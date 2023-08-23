Прокуратура сочла небезопасной работу мусорного оператора в Ингушетии

23 августа 2023, 13:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Региональный оператор ООО "Экосистема" незаконно организовал в Малгобеке свалку, которая периодически горит, сообщила прокуратура. Против оператора возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года имам центральной мечети Малгобека Ибрагим Батыров обратился к главе Ингушетии, заявив, что в Малгобекском районе горят свалки, и люди вынуждены дышать этим воздухом. По данным начальника Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Ингушетии, свалка на тот момент была рекультивирована на 84%, и до конца октября планировалось завершить все этапы рекультивации. Местные жители рассказали, что пожары на свалке отходов происходят в том числе после того, как горожане поджигают привезенный туда мусор.

В рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора. В 2019 году приказом Минприроды России полигон в Малгобеке был включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с нарушением прав жителей Малгобека на благоприятную среду, сообщила прокуратура Ингушетии 22 августа.

По данным ведомства, в 2019 году между администрацией Малгобека и региональным оператором ООО "Экосистема" был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 50 тысяч квадратных метров, расположенный на окраине города. Участок был выделен на пять лет под строительство мусора-сортировочного комплекса.

"При этом, "Экосистема", в нарушение требований законодательства, организовала на данной территории свалку твердых бытовых отходов, на котором периодически происходит возгорание мусора, что повлекло нарушение прав жителей города на благоприятную окружающую среду", - сообщает прокуратура.

В отношении оператора возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), говорится в сообщении.

В Сети появилось видео горящей свалки. Оно снято с высоты, и видно большую территорию с мусором и отдельные крупные очаги огня, а также клубы дыма. "Ранее пресс-служба главы и правительства Ингушетии сообщала, что действующий региональный оператор ООО "Экосистема" не выполняет обязательства по соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО в республике от 28 апреля 2018 года. Ведется работа по его расторжению", - сказано в аннотации к видео, опубликованном сегодня в телеграм-канале The Magas Times.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.