Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Партия «Сильная Армения» и блок «Армения» не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах, так как приходят лишь получать зарплату, заявил премьер-министр на фоне дела против представителей "Сильной Армении".

Как писал "Кавказский узел", более десятка сторонников партии "Сильная Армения" задержано по обвинению в даче и получении избирательных взяток.

Оппозиционные депутаты приходят на заседание, чтобы зарегистрироваться и получить зарплату. Уже восемь лет нам морочат голову разговорами о том, какие премии мы получаем, а сами приходят, тайно регистрируются и уходят, чтобы получить на несколько копеек больше, заявил сегодня в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

«Я это зафиксировал и обнародовал. Из-за этого им пришлось прийти и принять участие в заседании. В итоге, мы вновь вернулись к дискуссии «бывшие – нынешние», и это факт. Хотя я сам ранее неоднократно говорил, что нам нужно выйти из этого дискурса», - приводит его слова News.Am.

Премьер отметил, что парламентские выборы 2026 года являются последним шансом для коалиции бывших президентов - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

«Таким образом, необходимость преодоления противостояния «бывшие – нынешние» подчеркивается еще больше. Сейчас очевидно: есть только один способ и лишь один вариант его преодолеть. Для этого необходимо, чтобы на предстоящих парламентских выборах 2026 года партия «Сильная Армения» и блок «Армения» не преодолели проходной порог и не прошли в парламент. И с каждым днем это становится всё более и более реалистичной политической задачей», - подчеркнул глава Правительства.

Слова Пашиняна прозвучали на фоне информации о домашнем аресте членов "Сильной Армении".

Суд применил домашний арест в качестве меры пресечения к шести членам партии «Сильная Армения», еще один человек был освобожден, сообщила член совета партии Гоар Мелоян.

«Семи подвергнутым приводу членам партии предъявлены обвинения. По шести из семи ходатайств в качестве меры пресечения назначен домашний арест, в отношении одного человека ходатайство было отклонено. Наш сторонник находится на свободе», — приводит ее слова "Новости Армения".

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

