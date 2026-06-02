Администратор адыгского Telegram-канала осужден как участник террористической организации

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Адыгеи Ибрагима Нагоева к 11 годам заключения, признав его участником террористической организации.

Ибрагиму Нагоеву вменялось участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

О приговоре жителю Адыгеи сообщило сегодня управление СКР по республике, не называя его имени. Поводом для преследования мужчины стали материалы, собранные сотрудниками ФСБ и регионального центра “Э”.

Согласно версии обвинения, в 2024-2025 годах обвиняемый, администрировал канал в мессенджере, где призывал к противоправным действиям. Он “распространял материалы, обосновывающие и оправдывающие деятельность террористической организации и ее участников”, а также “продвигал деструктивные идеи неограниченному числу лиц”, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Управление ФСБ по Адыгее, в свою очередь, сообщило, что дело майкопчанина Ибрагима Нагоева рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. “Нагоев являлся администратором информационного портала иностранной неправительственной организации, которая решением Верховного суда РФ признана террористической. Кроме того, он модерировал Telegram-канал этой структуры”, – цитирует сообщение чекистов ТАСС.

О какой именно террористической организации идет речь, ведомство не уточняет. По данным ФСБ, публикации Нагоева в Telegram-канале были направлены “на агитацию адыгского населения российских регионов к проведению несанкционированных публичных акций, а также на пропаганду сепаратистских идей”. Силовики утверждают, что в его постах “продвигалась идея создания на территории России независимого государства”.

Приговор Ибрагиму Нагоеву вступил в законную силу. Он приговорен к 11 годам лишения свободы, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.

Ибрагим Нагоев родился в августе 1996 года в ауле Ходзь Кошехабльского района Адыгеи, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были внесены в реестр 13 января, указывал Telegram-бот, отслеживающий обновления в списке.