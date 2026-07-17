Военный из Адыгеи убит в зоне СВО

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Мурат Хут убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 141 бойца из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 июля чиновники и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 140 бойцов из Адыгеи.

В Адыгейске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Мурату Хуту на доме, где он жил, сообщила администрация города.

Мурат Хут прошел срочную службу в инженерных войсках, принимал участие в строительстве мостов через Волгу, был удостоен звания младшего сержанта. В марте 2025 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В зоне специальной военной операции служил оператором беспилотных летательных аппаратов, инженером-взрывотехником и командиром отделения. 3 ноября 2025 года гвардии сержант Мурат Хут был убит, ему было 33 года.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 141.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В декабре 2023 года администрация Адыгейска сообщила о гибели в зоне СВО Максима Дзябко.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.