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18:03, 3 ноября 2026

Начальник отдела Автодора в Краснодаре осуждена за взятки

Первомайский районный суд Краснодара. Фото: https://yandex.ru/maps/org/pervomayskiy_rayonny_sud

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал начальника отдела "КраснодарАвтодора" Ирину Насонову виновной в систематическом получении взяток от подрядчиков и приговорил ее к восьми годам колонии.

Дело Насоновой рассматривал Первомайский районный суд Краснодара. Согласно материалам дела, подсудимая, занимая должность начальника отдела технологий и лабораторного контроля "КраснодарАвтодора", в период с ноября 2024 года по август 2025 года систематически брала взятки от представителей дорожных организаций за определенные действия в их интересах.

За незаконное вознаграждение от 30 тысяч до 500 тысяч рублей она подбирала и согласовывала рецептуры асфальтобетонных смесей, необходимые предприятиям для выполнения работ по государственным контрактам, а также обеспечивала подписание документов о качестве и приемке выполненных работ, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

"Кроме того, деньги одавались ей за нереагирование в случае выявления нарушений со стороны подрядчиков. Общая сумма полученных средств составила 2 млн 610 тысяч рублей. Деньги Насонова оставляла себе, никому не передавала и распоряжалась ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. Суд признал ее виновной по двум частям статьи о получении взятки и назначил Насоновой восемь лет заключения с лишением права занимать должности на государственной службе в течение четырех лет после освобождения.

Отбывать срок Насонова должна колонии общего режима, однако, реальное отбывание наказания осужденной отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

"Кавказский узел" также писал, что силовики в Ростове-на-Дону задержали бывшего главу "РостовАвтодора" Станислава Дегтярева по подозрению в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Дома у чиновника прошли обыски.

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Автор: "Кавказский узел"

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