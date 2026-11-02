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18:37, 2 ноября 2026

Дело о трудовом рабстве шести человек на Ставрополье дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела об организации трудовой эксплуатации шести человек. Трое местных жителей в течение девяти лет находили людей без определенного места жительства или злоупотреблявших алкоголем и продавали их для бесплатной работы.

По данным следствия, организованную группу в 2015 году создал житель села Московского. В нее вошли еще три человека.

Соучастники в период с августа 2016 года по сентябрь 2025 года в разных составах подыскали на территории Александровского и Изобильненского муниципальных округов Ставропольского края шестерых лиц без определенного места жительства, либо склонных к систематическому употреблению алкоголя, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края в Telegram-канале.

Движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Обвиняемые, зная что их жертвы находятся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в доме и деньгах, обещали потерпевшим трудоустройство с заработной платой, питание и проживание на месте работы.

После получения согласия трех мужчин и трех женщин их перевели на территорию дома одного из соучастников, а в дальнейшем продали другим людям в целях привлечения к неоплачиваемому труду. Цена за каждого человека составила от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, у двух участников группы обнаружили синтетический наркотик. Одно из уголовных дел выделили в отдельное производство.

Обвиняемым вменяют торговлю людьми, совершенную организованной группой, в целях эксплуатации , а также незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта .

Уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, уточнило надзорное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что Кочубеевский районный суд Ставропольского края приговорил двух братьев к семи и шести годам лишения свободы. Их обвинили в использовании в течение полутора лет рабского труда жителя Адыгеи.

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Автор: "Кавказский узел"

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