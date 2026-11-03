×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:36, 3 ноября 2026

Сельчане из Шатойского района пожаловались на проблему с дорогой и подачей света

Указатель на Верхний Дай. Фото: Саид Мисарбиев. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зимой участок дороги между селами Нижний Дай и Верхний Дай Шатойского района Чечни становится непроходимым, а во время непогоды в населенных пунктах нет света, пожаловались сельчане.

По данным администрации Шатойского района Чечни, заместитель главы районной администрации Абдула Саидов и сотрудники местных организаций и учреждений встретились с жителями высокогорного села Дай.

Сельчане попросили чиновников о решении проблем. В частности, житель села Шапи Гелиев попросил снизить крутизну подъема на дороге между Нижним Даем и Верхним Даем. По его словам, зимой этот участок может создавать трудности для передвижения, сообщило ИА "Грозный-информ".

Другой местный житель Абдулкасим Мурадов попросил расчистить от лишней растительности трассу высоковольтной линии электропередачи. Речь идет о работах, которые позволят снизить риск перебоев с электроснабжением в неблагоприятную зимнюю погоду.

Все озвученные просьбы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения и принятия мер, рапортовали власти.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне уже длительное время актуальны проблемы с дорогами и коммунальной инфраструктурой. Так, 6 сентября текущего года жители Грозного и Гудермесского района рассказали об отключениях электричества, которые происходили чаще опубликованных графиков, в отдельных случаях ежедневно или на сутки. Вместе со светом в домах пропадала вода, переставали работать лифты, а предприниматели были вынуждены тратиться на топливо для генераторов.

28 августа жители Грозненского района пожаловались на отсутствие разметки на дороге между Сунжей и Беркат-Юртом. По их словам, в дождь и туман водителям трудно ориентироваться на трассе. Они призвали чиновников нанести разметку, а также указали на необходимость ямочного ремонта.

16 июля 2025 года жители станицы Петропавловской пожаловались на перебои с водоснабжением, заявив, что проблема сохраняется около 20 лет. По их словам, в жару им приходилось покупать воду, при этом отключали и электричество. Станичники сообщили, что неоднократно обращались к чиновникам, но их жалобы оставались без внимания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Тело девушки и арест. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Два человека задержаны по подозрению в убийстве жительницы Дагестана

Жительница Дагестана Динара Алхасова пропала 30 октября, ее тело обнаружили возле поселка Новый Хушет. По подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший муж и его знакомый.

Патрушев и Кадыров. Фото: t.me/ostorozhno_novosti/56737 Коллекция наград Кадырова пополнилась медалью от Минприроды

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев приехал в Грозный и вручил Рамзану Кадырову медаль "За содействие" от Минприроды РФ.

Прокуратура Ставропольского края. Фото: https://yandex.ru/maps/org/prokuratura_stavropolskogo_kraya Дело о трудовом рабстве шести человек на Ставрополье дошло до суда

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела об организации трудовой эксплуатации шести человек. Трое местных жителей в течение девяти лет находили людей без определенного места жительства или злоупотреблявших алкоголем и продавали их для бесплатной работы.

Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ России ФСБ рапортовала о предотвращении терактов на юге России

В Волгоградской области и других регионах изъяты FPV-очки для управления беспилотниками со спрятанной внутри взрывчаткой, предназначавшиеся российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи, отчиталась ФСБ.

Второй Восточный окружной военный суд. Фото: https://yandex.ru/maps/org Пользователи соцсети назвали чрезмерно суровым приговор Геворгу Григоряну

Суд необоснованно приговорил уроженца Армении Геворга Григоряна к девяти с половиной годам заключения. Такой приговор за фейки об армии, реабилитацию нацизма и призывы к терроризму чрезмерно суров. Вероятно, Григорян лишь высказывал в интернете свое личное мнение, считают пользователи соцсети.

Девушка в хиджабе общается с сотрудниками полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Комментаторы сочли маловероятным наказание московских полицейских по жалобе Фатимы Алиевой

Требование московских полицейских к уроженке Дагестана, врачу-терапевту Фатиме Алиевой, чтобы она предъявила документы, может быть действительно необоснованным, так как электронная копия паспорта есть на Госуслугах. Но привлечь к ответственности силовиков за предвзятое отношение, вероятно, не удастся на фоне проводимой борьбы с экстремизмом и военной операцией на Украине, считают пользователи соцсети.

Темы дня
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

Табличка около моста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суд взыскал с осужденных по делу о теракте на Крымском мосту более 10 миллионов рублей

Школьницы в хиджабах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Баку отразил попытки внешнего вмешательства в вопрос о хиджабе и школьной форме

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ru/article/178624-sud-nachal-rassmotrenie-dela-irakliia-garibashvili-po-sushchestvu-na-zasedanii-vpervye-prisutstvuet-sam-obviniaemyi-byvshii-premer-ministr/ Гарибашвили заявил о пытках на первом заседании суда по делу о коррупции

Персоналии
Ираклий Гарибашвили. Фото: Facebook.com/GaribashviliOfficial
10:50, 3 ноября 2026
Гарибашвили Ираклий Тариелович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 2 ноября 2026
Щукин Федор Вячеславович
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
События
06:47, 3 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Сальского района
00:55, 3 ноября 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
20:54, 2 ноября 2026
Пенсионерка из Москвы осуждена в Краснодаре за госизмену
19:55, 2 ноября 2026
Дело о гибели туриста на базе отдыха дошло до суда в Дагестане
18:03, 2 ноября 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма
17:44, 2 ноября 2026
Шутка школьника из Дагестана о нападении на школу обернулась уголовным делом
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше