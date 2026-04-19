Воздушная атака по району авиазавода в Таганроге вызвала дискуссию в соцсети

Территории авиазавода и парка оцеплены в Таганроге после воздушной атаки, в результате которой три человека сегодня получили ранения. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате воздушной атаки в Таганроге пострадали три человека. По данным властей, в городе "пострадала коммерческая инфраструктура" и произошел пожар на территории складских помещений. В районе завода имени Бериева изменена схема движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной, сообщила мэр Светлана Камбулова.

В Таганроге расположен авиазавод "ТАНТК имени Бериева" (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева).

Врачи оказали помощь трем жителям Таганрога, которые обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась, сообщила в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

По ее данным, серьезные повреждения получили коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более 10 автомобилей.

"Территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка полностью оцеплены. В ближайшее время здесь приступят к работе сапёры для обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов. В связи с этим в районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно осуществляется по изменённой схеме", - говорится в публикации мэра.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", улица Инструментальная расположена вблизи промзоны и Приморского парка. Поблизости находится механический колледж, городская больница № 1 и школа.

Авторы комментариев призвали перенести ТАНТК за черту города

По состоянию на 13.55 мск, под публикацией Камбуловой размещено 68 комментариев. Авторы некоторых из них обсудили идею сменить местоположение ТАНТК имени Бериева.

"Военные производства надо перевозить в глубь России, единственное решение", - заявил, в частности, Vavok. "А людей для этого производства где брать?" - поинтересовался Sea Breeze. "А зачем "брать". Нужно просто предложить нормальные условия - сами придут", - заметил в ответ Борис. "Вахтой возить, а не всем городом терпеть это", - высказал предложение Dima.

"Да уберите уже этот Бериева куда-то за город, вам что важнее - люди или военное производство? Каждую неделю это происходит", - обратилась к властям Марина.

Сколько можно подвергать людей опасности

"Полностью согласна, такое производство не должно быть в городе, переносить надо за город, в ВОВ такие производства были за Уралом, сколько можно подвергать людей опасности", - возмутилась Зоя.

"Так Бериева и так на отшибе. Правда, последние годы тенденция - все вокруг промзоны застраивать новыми жилыми микрорайонами", - заметил Александр.

"А при чем тут Бериева, как будто кроме него нет там других предприятий", - высказалась Елена Семенова. "Здесь нельзя обо всём писать, значит, при том район Бериева, раз туда шмаляют всё время, поэтому и говорим, что такие производства надо за городом оборудовать", - объяснила Зоя.

Представители властей, по состоянию на 13.55 мск, не приняли участия в дискуссии.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Улица Инструментальная и ранее упоминалась в сообщениях о воздушных атаках

Согласно официальным данным властей, за последние пять месяцев в результате воздушных атак в Таганроге погибли по меньшей мере пять человек. Так, в ночь на 4 апреля один человек погиб в результате воздушной атаки в Таганроге, четверо пострадали.

29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб человек, еще восьми потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

25 ноября 2025 года в результате атаки беспилотников в Таганроге и станице Бессергеневской погибли три человека, еще восемь были ранены. По меньшей мере один из погибших находился в Таганроге во время атаки. Позднее в больнице умерла 76-летняя жительница Таганрога, которая получила тяжелые ранения, и число погибших выросло до четырех.

Эта атака также произошла вблизи улицы Инструментальной, на которой были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.