Более 50 беспилотников сбиты в Ростовской области
Атака беспилотников зафиксирована минувшей ночью в девяти районах Ростовской области. В Матвеево-Курганском районе продолжается тушение пожара в топливном хранилище.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Матвеево-Курганском районе "из-за падения обломков БПЛА" загорелось топливное хранилище частного предприятия, жители ближайших частных домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В поселке Матвеево-Курган в результате атаки повреждены аптека, два магазина и автомобиль, пострадавших нет.
В ходе отражения "массированной атаки" беспилотников в Ростовской области минувшей ночью уничтожено более 50 БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
"Атаке подверглись 9 районов области: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский", - написал чиновник, отметив, что в Матвеево-Курганском районе продолжается тушение пожара.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Напомним, 30 мая беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сальске, а также в семи районах Ростовской области, в том числе Матвеево-Курганском. В Таганроге два человека пострадали в результате попадания БПЛА в частный дом, а в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Властям города поступило 21 обращение от горожан в связи с повреждениями стёкол в зданиях и сооружениях.
27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей, серьезные повреждения получила котельная. Ее ремонт признан нецелесообразным, власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.
Таганрог, в котором расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.
Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.
