×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:53, 2 ноября 2026

Военнослужащий из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Олейников убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1063 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 ноября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1062 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий Евгений Олейников из Сальского района. Он посмертно награжден орденом Мужества, награда передана его родственникам главой Сальского района Владимиром Березовским и военным комиссаром Андреем Герусовым, сообщила администрация Сальского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1063 бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Баклановский проспект в Новочеркасске. Скриншот фото https://novocherkassk.net/gallery/photo/5568/. Новочеркассцы поддержали требование льгот на проезд по трассе "Дон"

Введение платы на проезд по трассе "Дон" в районе Персиановки приведет к постоянным пробкам в Новочеркасске, считают местные жители. Они поддерживают требование жителей Шахт о снижении платы для местных жителей.

Боец из Ростовской области убит на Украине

Михаил Люкин убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1061 бойца из Ростовской области.

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Частный дом поврежден в Ростовской области при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотника повреждены крыша и остекление частного дома в Ростовской области. По данным губернатора, в регионе сбито за ночь более 90 дронов.

Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Жертв репрессий на юге России вспомнили локально

День памяти жертв политических репрессий в большинстве регионов юга России прошел без массовых мероприятий и широкого освещения. В некоторых регионах он был отмечен акциями с участием чиновников на уровне муниципалитетов и отдельных учреждений. 

Бывший генеральный директор «Ростовавтодора» Станислав Дегтярев. Фото: Telegram-канал Станислава Дегтярева. Бывший глава "РостовАвтодора" задержан по подозрению в коррупции

Силовики в Ростове-на-Дону задержали бывшего руководителя дорожной организации Станислава Дегтярева по подозрению в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Дома у чиновника прошли обыски.

Темы дня
Рынок в Аксайском районе Ростовской области. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла" Четверо осужденных по делу аксайских рынков обжаловали приговоры

Силовик сопровождает гражданина Грузии. Задержание нарушителя. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Гражданин Грузии освобожден после нарушения границы с Южной Осетией

Жильцы аварийного общежития в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла". Жильцы университетского общежития в Нальчике вновь пожаловались на угрозы выселения

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Более 20 беспилотников сбиты в Ростовской области

Персоналии
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:35, 30 октября 2026
Пашинян Никол Владимирович
Рамиз Мехтиев. Фото https://1news.az/news/Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ
17:02, 29 октября 2026
Мехтиев Рамиз Анвер оглы
События
01:57, 2 ноября 2026
Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
23:59, 1 ноября 2026
Одиннадцать бойцов из Астраханской области убиты в зоне СВО
15:19, 1 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО штурмовика из Абазинского района
09:57, 1 ноября 2026
Боец из Сальского района убит в СВО
05:59, 1 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:56, 1 ноября 2026
Трое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями в Ереване
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше