, Хамид.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Ахмата Кадырова.