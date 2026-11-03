Сельчане из Шатойского района пожаловались на проблему с дорогой и подачей света

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Зимой участок дороги между селами Нижний Дай и Верхний Дай Шатойского района Чечни становится непроходимым, а во время непогоды в населенных пунктах нет света, пожаловались сельчане.

По данным администрации Шатойского района Чечни, заместитель главы районной администрации Абдула Саидов и сотрудники местных организаций и учреждений встретились с жителями высокогорного села Дай.

Сельчане попросили чиновников о решении проблем. В частности, житель села Шапи Гелиев попросил снизить крутизну подъема на дороге между Нижним Даем и Верхним Даем. По его словам, зимой этот участок может создавать трудности для передвижения, сообщило ИА "Грозный-информ".

Другой местный житель Абдулкасим Мурадов попросил расчистить от лишней растительности трассу высоковольтной линии электропередачи. Речь идет о работах, которые позволят снизить риск перебоев с электроснабжением в неблагоприятную зимнюю погоду.

Все озвученные просьбы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения и принятия мер, рапортовали власти.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне уже длительное время актуальны проблемы с дорогами и коммунальной инфраструктурой. Так, 6 сентября текущего года жители Грозного и Гудермесского района рассказали об отключениях электричества, которые происходили чаще опубликованных графиков, в отдельных случаях ежедневно или на сутки. Вместе со светом в домах пропадала вода, переставали работать лифты, а предприниматели были вынуждены тратиться на топливо для генераторов.

28 августа жители Грозненского района пожаловались на отсутствие разметки на дороге между Сунжей и Беркат-Юртом. По их словам, в дождь и туман водителям трудно ориентироваться на трассе. Они призвали чиновников нанести разметку, а также указали на необходимость ямочного ремонта.

16 июля 2025 года жители станицы Петропавловской пожаловались на перебои с водоснабжением, заявив, что проблема сохраняется около 20 лет. По их словам, в жару им приходилось покупать воду, при этом отключали и электричество. Станичники сообщили, что неоднократно обращались к чиновникам, но их жалобы оставались без внимания.