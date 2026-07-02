Утилизация отходов близ хутора в Адыгее обернулась уголовным делом

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Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о складирования отходов на открытой местности в Шовгеновском районе Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", нерасторопность властей Сунжи после жалоб горожан на стихийную свалку привлекла к проблеме внимание на федеральном уровне и создала "неконтролируемый репутационный риск", пожаловался правительству Ингушетии глава Центра управления регионом. Обсуждение этой проблемы произошло на фоне заявления генерала МВД о том, что нерешенные проблемы ЖКХ провоцируют рост протестной активности.

Глава Следкома России Александр Бастрыкиным поручил возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства после публикации информации об утилизации останков животных в Адыгее. «На хуторе Пикалин рядом с жилыми домами работает предприятие по утилизации отходов. Оно складирует их на открытом воздухе, что приводит к негативным последствиям. Уполномоченные органы принимают меры, но они не дают результатов», - говорится в сообщении Следкомо, которое цитирует «Интерфакс».

Публикацию о расположенной возле жилых домов хутора Пикалин компостной ямы с останками животных в Адыгее сделал Telegram-канал Baza 30 июня. По словам местных жителей, компания по утилизации отходов «Утилитсервис‑Юг» выкопала яму с внутренностями и останками животных в 300 метрах от их домов. Люди пожаловались, что в жару смрад разносится по населенному пункту.

Гендиректор «Утилитсервис‑Юга» в беседе с телеграм-каналом назвал все жалобы клеветой, подчеркнув, что технология компании полностью герметична: отходы перерабатываются в изолированных ёмкостях с использованием биопрепаратов, что исключает распространение запаха и контакт с почвой, а регулярные проверки Россельхознадзора не выявили никаких нарушений. По его словам, в сентябре 2025 года прокуратура дважды выносила компании предостережения, которые впоследствии были устранены.

Напомним, что жители кубанской станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт. Противники свалки неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Они считают это давлением и местью за свою активную позицию по поводу свалки. 14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".