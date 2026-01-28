Власти Ингушетии усмотрели в ситуации со свалкой в Сунже угрозу репутации

Нерасторопность властей Сунжи после жалоб горожан на стихийную свалку привлекла к проблеме внимание на федеральном уровне и создала "неконтролируемый репутационный риск", пожаловался правительству Ингушетии глава Центра управления регионом. Обсуждение этой проблемы произошло на фоне заявления генерала МВД о том, что нерешенные проблемы ЖКХ провоцируют рост протестной активности.

Как писал "Кавказский узел", 23 января замглавы Сунжи Халид Беков заявил, что свалка на улице Энгельса будет ликвидирована в течение нескольких дней. Он пояснил, что работы "были затруднены на предшествующей неделе в связи с неблагоприятными погодными условиями". Центр управления регионом (ЦУР) Ингушетии указал, что "проблема не считается закрытой до её полного и фактического устранения".

13 января житель Сунжи в видеообращении подверг критике земляков, допустивших стихийную свалку мусора на окраине города - рядом с новостройками на улице Энгельса. Владелец этого участка уже был оштрафован за загрязнение территории, но проблема осталась нерешенной, констатировало в тот же день Минприроды Ингушетии. ЦУР региона и власти Сунжи вопреки обещаниям не ликвидировали свалку, но не сделали этого, заявили 22 января местные жители.

Стало причиной повышенного внимания к проблеме на окружном и федеральном уровне

Руководитель ЦУР Ингушетии Берс Банхаев доложил на совещании правительства о срыве сроков ликвидации свалки в Сунже, сообщает сегодня в своем телеграм-канале ЦУР. "Берс Банхаев сделал акцент на том, что именно несоблюдение сроков начала работ по ликвидации стихийной свалки в городе Сунжа стало причиной повышенного внимания к проблеме на окружном и федеральном уровне", - говорится в публикации.

ЦУР обвинил местную администрацию в том, что обращения жителей "не были своевременно обработаны". "Задержка в организации работ привела не только к ухудшению санитарной обстановки, но и к понижению доверия жителей. Администрация города Сунжа приступила к работам с серьезным опозданием, лишь после неоднократных напоминаний и усиления контроля. В настоящее время свалка ликвидирована силами ООО «Эколайф» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РИ", - говорится в публикации.

Превращают локальную проблему в неконтролируемый репутационный риск

Банхаев подчеркнул на совещании, что подобные действия создают "неконтролируемый репутационный риск". "Превращают локальную проблему – по сути, это локальная, небольшая проблема – в неконтролируемый репутационный риск", - приводятся его слова в видеосюжете, которым проиллюстрирована публикация.

Замглавы Сунжи Багаудин Сайнароев на том же совещании, отвечая на вопрос члена правительства, заверил, что свалка была "в субботу [24 января] ликвидирована". "Нам оказало помощь в этом вопросе министерство природных ресурсов", - сказал в видеосюжете городской чиновник.

Отметим, что более чем двухнедельная вовлеченность властей Ингушетии в решение проблемы стихийной свалки наблюдается на фоне заявления начальника управления МВД по СКФО Сергея Бачурина. 19 января он заявил, что в Дагестане нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности.

Жители столицы Дагестана уже проводили стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах, это произошло в августе 2025 года. Мэрия после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов Махачкалы. Однако дагестанские чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции.

В Ингушетии жители и других населенных пунктов также неоднократно жаловались на проблему со стихийными свалками и отсутствие реакции властей на пожары на мусорных полигонах. В частности, 17 августа 2022 года жители Малгобека рассказали, что горожане на протяжении месяца обращались к чиновникам из-за пожара на свалке, но просьбы устранить очаги возгорания остались без ответа.

В рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 незаконных пунктов сбора мусора. В 2019 году полигон в Малгобеке был включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.