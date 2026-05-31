Учителя и ученики сельской школы привлечены к агитации правящей партии Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Педагоги школы села Бюракан в футболках правящей партии вышли на агитацию, которую проводит губернатор Арагацотнской области, на митинге присутствовали и дети. И.о. директора школы назвала участие учителей в митинге "выражением благодарности" за то, что не пришлось платить при устройстве на работу.

Как писал "Кавказский узел", приглашение учителей на встречу с представителем правящей партии Армении было не применением админресурса, а уведомлением о возможности лично задать вопросы губернатору, объяснила руководитель школы в селе Бюракан.

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения. На фоне предвыборной кампании в Армении уже появлялись сообщения о злоупотреблении админресурсом правящей партией. Так, 15 мая бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах "Гражданского договора".

Коллектив школы села Бюракан Арагацотнской области, а также дети в футболках с символикой правящей партии "Гражданский договор" участвуют в предвыборной агитации, сообщает News.Am.

Исполняющая обязанности директора средней школы имени Ованеса Туманяна Варсеник Варданян сообщила, что коллектив школы пришел на агитацию, которую проводят губернатор Арагацотнской области и его сторонники. Она заявила, что пригласила учителей школы задать губернатору интересующие их вопросы и заверила, что среди участников нет учителей школы в футболках с символикой правящей партии "Гражданский договор".

Однако одна из участниц митинга, одетая в футболку правящей партии, представилась учителем средней школы имени Ованеса Туманяна Анной Карапетян. Она заверила, что никого принудительно не привели на агитацию.

Варданян, увидев кадры беседы с Карапетян, на повышенных тонах заявила, что на агитации присутствуют 10–15 учителей, в том числе она, которые поступили на работу, не заплатив никому никакие деньги. 2В прошлом учителя и директора платили тысячи долларов для поступления на работу в школу. Сегодня эти люди пришли поблагодарить власти. Я работаю в школе 36 лет, которой ранее руководили криминальные элементы", - отметила она.

Напомним, выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвала Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".