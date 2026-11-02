Обещание Щукина наладить работу сетевых АЗС обнадежило дагестанских водителей

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В ближайшее время в Дагестане начнут работу автозаправки крупных сетевых компаний, пообещал глава республики Федор Щукин. Дагестанские водители, комментируя в соцсети его обещание, выразили надежду на улучшение качества бензина и снижение цен на топливо вместе с началом работы сетевых АЗС, и призвали ускорить их открытие.

Как информировал "Кавказский узел", 18 октября дагестанские водители пожаловались, что бензин на заправках стоит 125–130 рублей за литр, несмотря на отчет о снижении цен. Ранее, 29 сентября, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев связал положение республики с отсутствием вертикально интегрированной нефтяной компании, объединяющей производство и продажу топлива. По его словам, местный рынок зависит от независимых поставщиков, закупающих бензин на свободном рынке: перебои в работе нефтезаводов ограничивают доступные объемы, создавая дефицит и подталкивая цены вверх.

Глава Дагестана Федор Щукин заявил о необходимости ускорить открытие сетевых автозаправочных станций (АЗС), чтобы усилить конкуренцию и снизить цены на топливо. По его словам, первая заправка "Татнефти" уже работает в республике в пусковом режиме, еще пять технически готовы к работе.

"Здесь задача одна, как можно быстрее заводить сетевиков. У нас "Татнефть" уже первая заправка в режиме пусковом работает. По крайней мере технически уже готовы к работе еще пять заправок. По моему поручению председателем правительства проведены переговоры с одним из крупнейших производителей, который проявил интерес к заходу на наш рынок. <...> Мы должны реализовать эту ситуацию в интересах жителей республики, автомобилистов и всех. То есть завести эти заправки как можно быстрее, чтобы было снижение цены, была конкуренция. И я думаю, это ощутят жители республики", – сказал Щукин в видеоинтервью, опубликованном 30 октября на странице Instagram* РГВК "Дагестан".

Видео с высказыванием Щукина также опубликовал и Instagram*-паблик makhachkala_, на который подписаны около 264 тыс. пользователей. На 08.50 мск 2 ноября этот пост набрал 1514 отметок "Нравится" и 530 комментариев.

Дагестанские водители в комментариях поддержали открытие сетевых заправок, рассчитывая на снижение расходов и улучшение качества топлива. "Наконец сетевики зайдут в Дагестан, и бензин нормальный, и цена", – написал tokar_05.

"Запустить сетевиков, например "Лукойл", "Газпромнефть", "Татнефть" и т. д., сразу же будет контроль цены автоматически. Нужно сделать для народа, для людей", – считает gezerov_798605.

"Побыстрей надо, чтобы сетевые АЗС начали работать в Дагестане, как можно больше. Зачем мне покупать топливо за космические цены у частников, когда могу за адекватную цену заправиться на сетевых АЗС", – написал askhad_gadzhiev.

Другие участники обсуждения усомнились, что приход крупных компаний сам по себе решит проблему дороговизны горючего. "Так есть у нас "Татнефть", но цены не очень-то и ниже, и часто нет бензина", – отметил xacavyurt.

"Татнефть" пришла в Дагестан, но они тоже подняли цены", – написал anvaks.

"Я радовался, когда "Татнефть" зашла в республику, почему там не контролируют цены на топливо? Ведь они сеть, и цены там как у частных АЗС", – задался вопросом mairbek_dzhangulaev.

Еще часть комментаторов потребовала от властей конкретных результатов и указала на разницу в стоимости топлива между регионами. "Нам нужен результат, сделайте цены как во всех регионах", – призвал zshfgn1.

"Прямая вина власти Дагестана и Народного собрания, необходимо разработать законы, регулирующие цены. Требуем принять срочные меры", – написал kyrsk46list.

"В Кисловодске в данный момент 95-й бензин стоит 77 рублей. Очередей и ограничений нет, заливай сколько хочешь. В Хасавюрте стоил два дня назад – 120 рублей. Это как вообще?" – спросил travmatolog_hasavyurt.

Напомним, ранее экономист Халил Халилов связал высокие наценки на топливо в Дагестане с недостатком конкуренции. По его оценке, рынок поделен между независимыми продавцами, которые не заинтересованы в снижении своей доходности, а приход крупных топливных компаний мог бы создать конкурентную среду. Руководитель Союза предпринимателей Дагестана Магомед Абакаров указал на другую составляющую проблемы: местные заправщики не могут напрямую приобрести бензин у нефтеперерабатывающих заводов и зависят от крупных посредников, определяющих условия продажи.

"Кавказский узел" также писал, что снижение цен после резкого подорожания не снимает претензий автомобилистов в других республиках Северного Кавказа. Так, 31 октября водители Кабардино-Балкарии пожаловались на дороговизну топлива и проблемы с его доступностью, хотя часть автомобилистов подтвердила сокращение очередей и улучшение снабжения заправок.