Кавказоведы сравнили "ахматизацию" Чечни с культом советских вождей

15 июня 2019, 01:15

Традиции увековечивать имена правителей в названиях на Северном Кавказе не было, "ахматизация" Чечни родственна советским культам Ленина и Сталина, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды переименование чеченского велоклуба "Горец" в "Ахмат".

Велоклуб «Горец», действующий в Чечне с 2012 года, переименован в «Ахмат». Решение о переименовании клуба было принято после массового велопробега «Грозный» - Ахмат-юрт» (бывший Центарой) 12 июня, сообщили "Кавказскому узлу" в Минспорта Чечни. По информации ведомства, в пробеге по маршруту Грозный - Аргун - Курчалой - Ахмат-Юрт участвовали 120 велосипедистов. «По завершении мероприятия руководство клуба объявило, что «Горец» будет переименован в «Ахмат». Эта инициатива поддержана всеми участниками клуба», - сообщил сотрудник министерства.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти, в 2003-2004 годах. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, а также мечеть в столице Чечни. В честь отца нынешнего главы Чечни, назван целый ряд спортивных клубов в республике. В Чечне также действует бойцовский клуб "Ахмат". 18 апреля страйкбольный клуб "Грозный", действующий с 2015 года, был переименован в "Ахмат", а в июне 2017 года был переименован в "Ахмат" футбольный клуб "Терек".

Члены велоклуба "Горец" участвовали в региональных соревнованиях по маунтинбайку (гонки на горных велосипедах) и различных мероприятиях, организованных руководством Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров стал членом клуба в 2014 году, к нему присоединились и некоторые высокопоставленные местные чиновники.

Жители Чечни находят очередное переименование спортивной организации в "Ахмат" избыточным. «Это уже чересчур даже для нашей республики, где все принято называть «Ахматом» - и населенные пункты, и микрорайоны, и стадионы, и молодежные организации, и спортивные клубы», - сказал грозненец Асхаб корреспонденту "Кавказского узла".

« У каждого спортивного клуба или молодежной организации должно быть что-то, что подчеркивает его индивидуальность, выделяет из массы других, а тут все наоборот. », - сказал местный житель Висхан.

Новый микрорайон в Надтеречном районе для переселенцев из оползневых зон в начале июня был назван в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова. Идет интенсивная "ахматизация" идеологии Чечни, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кадыров пытается связать все хорошее в Чечне с именем отца, отметил представитель ассамблеи в международных организациях Европы Насир Булуев.

Чеченские власти положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмат-хаджи Кадырова и переименования в его честь схоже с советской традицией именования городов, сел и улиц в честь вождей, обратил внимание старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Его фигура видится как личность национального героя, отца-основателя современной Чечни, поэтому уделяется большое внимание тому, как роль этой личности подчеркнуть. [В советские годы] часть таких переименований происходила после смерти вождей и руководителей, как например в честь Ленина или Брежнева, а некоторые еще при жизни вождя, как в случае Сталина. В Чечне в честь погибшего Ахмат-хаджи называют что-то, и в честь живого и здравствующего президента тоже - в Грозном ведь есть проспект Путина», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Насколько искренни инициаторы переименований, в условиях культа личности судить сложно, отметил Ярлыкапов. «Когда в честь Сталина называли города, это было по зову сердца или по рекомендации руководства? Обстановка была такова, что все думали о таких переименованиях, будто они по зову сердца», - пояснил ученый.

Кавказовед подчеркнул, что в давних традициях народов Северного Кавказа нет обычая прославлять правителя в названиях, хотя память об основателе того или иного селения могли увековечить в названии. «Но если говорить о переименовании Хоси-юрта (Центароя), то в этом случае наоборот, село лишили имени его основателя», - заявил Ахмет Ярлыкапов.

21 мая было объявлено, что жители родового села Кадыровых Хоси-Юрт (Центарой) на сходе единогласно проголосовали за переименование населенного пункта в Ахмат-Юрт. В тот же день Рамзан Кадыров подчеркнул, что село переименовано по требованию самих сельчан.

Культ личности не является чеченкой традицией, уверен руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. «У чеченцев не было царей и королей, никто не превозносил правителя за то, что он правитель, и не было культа их личностей. Героями становились те, кто мог погибнуть за свою идею», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В "ахматизации" Чечни Гисаев усматривает влияние авторитарной политической культуры. «Вешать портреты правителей на стены, славословить правителей — это то, от чего в цивилизованном мире отказались. А в Грозном, или в Москве, или во Владивостоке у любого чиновника в кабинете портрет Путина», - отметил Гисаев.

Окружение Рамзана Кадырова рассматривает личность его отца как лучшего из руководителей Чечни, указал адвокат Заурбек Садаханов. «Любое инакомыслие ими расценивается как непонимание важности и позитивности пути Ахмада Кадырова», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование грозненского футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".