13:30, 17 апреля 2026

Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия «Сильная Армения» и блок «Армения» не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах, так как приходят лишь получать зарплату, заявил премьер-министр на фоне дела против представителей "Сильной Армении".

Как писал "Кавказский узел", более десятка сторонников партии "Сильная Армения" задержано по обвинению в даче и получении избирательных взяток.

Оппозиционные депутаты приходят на заседание, чтобы зарегистрироваться и получить зарплату. Уже восемь лет нам морочат голову разговорами о том, какие премии мы получаем, а сами приходят, тайно регистрируются и уходят, чтобы получить на несколько копеек больше, заявил сегодня в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

«Я это зафиксировал и обнародовал. Из-за этого им пришлось прийти и принять участие в заседании. В итоге, мы вновь вернулись к дискуссии «бывшие – нынешние», и это факт. Хотя я сам ранее неоднократно говорил, что нам нужно выйти из этого дискурса», - приводит его слова News.Am.

Премьер отметил, что парламентские выборы 2026 года являются последним шансом для коалиции бывших президентов - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Таким образом, необходимость преодоления противостояния «бывшие – нынешние» подчеркивается еще больше. Сейчас очевидно: есть только один способ и лишь один вариант его преодолеть. Для этого необходимо, чтобы на предстоящих парламентских выборах 2026 года партия «Сильная Армения» и блок «Армения» не преодолели проходной порог и не прошли в парламент. И с каждым днем это становится всё более и более реалистичной политической задачей», - подчеркнул глава Правительства.

Слова Пашиняна прозвучали на фоне информации о домашнем аресте членов "Сильной Армении".

Суд применил домашний арест в качестве меры пресечения к шести членам партии «Сильная Армения», еще один человек был освобожден, сообщила член совета партии Гоар Мелоян.

«Семи подвергнутым приводу членам партии предъявлены обвинения. По шести из семи ходатайств в качестве меры пресечения назначен домашний арест, в отношении одного человека ходатайство было отклонено. Наш сторонник находится на свободе», — приводит ее слова "Новости Армения". 

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

+49 157 72317856
События
08:30, 17 апреля 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
22:47, 16 апреля 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
20:49, 16 апреля 2026
Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении
18:46, 16 апреля 2026
Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"
18:01, 16 апреля 2026
Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
Член партии "Сильная Армения" Асмик Амирзадян. Фото: https://www.aysor.am/ru/news
18:46, 16 апреля 2026
Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
01:29, 16 апреля 2026
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку
Самвел Карапетян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:03, 15 апреля 2026
Защита призвала освободить Карапетяна из-под домашнего ареста
Оружие и каска. Фото: https://armeniatoday.news/armed-forces-ru/716166/
07:11, 15 апреля 2026
Смерть солдата в Армении обернулась уголовным делом
Съезд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:33, 14 апреля 2026
Участники конгресса в Париже призвали армян выступить против действующей власти
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

Алина Джикаева в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
16 апреля 2026, 21:53
Главред "Сапы" Алина Джикаева арестована на два месяца

Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708
16 апреля 2026, 19:40
Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлено волонтерам в Анапе

Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700
16 апреля 2026, 15:14
178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
