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06:25, 3 июля 2026

Житель Адыгеи осужден за осквернение Вечного огня в станице Гиагинской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гиагинский районный суд Адыгеи приговорил к одному году восьми месяцам лишения свободы мужчину, затушившего Вечный огонь на братской могиле солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля житель станицы Гиагинской в Адыгее, который потушил вечный огонь на мемориале "Братская могила", был обвинен в осквернении воинских захоронений.

По версии суда и следствия, мужчина находился на территории объекта культурного наследия "Братской могилы" в станице Гиагинской. Он бросил свою верхнюю одежду в очаг мемориального сооружения "Вечный огонь" и затушил пламя, после чего он покинул место происшествия, сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи в Telegram-канале.

"Исследовав доказательства, суд признал мужчину виновным в осквернении мемориальных сооружений , и назначил ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. 

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года Верховный суд Дагестана ужесточил приговор двум махачкалинкам, обвиненным в оскорблении памяти защитников Отечества после приготовления кофе над Вечным огнем. Первоначально обе женщины были приговорены к условному сроку, но впоследствии суд обязал каждую из них выплатить по 2 млн рублей штрафа.

Летом 2025 года суд приговорил к срокам в колонии-поселении четырех жителей Дагестана, которые до этого публично извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске.

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Автор: Кавказский узел

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